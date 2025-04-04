Кем были родители Залужного, как он выглядел в школе и как оказался в России: факты из жизни 'Железного генерала'. Фото

Немалую роль в том, что Украина смогла выстоять в самые темные времена в своей новейшей истории – в начале полномасштабного вторжения РФ – несомненно сыграл тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. В условиях, когда иностранные посольства эвакуировали своих сотрудников из Украины, западные лидеры призвали руководство государства выехать за пределы страны, разведки разных стран мира отводили на существование Украины от нескольких дней до считанных недель, а вместо танков и самолетов партнеры передавали каски и, в лучшем случае, ПТРК – украинские воины под командованием Залужного не только остановили врага, но и заставили его в панике отступать.

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При этом генерал, благодаря которому планы агрессора были сломаны, а прогнозы союзников опровергнуты, и во время пребывания на высшем военном посту страны, и впоследствии, уже после начала работы на дипломатическом фронте продолжает избегать излишней публичности. Что известно о детстве и юности Залужного, каким он был в школе, нравился ли девушкам и как судьба еще тогда, в далекие 1980-е, забросила его в Россию, напоминает OBOZ.UA.

Родился будущий главком украинской армии в 55-тысячном городе Звягель Житомирской области – в семье офицера и работницы местного вокзала. В Звягеле Залужный провел первые 19 лет жизни. Там, как выяснила журналистка hromadske Наталья Мазина, своим выдающимся земляком гордятся – и охотно пересказывают истории из детства и юности "Железного генерала", которого знавшие его в школьные и студенческие годы, несмотря на все заслуги и регалии, до сих пор с теплотой зовут "Валерчиком".

В первый класс Залужный пошел 1 сентября 1980 года, когда ему уже исполнилось 7 лет. Несмотря на то, что сын офицера мог учиться в элитной школе для детей военных, его родители остановили выбор на обычном образовательном заведении недалеко от дома, где преимущественно учились дети из семей рабочих и железнодорожников, ведь школа расположена между машиностроительным заводом и вокзалом. В настоящее время это Звягельская гимназия №9.

Первая учительница Залужного, Татьяна Шатульская, в тот день запомнила его как маленького мальчика с большим букетом, который, в отличие от многих сверстников, в школу идти не боялся и во время праздника первого звонка не плакал. А, попав в класс, сразу выбрал себе место: вторая парта в среднем ряду

В школу маленький Валерий пришел, уже зная буквы. Так что быстро научился складывать их в слова и читать. Первая учительница, когда ее просят назвать определяющую черту характера будущего генерала, не долго раздумывая, говорит: спокойствие.

"Очень ответственный, надо реферат – он не затягивает, не забывает. Всегда первый: "Можно я буду дежурить?" А это и доску вытереть, и тапочки ровненько выставить: они переобувались в классе. Придешь к ним домой — все по полочкам, учебники обернуты [в те времена школьники сами делали обложки из бумаги, иногда из обоев]. Когда я их выпустила, еще 2-3 года интересовалась у учителей средней школы: "Как мои? Смотрите, не испортите их", – поделилась воспоминаниями Шатульская.

Она утверждает, что еще в те далекие годы верила: этот ее воспитанник достигнет в жизни многого.

"Как я гордилась, когда мне позвонил несколько лет назад внук: "Бабушка, поздравляю, Залужный – генерал!" – говорит женщина.

Одноклассница Залужного Жанна Васянович также среди первых черт характера, свойственных генералу, называет спокойствие.

"Валер был спокойным. Лидерские качества в то время еще не проявились. Среднячок. Не хулиган и не отличник. Вспомнить, чем выделялся именно он, трудно. Если пакостили, то все. Если бежать с урока, то вместе. Но если в поход с ночевкой, на экскурсию, соревнования, то тоже все. Он и в футбол играл, и на лыжах с ребятами летал", – говорит она.

Жанна Васянович также добавила: уже в школьные годы будущий генерал нравился девушкам – их привлекала не только внешность парня, но и его активность и чувство юмора.

"Он был рослый, спортивный, высокий, кудрявый. Хорошо пострижен. Умел пошутить. Активист в сборе лома и макулатуры. Как-то нас как победителей отправили в Ленинград [нынешний Санкт-Петербург, Россия] на несколько дней. Ехали мы в плацкарте, а на полке под потолком стояли фрукты в ящиках, очевидно, для продажи. И так нам пахли те абрикосы или персики, что ребята по них полезли и всем нам достали. Объелись, к утру животы болели", — поделилась Васянович одним из воспоминаний о беззаботных школьных годах.

А вот лучший школьный друг Залужного Сергей Степанюк вспоминает: Валерий прохладно относился к организованным в школе идейным мероприятиям, а вот от того, чтобы кому-то помочь, не отказывался никогда.

"Мы учились во времена пионеров и комсомольцев. Жизнь активная: кружки, спортивные соревнования, олимпиады, художественные выступления. Дома не сидели. Я был секретарем комсомольской организации и, соответственно, всех подбивал на какие-то идейные мероприятия, собрания. Но Валеру это не интересовало. пойду". Я даже обижался: "Я же твой друг, елки-палки, помоги!" – "Нет, не пойду". А, например, помощи бабушкам, то: "Ладно". И шел дрова заносить, или во дворе листья выгребать, или копать огород", – рассказал мужчина.

По словам Степанюка, Залужного не манили грамоты, кубки, награды. Он не рвался на сцену или на трибуну. Если получал задание – например, сыграть Деда Мороза на празднике для первоклассников – добросовестно выполнял его. Однако к публичности совершенно не стремился. Эта черта, отмечает hromadske, проявляется даже на фотографиях из встреч одноклассников спустя много лет после выпуска: на них он непременно либо в заднем ряду, либо за чьими-то спинами.

"После 9-го класса у нас были военные сборы. И первая фотография Валеры в форме, еще советской, как раз с тех пор. Весь год мы изучали военную выучку в школе (у Залужного по этому предмету сами "5"), и это был как выпускной. Две недели прожили в казармах", – вспоминает Степанюк.

В том же году в жизни Залужного произошло еще одно знаковое, как оказалось впоследствии, событие: он побывал в России, от агрессивного нападения которой за несколько лет вынужден был защищать Украину. Путешествие в тогда еще Ленинград было организовано в качестве вознаграждения для школьников, которые собрали больше всего металлолома. Из класса Залужного, кроме него самого, на экскурсию поехали еще четверо его одноклассников.

"Мы поехали в Ленинград. Из ребят были я и Валера. Днем ходили по музеям и дворцам, а однажды вечером наведались к девушкам. В карты играли, разговаривали, не заметили, как закончилась белая ночь. Пришли учителя будить, а мы еще и не ложились на нас. Хотели наказать девушек, но мы с Валерой взяли вину на себя. Поэтому на обратной дороге нас разделили, ребят загнали в конец поезда", – вспоминает эпизод из поездки Степанюк.

Когда журналистка поинтересовалась у него, нравился ли Залужный девушкам – тот долго с ответом не медлил.

"Ну, если они назвали его сладко "Валерчик", то как вы думаете? Сразу приклеилось. И до сих пор так зовем. Я думаю, девушки им интересовались больше, чем он ими. Он к ним относился как к комсомолу", — со смехом говорит мужчина.

После школы будущий главком, которому на тот момент было 16 лет, начал обучение в машиностроительном техникуме (ныне это политехнический профессиональный колледж), откуда выпустился в 19 лет со специальностью "Техническое обслуживание: ремонт сельскохозяйственного оборудования". И преподаватели техникума говорят: именно там произошло его юношеское становление. Поступал Залужный с баллом 3,9, а закончил с отличием.

"Высокий, стройный, спокойный. Он хоть и серьезный, но не мрачный, такой живой. Было приятно общаться, он человек с чувством собственного достоинства. Предмет знал отлично", – вспоминает Бронислав Пекарский, преподававший для группы Залужного техническую механику.

Преподаватель признается: внимательно следит за успехами Залужного, ведь, по его убеждению, каждый учитель гордится своими учениками.

Другой преподаватель, Виктор Ваховский, видел Залужного каждый день, хотя и не преподавал у него.

"Физически подготовленный, он занимался гиревым спортом. А люди такого рода уравновешены. У него был высокий уровень знаний, настойчивость. Такие чего-то достигают в жизни", — вспомнил мужчина.

Он также показал журналисту курсовой проект, разработанный студентом Залужным. Такие работы обычно сохраняются 3-5 лет. А этому – 31: его оставили как образец.

"Судьба так распорядилась, что у нас есть импульсивный президент. А этот, в противоположность ему, спокоен. Тот публичный, человек сцены. А у этого практически не видим интервью. Они дополняют друг друга. И наша страна от этого только выиграет", — говорил Ваховский еще во время пребывания Залужного на должности главкома ВСУ.

Один из одногруппников Залужного, с которым он дружил в студенческие годы, Александр Пивовар, сейчас работает в колледже – заведующим котельной.

"Человек как человек. Как все. Единственное, что обучение у Валеры шло с лета. Он никогда ничего не зубрил, не был заучкой. Всю группу тянул. Когда мы вчетвером делали дипломный проект, по ночам не спали, а он там теорию диктовал. Молодец, хороший человек", — рассказывает он.

Студенческие годы Залужного пришлись на довольно трудный для страны период – 1990-е, когда в техникуме иногда даже выключали отопление. Так что парни из пар ходили "греться" – таскать железо в спортзале. От предложений после занятий выпить "по 100 граммов" неизменно отказывались, шли в гараж к технике.

"Он высокий, 189 сантиметров, красивый, девушкам нравился. Одна Ира прямо бегала за ним. Он в те времена застенчив был, хотя на дискотеки мы ходили, да. Но обычный он, не идеальный. Мы ныкались, курили на улице, когда убегали с пар", – вспоминает Александр.

Пивовар также рассказал, что классным руководителем в группе был Борис Федорович Руденко, которому студенты прозвали Борфед. Жесткий, большой мужчина – по воспоминаниям учеников, "не тряпка, не сопли, а мужик". Ранее Руденко служил на севере и на уроках политинформации рассказывал армейские басни. А когда студенты что-то вытворяли, не жаловался директору, а мог завести кого-то в каморку и "рассказать, как жить на свете". Его уважали, к нему тянулся и Залужный, у которого к тому времени уже не стало отца.

Александр Пивовар подтверждает, что Валерий еще в те годы собирался учиться на военного. И его тоже подбил поступать в Одесский институт Сухопутных войск. За полгода до того они помогали ремонтировать "газон" военным в одной из городских частей.

"Там главным механиком был Вячеслав Ким. Он Афган прошел, полковник в отставке. Так он постоянно повторял, что Валера будет генералом. Больше никому такого не говорил", – вспоминает мужчина.

В итоге Залужный и Пивовар вместе отправились в Одессу и оба поступили в военный вуз. Правда, Александр скоро понял, что военная карьера не для него и забрал документы. А вот Залужный тогда нашел свое настоящее предназначение.

"Образ Залужного создан на тех чертах, которые у него есть. Это не искусственная чужая маска", – констатирует Пивовар.

Он рассказывает, что в последние годы Залужного одноклассники видят редко. На встрече он после выпуска приезжал всего несколько раз.

"Хотя и вырос он в военной карьере, но человеческие качества не изменились. Внимательный, простой. К каждому подошел: "Как ты?"

"Валерчик сбросил с себя путы пионерства, комсомольства, когда пошел в техникум. Это его тормозило. Там он начал заниматься чем-то практичным. И пошел дальше и дальше, своим путем…Из тех заноз детских воспоминаний возникает уверенность, что наш Валерчик может делать дело честно, спокойно, тихо. Он не ждет награды, как это было с грамотами в школе. В марте 2022 года мы с семьей остались в Киеве. И друзья тоже, они просили их ободрить. В какой-то момент понял, что осознание того, что именно Валерий Залужный нас защищает, меня уравновешивает", – признался Пивовар.

С Залужным они дружат до сих пор. И пусть видеться удается редко, созванивались они регулярно. О войне, говорит Александр, практически никогда не говорили, только о здоровье и семье.

"Считаю, Валера заслужил свое звание и должность грамотностью. У него четыре высших образования и все с отличиями. Он долго до этого шел, хотя и говорил, что после 25 лет службы оставит все. Потому что надоело. Но кто же думал, что кацапня попрет? И все его знания, весь опыт пригодились. Он генерал нового поколения", – отмечал Пивовар.

Напомним, недавно Залужный заявил, что США разрушают мировой порядок. По его убеждению, Белый дом подверг сомнению единство всего западного мира. В таких условиях следующим шагом страны-агрессора России может стать нападение на Европу.

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