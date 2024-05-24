"Кіру" или "кору": как правильно говорить по-украински
Корь – тяжелая инфекционная болезнь. Она характеризуется выраженной интоксикацией, лихорадкой, воспалением дыхательных путей, появлением пятен на слизистой оболочке ротовой полости и характерной красной сыпью на коже. Медики говорят, что болезнь очень быстро передается от человека к человеку, а самыми уязвимыми к ней являются дети.
С склонением этого слова в украинском языке возникают проблемы. Языковеды рассказали, как правильно – "кіру" или "кору".
Важно упомянуть правила чередования букв. В слове "кір" есть чередование гласного "і" в закрытом слоге с гласным "о" в открытом.
Если речь идет о болезни, существительное в падеже получает окончание "-у":
- грип – грипу;
- бронхіт – бронхіту;
- діабет – діабету;
- кір – кору.
К примеру:
Вакцина проти кору дуже ефективно запобігає зараженню.
Вчителька запитала, чи не було у Катрусі кору в дитинстві.
Кир – это также имя. К примеру, Кир Великий был одним из величайших правителей в истории Древнего Востока.
В случае имени дежурства "i–у" не происходит. Поэтому правильным будет спряжение Кир-Кира.
За легендою, сирійське місто Кір було назване на честь перського царя Кіра.
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