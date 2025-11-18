Кинолог назвал породы собак, которые могут укусить ребенка

Эксперт по дрессировке собак Уилл Атертон предупредил, что семьям стоит держаться подальше от определенных пород собак, если у вас дома есть маленькие дети.

Видео дня

По его словам, хотя бельгийская овчарка малинуа достаточно послушная и легко поддается дрессировке, но она не подходит для семейной жизни. Как оказалось, эти собаки, выведенные для выпаса овец, обычно так же "пасут" и детей, а, следовательно, могут укусить их, пишет Express.

Еще одна порода, которую господин Атертон считает крайне непригодной для жизни в семье с детьми, – это кавказская овчарка.

"Да, они могут защищать семью, но гораздо лучше подходят для жизни на улице на ферме", – объяснил он. По словам эксперта, эти собаки довольно агрессивно реагируют на детей, они их просто раздражают.

Последняя порода, которую Атертон настойчиво не советует заводить в семье, – это аргентинский дог. "Я люблю породы мастифов", – утверждает он. "Но из всех пород мастифов именно эта, по моему мнению, чаще всего плохо ладит с детьми".

При этом, по его словам, лучшими семейными собаками являются лабрадор, золотистый ретривер и кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Конечно, как и в случае с любой породой собак, темперамент – это лишь один из факторов, который следует учитывать, заводя домашнего любимца.

Содержание домашней собаки связано с дополнительными расходами, такими как счета за ветеринара, игрушки, накладки в туалет (если вы берете домой щенка) и корм.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ветеринар назвал лучшую породу собак, которую стоит завести.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.