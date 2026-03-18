'Кипр, более полувека живущий с болью оккупации, понимает борьбу Украины'. Интервью с послом Сергеем Нежинским

– Добрый день, господин Посол! Спасибо, что нашли время для обстоятельного разговора с украинской аудиторией именно сейчас, когда Кипр переживает непростой период из-за региональной эскалации, а Украина продолжает борьбу за свою свободу. Вы возглавляете посольство с сентября 2025 года. За эти месяцы произошло немало знаковых событий. Расскажите, пожалуйста, о ключевых достижениях украинско-кипрских отношений за последний период, с особым акцентом на то, как Кипр поддерживает Украину в условиях полномасштабной войны с Россией.

– Добрый день! Очень рад этой возможности. Действительно, с осени 2025 года наши отношения вышли на качественно новый уровень. Кипр, как страна, которая уже более полувека живет с болью оккупации трети своей территории, понимает нашу борьбу не абстрактно, а на собственном опыте. Эта глубокая эмпатия делает поддержку Кипра особенно искренней, принципиальной и устойчивой.

С 2022 года Кипр последовательно поддерживает все санкционные пакеты ЕС против РФ, поддерживает общеевропейскую позицию использования замороженных российских активов в пользу Украины и ее послевоенного восстановления. Важным этапом стал декабрь 2025 года: встреча президента Владимира Зеленского с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Киеве. Тогда были достигнуты принципиальные договоренности по усилению сотрудничества, поддержки Украины на всех уровнях.

А уже 7 января 2026 года, когда Кипр официально взял на себя председательство в Совете ЕС (с 1 января по 30 июня 2026 года), президент Зеленский посетил Никосию – это был первый визит украинского лидера на Кипр за долгие годы. Во время переговоров Украина была прямо определена как центральный приоритет кипрского президентства. Президент Христодулидис публично заявил: "Ukraine will be a central priority of our Presidency". Кипр активно продвигает прогресс в переговорах, несмотря на известные препятствия со стороны отдельных стран-членов.

– Какие конкретные шаги Кипра вы считаете наиболее весомыми проявлениями поддержки Украины? Есть ли цифры, проекты, которые можно назвать?

– Поддержка многослойная. Во-первых, гуманитарная и социальная: с начала полномасштабного вторжения Кипр оказывает стабильную помощь украинцам. На острове зарегистрировано более 24 тысяч наших граждан со статусом временной защиты – это одна из крупнейших общин по отношению к населению Кипра (около 1 млн человек). Государство дает право на работу, финансирует медицинское страхование, образование для детей, интеграционные программы. Посольство ежедневно работает над консульскими вопросами, легализацией документов.

Во-вторых, Кипр участвует во всех европейских программах: от военной помощи через Европейский фонд мира до экономического восстановления Украины в рамках Ukraine Facility. На дипломатическом уровне – полная поддержка нашей евроинтеграции. В январе 2026 года Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Кипр, провел интенсивные переговоры с коллегой Константиносом Комбосом. Обсуждали усиление оборонного сотрудничества, кибербезопасности, энергетической независимости от российских ресурсов, а также усиление санкций.

– Культурные и мемориальные мероприятия также играют большую роль. Какие самые яркие события последних месяцев?

– Мы сознательно строим мостики через общие христианские ценности, исторические параллели и культурную близость. В 2025–2026 годах состоялись мощные мероприятия: выставки украинского современного искусства и икон в Никосии и Ларнаке, концерты классической и современной музыки, допремьерные и повторные показы украинских фильмов – "Малевич", "Мавка: Лесная песня", "Фарфоровая война", "Второе дыхание" (о ветеранах), "День Независимости".

Особенно трогательными были мероприятия к 92-й годовщине Голодомора: вечер памяти в Маронитской церкви Богоматери Благодати, выставка "Иконы на ящиках из-под оружия" (по благословению Вселенского Патриарха Варфоломея), выступления хора "Украинские песни" и ОО "Культурный десант", массовые акции со свечами на площади Элефтерия – простые киприоты присоединились к молчаливому шествию памяти.

В январе 2026 года мы организовали визит студентов Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко и Национального университета "Киево-Могилянская академия": семинары, обмен опытом, визиты в серию городов, брифинг от ООН по кипрскому мирному процессу. Это не просто обмен – это инвестиция в будущее поколение лидеров, которые будут понимать друг друга.

А еще, одним из важных достижений является развитие межцерковных связей. После встречи президента Владимира Зеленского с предстоятелем Кипрской Православной Церкви Архиепископом Георгиосом, которую трудно переоценить в историческом контексте, нам удалось организовать совместную молитву за мир в Украине с участием Архиепископа Георгия. Событие состоялось в храме Божьей Матери Македонитисса в Никосии, а затем был завтрак представителей Посольства с Митрополитом, для меня это большая честь.

– Посольство активно ведет публичную дипломатию. Как эти меры меняют восприятие Украины на Кипре?

– Публичная дипломатия – наш главный инструмент противодействия российской дезинформации и укрепления солидарности. Мы системно доносим правду о войне, сохраняем национальную память, популяризируем украинскую культуру.

Ключевые события: благотворительные показы фильмов в кинотеатрах, фотовыставки о Майдане, Голодоморе, украинских детях, чья жизнь каждый день в опасности, а также фотовыставка о Херсоне. Сильным событием был концерт украинского хора на главной площади Никосии ко Дню Соборности. Ко Дню Достоинства и Свободы – грандиозный прием в отеле "Hilton Nicosia" с участием более 300 гостей (чиновники, дипломаты, парламентарии, журналисты, община): концерт "Культурного десанта", выставка икон, образцы украинских БПЛА, демонстрация на экранах видео о событиях в Украине.

Активная работа в социальных сетях, регулярные интервью кипрским СМИ позволяют эффективно ломать российские нарративы. Результат заметен: украинский имидж на Кипре существенно улучшился. Нас видят не только как жертву агрессии, а как сильную, культурно богатую нацию с непобедимым духом, которая борется за общие европейские ценности.

– Господин Посол, как украинцы на Кипре идентифицируют себя с Украиной?

– Абсолютное большинство украинцев на Кипре гордятся своей страной, особенно после 24 февраля 2022 года. Они несут Украину с собой, активно участвуют в мероприятиях Посольства, волонтерят, поддерживают ВСУ – это лучшее доказательство сильной идентификации с Украиной. Мне нравится, как сейчас наше комьюнити развивает разноплановые проекты. Например, недавно начал работу Yang Business Club. Активные люди, качественный нетворкинг, проукраинская позиция – и так сейчас происходит во многих нишах. Посольство приветствует такие инициативы.

– Как украинская община на Кипре сохраняет и развивает украинскую культуру?

– Культура держит нас вместе и не дает забыть, кто мы и откуда. На Кипре действуют украинские школы, где дети изучают язык, историю, традиции; проводятся концерты, выставки, театральные постановки. Активно действуют Общество Украинской – Кипрской Дружбы, Украинский Дом в Пафосе, культурный центр "Объятия" в Ларнаке, а единственный украиноязычный ресурс на Кипре UKRCY.news продвигает все события. Мы активно поддерживаем Посольством различные инициативы, наши усилия, от образования до культурной дипломатии направлены на то, чтобы украинская культура развивалась.

– Какова роль украинского языка в жизни украинской общины на Кипре? И что Вы посоветуете украинцам – Язык – это элемент национальной безопасности и обороны.

– Каждый раз, когда вы говорите ребенку на украинском, поете колыбельную на украинском, здороваетесь на украинском – вы укрепляете Украину здесь, на Кипре. Флаг, вышиванка, песня, язык – это сегодня инструменты сохранения себя как нации.

Община уже достаточно большая (около 2,6% населения острова), чтобы иметь моральное право на уважение, но это право надо заслужить ежедневным выбором: Украина, украинская культура, украинский язык.

Посольство со своей стороны для удовлетворения языковых потребностей общины, инициировало перед кипрским Правительством вопрос о ретрансляции на территории острова Украинского радио.

– Международная организация по миграции (IOM) недавно запустила на Кипре опросник на украинском языке для оценки потребностей украинцев. До этого организация уделяла основное внимание только гражданам Афганистана, Сирии и Индии. Как Вы оцениваете этот шаг и означает ли он изменение приоритетов IOM на Кипре по поддержке украинцев?

– Это важный и давно ожидаемый шаг, который позволит точнее оценить реальные потребности тысяч украинцев, которые нашли временную защиту на острове после начала полномасштабного вторжения РФ.

До сих пор украинская община на Кипре – одна из самых многочисленных среди стран ЕС на душу населения, фактически оставалась вне основного фокуса многих международных гуманитарных программ, которые были ориентированы преимущественно на граждан стран Ближнего Востока и Южной Азии. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в диалоге с IOM, правительством Кипра и другими партнерами, подчеркивая, что украинцы также нуждаются в системной поддержке в вопросах интеграции, трудоустройства, образования детей, психологической помощи и доступа к долгосрочным программам.

Запуск опросника на украинском языке – это признание того, что украинские граждане составляют значительную и уязвимую группу на Кипре. Мы надеемся, что результаты этого опроса станут основой для расширения конкретных проектов IOM именно для украинцев: от языковых курсов и профессиональной переквалификации до поддержки в вопросах жилья и социальной интеграции.

Посольство Украины в Республике Кипр активно способствовало этому процессу: мы поддерживали контакты с представителями IOM, информировали общество и призывали украинцев активно участвовать в опросе.

Мы продолжаем работу, чтобы украинцы на Кипре имели равный доступ ко всем возможностям и программам, которые предоставляют международные организации и правительство Кипра. Благодарю IOM за этот шаг вперед и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество."

– Как Кипр противодействует российскому влиянию, учитывая исторически тесные экономические связи с РФ? Есть ли другие важные дипломатические достижения?

– Кипр полностью поддержал санкции ЕС и фактически отказался от роли "оффшорного хаба" для российских средств в Средиземноморье. Кипрские власти существенно усилили контроль за компаниями с российским капиталом – это заблокировало оборот миллиардов евро, которые могли бы обойти санкции. В 2026 году мы провели ряд встреч с кипрскими чиновниками по кибербезопасности и энергетике.

К четвертой годовщине широкомасштабного вторжения РФ (24 февраля 2026 года) мы вместе с европейскими и британскими коллегами подписали мощный Op-ed (Opinion Decision) в поддержку Украины под названием "United in Solidarity with Ukraine" ("Объединенные в солидарности с Украиной").

Документ подписали Послы 17 государств, аккредитованных в Республике Кипр (включая Украину): Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония.

Подписание Op-ed 17 послами из ключевых стран ЕС и НАТО четко сигнализирует о непоколебимой поддержке Украины со стороны объединенной Европы. Это особенно ценно в условиях, когда отдельные государства-члены ЕС периодически демонстрируют разные подходы к вопросу санкций и военной помощи.

В тексте специально акцентировано на необходимости сохранения и усиления санкционного режима против РФ, использования замороженных российских активов для восстановления Украины, а также недопустимости любых попыток обхода ограничений. Это соответствует приоритетам украинской дипломатии на 2026 год.

Инициатива стала важным шагом в углублении политического диалога с Кипром – государством, которое с 1 января 2026 года председательствует в Совете ЕС. Поддержка со стороны Никосии в ЕС, в частности в вопросах санкций, европейской интеграции Украины и использования российских активов, приобретает особое значение именно в период кипрского председательства.

Кроме того, публичная солидарность европейских послов способствует нейтрализации пророссийских нарративов на острове и укреплению позиций украинской общины.

– Как текущая эскалация на Ближнем Востоке, в частности военная операция США и Израиля против Ирана с 28 февраля 2026 года влияет на Кипр и на наши отношения? Есть ли параллели с украинскими вызовами?

– Ситуация напряженная. Операция США и Израиля (Operation Epic Fury / Lion's Roar) направлена на уничтожение ядерной и ракетной программы Ирана, его военной инфраструктуры и руководства. Иран ответил дроновыми и ракетными ударами, что привело к эскалации по всему региону.

На Кипре это проявилось непосредственно: 1 марта 2026 года БПЛА (предположительно Shahed, запущенный со стороны ливанского направления – Hezbollah) попал в RAF Akrotiri, британскую базу. Были нанесены минимальные повреждения, но аэропорты временно закрывались, Греция перебросила F-16, ЕС усилил военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье. Это создало реальную угрозу для гражданского населения и туризма. Ну и конечно был перенесен ряд мероприятий в рамках кипрского председательства в ЕС.

Параллели с Украиной очевидны: Кипр, как и мы, сталкивается с агрессором, нарушающим международное право, использующим гибридные методы (дроны, дезинформация), и зависит от солидарности союзников. Мы усилили диалог по региональной безопасности, обмену опытом противодействия гибридным угрозам, кибербезопасности и энергетической диверсификации. Во время кипрского председательства в ЕС эти темы приобретают еще большую актуальность. Украина поддерживает Кипр в сохранении нейтралитета, но подчеркивает важность коллективной обороны ЕС. Это не только вызовы, но и возможность для более глубокой интеграции наших позиций в ООН и ЕС по сдерживанию агрессоров – будь то РФ или Иран.

– Какие личные достижения вы считаете важнейшими за время каденции?

– С самого начала каденции я понимал, что в это время, с существующими вызовами, должен быть государственным кризис менеджером, который должен наладить определенные процессы и задать тональность. Должен сказать, что многое удалось, узнаваемость и репутация посольства как сильного игрока на Кипре, с которым надо считаться, выросла.

После вручения верительных грамот в сентябре 2025 года я сосредоточился на максимальном усилении солидарности. Организовал и сопровождал ключевые визиты: президента Владимира Зеленского (январь 2026), министра иностранных дел Андрея Сибиги, парламентских делегаций (Александр Ткаченко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Александр Мережко), делегации ВРУ межпарламентской группы дружбы Украина-Кипр. Активно работаю с украинской общиной.

Лично участвовал в дискуссиях по региональной безопасности (февраль 2026), координировал сотрудничество с ООН на Кипре (встреча с Хассимом Диагне). В целом мы существенно углубили доверие – Кипр стал одним из самых активных союзников Украины в ЕС.

За всем этим стоит большая работа нашей команды. Я очень благодарна своим коллегам в Посольстве за вклад во все процессы, начиная с налаживания работы соцсетей. Это новый уровень проведения мероприятий, новые партнерства, создание совместных проектов с обществом, мощные коллаборации с другими посольствами и государственными учреждениями Кипра, усиление работы консульства. За несколько месяцев мы открыли новые возможности, задали высокий темп, увидели результаты.

– Какие планы на ближайшие месяцы? Чего вы ожидаете от кипрского председательства в ЕС?

– Во время председательства Кипра мы фокусируемся на нескольких ключевых направлениях: прогресс в переговорах о членстве Украины (открытие новых кластеров), усиление оборонного сотрудничества, совместные проекты зеленой энергетики и кибербезопасности. Ожидаем новых визитов на высоком уровне, включая возможные встречи в Никосии и Брюсселе. Посольство продолжит культурные обмены, поддержку диаспоры, противодействие дезинформации.

Главное достижение, к которому мы стремимся, – это не декларации, а реальные действия. Кипр демонстрирует, что маленькая страна может быть мощным голосом солидарности. Вместе мы строим более сильную, безопасную, объединенную Европу, где агрессии нет места. Спасибо за солидарность и поддержку. Слава Украине!