Киноимператор Луис Барт Майер: основатель MGM и 'Оскара' из Дымера

О Луисе Барте Майере говорят, что он "открыл для кино звезд больше, чем их существует на небе". Его называли "нелепым маленьким евреем", который во многом сделал Голливуд таким, каким он является в наши дни – могущественным конгломератом киностудий, задающим тон в кинематографическом искусстве во всем мире.

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Он был первым, кто приехал в Лос-Анджелес, чтобы практически с нуля создать студию, которая будет не только и не столько приносить доход, но на которой можно будет снимать настоящие шедевры. Одним из составляющих успеха картин MGM стал хеппи-энд, который тоже придумал Майер – он не хотел, чтобы зрители, пережившие тяжелые времена Первой мировой войны и Великой депрессии, выходили из кинотеатра со слезами на глазах.

Еще одним детищем этого киноимператора стала американская киноакадемия и ее премия – золотая статуэтка "Оскар". Можно только гадать, как сын старьевщика, не получивший профильного образования, смог достичь таких профессиональных вершин.

Лазарь Меир из Дымера

Во многих источникам можно прочитать, что Луис Барт Майер, которого тогда звали Лазарем Яковлевичем Меиром, появился на свет в Белоруссии. На самом деле его родина – поселок Дымер в Вышгородском районе Киевской области, и только спустя несколько месяцев после этого семья Меиров – из-за запрета евреям жить в сельской местности – переехала в Минск. Оттуда они перебрались в Варшаву, а затем в Гамбург, откуда отплывали корабли в Америку. Правда, для того, чтобы купить билеты, они экономили даже на еде и откладывали деньги несколько лет – в Соединенных Штатах семья оказалась только в 1886 году. Некоторое время они прожили в Америке, потом переехали в Канаду – там отец, у которого, помимо Лазаря, было еще двое сыновей, родившихся уже в Новом свете, основал фирму утильсырья "Майер и сыновья". Но Лазарь не собирался оставаться в Канаде, всю жизнь собирая металлолом и тряпье, – при первой же возможности он уехал в Соединенные Штаты. О том, насколько сильно он любил свою приемную родину, говорит тот факт, что при получении паспорта "назначил" сам себе день рождения – 4 июля, День независимости США. Настоящую дату его рождения родители не помнили, знали только год – 1884-й.

От карьеры старьевщика к созданию первой кинокомпании

В 1904 году Лазарь, теперь уже Луис Майер, уже жил в США в небольшом городке в штате Массачусетс, где начал, как и в Канаде, работать старьевщиком. Однажды в сданных в утиль брюках Луис обнаружил стянутую резинкой пачку денег и вместо того, чтобы присвоить, отнес ее хозяевам. Они были настолько поражены честностью молодого человека, что решили ему помочь – банкир, который раньше носил ставшие для Луиса счастливыми брюки, помог ему устроиться кассиром в кинотеатр. Каждый раз после начала сеанса Майер закрывал кассу и пробирался в зал, чтобы посмотреть кино: глядя на экран, он понимал, чем хочет заниматься – конечно же, делом его жизни должен стать кинематограф.

Накопив немного денег, Луис арендовал заброшенное здание, которое восстановил за свой счет, и открыл в нем кинотеатр. Через год он уже был его владельцем, а в 1907-м стал хозяином всех кинотеатров города. В 1914 году вместе с Натаном Гордоном Майер создал в Бостоне компанию "Луис Майер Пикчерс".

Три правила Майера

К этому времени Луис не только понимал, что нужно снимать кино, поскольку этот бизнес может принести солидную прибыль, он знал, как именно это нужно делать. Тут можно говорить о трех правилах Майера, которые позволили ему добиться поставленной цели.

Во-первых, считал он, в картинах нужно снимать только звезд первой величины – на них зрители обязательно пойдут.

Во-вторых, все создатели картины – начиная с режиссера и оператора и заканчивая монтировщиком, должны быть профессионалами высокого уровня – на них, как и на актерах, экономить нельзя, иначе халтура "вылезет" в самом неожиданном месте и все испортит.

И, в-третьих, фильмы нужно создавать для семейной аудитории – чтобы родители приходили в кинотеатры вместе с детьми. Осталось только найти средства для воплощения идеи в жизнь, и тут Майеру опять повезло: на прокате фильма "Рождение нации", который он с присущим ему чутьем выкупил у правообладателей за небольшие деньги, он заработал свой первый миллион.

Фабрика грез в Южной Калифорнии

Получив деньги, Майер начал искать локацию, на которой можно было бы построить киностудию – места должно было быть достаточно много, чтобы разместить несколько съемочных площадок. На Восточном побережье, где тогда жил Луис с семьей, не было никого из состоятельных людей, которые могли бы инвестировать средства в создание фабрики кино. Пока Майер раздумывал над этой задачей, началась эпидемия смертоносного гриппа – "испанки", и чтобы спасти от нее семью, Луис принял решение переехать на Западное побережье США – в Южную Калифорнию. И с удивлением обнаружил, что это именно то место, которое он искал: большое количество солнечных дней в году и разнообразный ландшафт, позволяющий снимать не только земные, но и инопланетные пейзажи. В декабре 1918 года вышел первый фильм новой киностудии Metro-Goldwin-Mayer, снятый самим Луисом Майером. Сегодня в мире нет человека, который не знал бы ее заставку – рычащего льва в кольце кинопленки.

"Оскар"

В период золотого века Голливуда на Metro-Goldwin-Mayer были созданы такие фильмы, как мюзикл "Поющие под дождем", признанный всеми шедевр "Унесенные ветром", сказочная фантазия "Волшебник страны Оз", драма "Бен-Гур" и многие другие. В них снимались Джон Гилберт, Кларк Гейбл, Фред Астер, Грета Гарбо. Но ко всем, даже самым маститым, а потому заносчивым звездам, Майер мог найти подход, хотя при этом о нем вспоминают как о строгом и взыскательном руководителе.

Так, когда Кларк Гейбл отказался играть Рета Батлера, Луис задал ему только один вопрос: "А ты не боишься стать нищим?" Больше Гейбл не капризничал. Название студии – MGM – было своеобразным знаком качества, гарантировавшем интерес зрителей, кассовые сборы и престижные кинонаграды. Прежде всего речь идет об "Оскаре", к созданию которого Луис Майер тоже приложил руку.

Именно он в 1927 году основал Американскую киноакадемию, про которую говорил как о средстве воздействия на актеров в своих собственных интересах. "Раздавая им "медальки", – говорил он, – я заставлю их делать в кино то, что мне нужно, – хорошее, качественное кино". С тех пор ее премия – известная во всем мире золотая статуэтка – является пределом мечтаний кинематографистов во всем мире. Свой "Оскар" Майер получил в 1951 году – так киноакадемики оценили его 27-летнее руководство MGM, во многом благодаря ему в рейтинге 100 лучших американских кинокартин в первой десятке значатся три фильма, снятых на этой киностудии.

Луис Майер ушел из жизни 29 октября 1957 года. Созданная им киностудия неоднократно переходила из рук в руки, пока в 2005 году ее не приобрела студия Sony Pictures, под маркой которой выходят в свет фильмы о Джемсе Бонде.