Клубника вырастет сочнее и больше: что добавить в почву весной

Клубника может быть довольно требовательной весной, требуя больше азота, чем большинство других садовых растений, но существует простой способ обеспечить ее процветание.

Азот является важным питательным веществом, поскольку он способствует росту листьев, что особенно важно в апреле, когда клубника развивает свои стебли. Если клубнике не хватает азота, она даст слабые, слабые стебли, которые не будут достаточно крепкими, чтобы давать большие и сочные плоды. Однако Салли Филлипс, эксперт и основательница Chimney Sheep, раскрыла естественный подход к стимулированию роста этого растения, пишет Express.

"Отличный способ поддержать ваше клубничное растение – это добавить азот в почву в виде овечьей шерсти или шерстяных гранул", – отметила она.

Это может показаться странным, но измельченная овечья шерсть богата азотом, который постепенно разлагается, а это значит, что ваша клубника будет получать его постоянно в течение всей весны.

Азот не только поможет клубнике развить толстые стебли, но и приведет к увеличению листьев, что означает больше энергии для растения и обеспечит большие плоды.

Овечья шерсть также удерживает влагу, а ее расположение вокруг клубники будет поддерживать влажность почвы и уменьшать испарение, обеспечивая увлажнение ваших культур в теплую погоду.

Она также содержит ланолин, натуральное масло, которое, как известно, отпугивает слизней и улиток, поскольку эти вредители не могут ползать по воскоподобному веществу, поскольку оно высушивает их тела.

Как использовать овечью шерсть

Шерстяные гранулы можно найти в большинстве садовых центров и интернет-магазинов, но фермеры также продают излишки шерсти в это время года, поскольку сейчас сезон стрижки.

Чтобы использовать овечью шерсть, разделите ее на более мелкие кусочки, чтобы ее было легче разрыхлить и предотвратить слипание.

Затем вам просто нужно разбросать шерсть тонким, ровным слоем вокруг почвы вашей клубники.

Не используйте много шерсти, поскольку она очень плотная, и если вы нанесете ее слишком много, вы можете помешать воде или солнечному свету попадать на почву.

Немного вотрите шерсть в верхний слой почвы, чтобы перемешать ее, тщательно полейте клубнику, и летом она будет обильной и пышной.

