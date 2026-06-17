Клубничное мороженое с кока-колой: рецепт лучшего охлаждающего сорбета из двух ингредиентов
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Клубника – универсальная ягода для приготовления вкусных десертов, закусок, а также мороженого. Стоит отметить, что мороженое из клубники можно готовить не добавляя больше никаких ингредиентов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного сорбета с кока-колой.
Ингредиенты:
- клубника 300 г
- кока-кола 100 мл
Способ приготовления:
1. Клубнику предварительно моем, очищаем и замораживаем.
2. Перекладываем в блендер, добавляем колу и взбиваем — наш сорбет готов.
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