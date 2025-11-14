Ветеринар назвал лучшую породу собак, которую стоит завести

У каждого есть свои любимые собаки, некоторые предпочитают маленькие, ласковые породы, тогда как другие тяготеют к более крупным по размеру или энергичным животным. Владение собакой несет значительную ответственность, поскольку она требует постоянного внимания, физических нагрузок, любви и заботы со стороны своих хозяев.

Видео дня

Люди, которые планируют завести собаку, часто обращаются к социальным сетям, чтобы найти информацию и советы как от владельцев, так и от специалистов. Ветеринар Амир Анвари получил преданную аудиторию в TikTok, регулярно публикуя видео на платформе, где он делится своими экспертными советами и рекомендациями.

На этот раз он назвал одну породу собак, которую с уверенностью рекомендовал бы завести.

Итак, как оказалось, его любимая порода собак – это стаффордширский бультерьер. В подписи к видео он заявил: "У них самые милые улыбки, которые я когда-либо видел, и они такие милые! Я влюблен в них!".

Стаффордширские бультерьеры известны как замечательные домашние любимцы, а их ум и близость к детям делает их довольно популярными среди семей. Это компактная, но крепкая порода, которая может похвастаться мускулистым телосложением и короткой, гладкой шерстью. Также они достаточно сильные.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отучить собаку лаять на других животных на прогулке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.