'Каждая жизнь важна': в Запорожье спасатели достали котенка из горящего здания, поврежденного в результате атаки РФ. Фото

В Запорожье чрезвычайники спасли котенка из горящего здания, которое повредили оккупанты в результате утренней атаки ударными дронами 14 июня. Пушистика передали волонтерам.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины. Там показали фото малыша, на которых хорошо видно, что животное пережило, оно было мокрое и напуганное.

Спасатели отметили, что каждая жизнь для них ценна, и не важно, человек это или – домашний любимец.

"Каждая жизнь важна. В Запорожье спасатели достали котенка из горящего здания, поврежденного в результате утреннего обстрела. Пушистика передали волонтерам", – говорится в сообщении.

Работники ГСЧС сохраняют человечность даже в трудные времена, спасая жизни и сохраняя надежду.

Напомним, 14 июня военные российской армии атаковали ударными дронами Запорожье. На облцентр оккупанты направили 14 "Шахедов". В результате ударов в городе есть разрушения, повреждены автомобили, магазин, по меньшей мере 15 жилых домов и нежилых сооружений, а также остановка общественного транспорта. Пожар вспыхнул на складе с гуманитарной помощью.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 июня агрессор вновь атаковал Украину с воздуха. Враг задействовал 58 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 43 из них: сбито 23 БпЛА, еще 20 дронов не достигли целей, в том числе из-за действия РЭБ. Очередную ночную атаку россияне начали с 22:00 13 июня.

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