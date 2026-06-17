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Клубничное мороженое с кока-колой: рецепт лучшего охлаждающего сорбета из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
228
Как приготовить сорбет из ягод
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Клубника – универсальная ягода для приготовления вкусных десертов, закусок, а также мороженого. Стоит отметить, что мороженое из клубники можно готовить не добавляя больше никаких ингредиентов.

Домашнее мороженое из клубники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного сорбета с кока-колой.

Как из замороженной клубники приготовить мороженое

Ингредиенты:

  • клубника 300 г
  • кока-кола 100 мл

Способ приготовления: 

1. Клубнику предварительно моем, очищаем и замораживаем.

Ингредиенты для десерта

2. Перекладываем в блендер, добавляем колу и взбиваем — наш сорбет готов.

Готовый сорбет

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