Кинолог назвала 5 типов людей, которым 'никогда не стоит заводить собаку'

Идея завести собаку часто связана с представлениями об уютных объятиях, долгих прогулках и верном компаньоне, который ждет у дверей. На самом деле, собаки требуют времени, усилий и денег, и не каждый может справиться с этой ответственностью.

Профессиональный кинолог, известная в соцсетях как Sam the Dog Trainer, предупреждает, что некоторые люди могут не подходить для владения собакой из-за своего типа личности, несмотря на их добрые намерения.

"Я встречаю и вижу многих людей, которым не следует заводить собаку. Если вас оскорбляет то, что я собираюсь сказать, то вам не следует даже думать о домашнем любимце", – сказала она.

"Мама или папа"

Кинолог начала с предостережения относительно тех, кто относится к собаке как к младенцу.

"Они отказываются относиться к собаке как к собаке. Их собаки удовлетворяют ненормальную потребность во внимании и обществе, что лишает собаку ее достоинства. Эти люди балуют своих собак", – объяснила эксперт.

Сэм продолжила, что люди типа "мама и папа" часто не дрессируют своих собак. Такие владельцы отвергают представление о том, что собаки — это стайные животные, которые лучше всего себя чувствуют под четким руководством.

"Ленивец"

Ленивец, или тот, кто медлит, — это человек, который не получает ни радости, ни вознаграждения от дрессировки своей собаки. Такой тип владельца часто приводит к жалкому существованию домашнего любимца.

Кинолог рассказала: "Пока такой человек не имеет мотивации дрессировать собаку и ухаживать за ней, ему не следует заводить собаку. Всегда есть что-то лучше, чем ухаживать за собакой. Пропускаются приемы пищи, в доме беспорядок, а уборка откладывается".

"Небрежный"

Это такой тип владельца, который позволяет своему четверолапому другу бегать по улицам, или не делает ему прививки, или позволяет детям или взрослым провоцировать собаку на взрывную атаку, или не контролирует своего опасно агрессивного питомца, или не защищает его от вреда.

"Скнара"

Еще один тип характера, который не подходит для владения собакой, — это скряга. Он описывает человека с финансовыми возможностями, который отказывается должным образом инвестировать в свою собаку.

"Покупатель"

Некоторые люди, выбирая собаку для собственного владения, просто гонятся за тем, что является модным, престижным или визуально привлекательным (самым милым), но дрессировщица осуждает такой подход. Сэм объяснила: "Тот, кто покупает собаку, потому что она якобы должна принести ему какую-то пользу, является плохим владельцем".

