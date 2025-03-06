'Поставили под сомнение единство западного мира': Залужный заявил, что США разрушают мировой порядок

Соединенные Штаты сегодня разрушают устоявшийся мировой порядок, а Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. В таких условиях следующим шагом страны-агрессора России может стать нападение на Европу.

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Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главкой ВСУ Валерий Залужный в своей речи на конференции безопасности в Chatham House в Лондоне. Он подчеркнул, что Белый дом делает шаги навстречу России, которую "возглавляет военный преступник".

По словам посла Украины, это не просто "ось зла", и Россия пытаются пересмотреть мировой порядок, а "США окончательно разрушают этот порядок".

"Формальные условия для этого очевидны. И точкой отсчета для этого может быть предстоящее окончание войны в Украине и формирование мирового порядка по ее результатам, потому что мировой порядок сейчас почти разрушен", – сказал Залужный.

Он подчеркнул, что Белый дом подверг сомнению единство всего западного мира и теперь "пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США".

Украинский посол добавил, что переговоры между США и Россией, которую "возглавляет военный преступник" в лице президента Владимира Путина, показали, что Белый дом делает "шаги навстречу Кремлю, чтобы встретиться с ним на полпути".

Валерий Залужный отметил, что в результате изменения позиции Соединенных Штатов НАТО может прекратить свое существование. Он предупредил, что следующей целью Москвы может стать Европа.

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