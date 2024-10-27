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Киноимператор Луис Барт Майер: основатель MGM и "Оскара" из Дымера

Людмила Грабенко
Новости. Общество
5 минут
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Киноимператор Луис Барт Майер: основатель MGM и 'Оскара' из Дымера

О Луисе Барте Майере говорят, что он "открыл для кино звезд больше, чем их существует на небе". Его называли "нелепым маленьким евреем", который во многом сделал Голливуд таким, каким он является в наши дни – могущественным конгломератом киностудий, задающим тон в кинематографическом искусстве во всем мире.

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Он был первым, кто приехал в Лос-Анджелес, чтобы практически с нуля создать студию, которая будет не только и не столько приносить доход, но на которой можно будет снимать настоящие шедевры. Одним из составляющих успеха картин MGM стал хеппи-энд, который тоже придумал Майер – он не хотел, чтобы зрители, пережившие тяжелые времена Первой мировой войны и Великой депрессии, выходили из кинотеатра со слезами на глазах.

Еще одним детищем этого киноимператора стала американская киноакадемия и ее премия – золотая статуэтка "Оскар". Можно только гадать, как сын старьевщика, не получивший профильного образования, смог достичь таких профессиональных вершин.

Киноимператор Луис Барт Майер: основатель MGM и "Оскара" из Дымера

Лазарь Меир из Дымера

Во многих источникам можно прочитать, что Луис Барт Майер, которого тогда звали Лазарем Яковлевичем Меиром, появился на свет в Белоруссии. На самом деле его родина – поселок Дымер в Вышгородском районе Киевской области, и только спустя несколько месяцев после этого семья Меиров – из-за запрета евреям жить в сельской местности – переехала в Минск. Оттуда они перебрались в Варшаву, а затем в Гамбург, откуда отплывали корабли в Америку. Правда, для того, чтобы купить билеты, они экономили даже на еде и откладывали деньги несколько лет – в Соединенных Штатах семья оказалась только в 1886 году. Некоторое время они прожили в Америке, потом переехали в Канаду – там отец, у которого, помимо Лазаря, было еще двое сыновей, родившихся уже в Новом свете, основал фирму утильсырья "Майер и сыновья". Но Лазарь не собирался оставаться в Канаде, всю жизнь собирая металлолом и тряпье, – при первой же возможности он уехал в Соединенные Штаты. О том, насколько сильно он любил свою приемную родину, говорит тот факт, что при получении паспорта "назначил" сам себе день рождения – 4 июля, День независимости США. Настоящую дату его рождения родители не помнили, знали только год – 1884-й.

Киноимператор Луис Барт Майер: основатель MGM и "Оскара" из Дымера

От карьеры старьевщика к созданию первой кинокомпании

В 1904 году Лазарь, теперь уже Луис Майер, уже жил в США в небольшом городке в штате Массачусетс, где начал, как и в Канаде, работать старьевщиком. Однажды в сданных в утиль брюках Луис обнаружил стянутую резинкой пачку денег и вместо того, чтобы присвоить, отнес ее хозяевам. Они были настолько поражены честностью молодого человека, что решили ему помочь – банкир, который раньше носил ставшие для Луиса счастливыми брюки, помог ему устроиться кассиром в кинотеатр. Каждый раз после начала сеанса Майер закрывал кассу и пробирался в зал, чтобы посмотреть кино: глядя на экран, он понимал, чем хочет заниматься – конечно же, делом его жизни должен стать кинематограф.

Накопив немного денег, Луис арендовал заброшенное здание, которое восстановил за свой счет, и открыл в нем кинотеатр. Через год он уже был его владельцем, а в 1907-м стал хозяином всех кинотеатров города. В 1914 году вместе с Натаном Гордоном Майер создал в Бостоне компанию "Луис Майер Пикчерс".

Киноимператор Луис Барт Майер: основатель MGM и "Оскара" из Дымера

Три правила Майера

К этому времени Луис не только понимал, что нужно снимать кино, поскольку этот бизнес может принести солидную прибыль, он знал, как именно это нужно делать. Тут можно говорить о трех правилах Майера, которые позволили ему добиться поставленной цели.

Во-первых, считал он, в картинах нужно снимать только звезд первой величины – на них зрители обязательно пойдут.

Во-вторых, все создатели картины – начиная с режиссера и оператора и заканчивая монтировщиком, должны быть профессионалами высокого уровня – на них, как и на актерах, экономить нельзя, иначе халтура "вылезет" в самом неожиданном месте и все испортит.

И, в-третьих, фильмы нужно создавать для семейной аудитории – чтобы родители приходили в кинотеатры вместе с детьми. Осталось только найти средства для воплощения идеи в жизнь, и тут Майеру опять повезло: на прокате фильма "Рождение нации", который он с присущим ему чутьем выкупил у правообладателей за небольшие деньги, он заработал свой первый миллион.

Фабрика грез в Южной Калифорнии

Получив деньги, Майер начал искать локацию, на которой можно было бы построить киностудию – места должно было быть достаточно много, чтобы разместить несколько съемочных площадок. На Восточном побережье, где тогда жил Луис с семьей, не было никого из состоятельных людей, которые могли бы инвестировать средства в создание фабрики кино. Пока Майер раздумывал над этой задачей, началась эпидемия смертоносного гриппа – "испанки", и чтобы спасти от нее семью, Луис принял решение переехать на Западное побережье США – в Южную Калифорнию. И с удивлением обнаружил, что это именно то место, которое он искал: большое количество солнечных дней в году и разнообразный ландшафт, позволяющий снимать не только земные, но и инопланетные пейзажи. В декабре 1918 года вышел первый фильм новой киностудии Metro-Goldwin-Mayer, снятый самим Луисом Майером. Сегодня в мире нет человека, который не знал бы ее заставку – рычащего льва в кольце кинопленки.

"Оскар"

В период золотого века Голливуда на Metro-Goldwin-Mayer были созданы такие фильмы, как мюзикл "Поющие под дождем", признанный всеми шедевр "Унесенные ветром", сказочная фантазия "Волшебник страны Оз", драма "Бен-Гур" и многие другие. В них снимались Джон Гилберт, Кларк Гейбл, Фред Астер, Грета Гарбо. Но ко всем, даже самым маститым, а потому заносчивым звездам, Майер мог найти подход, хотя при этом о нем вспоминают как о строгом и взыскательном руководителе.

Так, когда Кларк Гейбл отказался играть Рета Батлера, Луис задал ему только один вопрос: "А ты не боишься стать нищим?" Больше Гейбл не капризничал. Название студии – MGM – было своеобразным знаком качества, гарантировавшем интерес зрителей, кассовые сборы и престижные кинонаграды. Прежде всего речь идет об "Оскаре", к созданию которого Луис Майер тоже приложил руку.

Именно он в 1927 году основал Американскую киноакадемию, про которую говорил как о средстве воздействия на актеров в своих собственных интересах. "Раздавая им "медальки", – говорил он, – я заставлю их делать в кино то, что мне нужно, – хорошее, качественное кино". С тех пор ее премия – известная во всем мире золотая статуэтка – является пределом мечтаний кинематографистов во всем мире. Свой "Оскар" Майер получил в 1951 году – так киноакадемики оценили его 27-летнее руководство MGM, во многом благодаря ему в рейтинге 100 лучших американских кинокартин в первой десятке значатся три фильма, снятых на этой киностудии.

Луис Майер ушел из жизни 29 октября 1957 года. Созданная им киностудия неоднократно переходила из рук в руки, пока в 2005 году ее не приобрела студия Sony Pictures, под маркой которой выходят в свет фильмы о Джемсе Бонде.