"Казалось почти нереальным": 9-летняя девочка взошла на 6 вершин-двухтысячников Карпат и установила рекорд

9-летней Эвелине Саркисян из Киева удалось покорить все шесть вершин высотой более двух тысяч метров в украинских Карпатах и установить рекорд. Во время первого похода, несмотря на неблагоприятные погодные условия, девочка за один день преодолела сразу три вершины.

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Об этом рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. По ее словам, следующей мечтой юной рекордсменки является восхождение на Монблан.

"Новый рекорд. Киевлянка Эвелина Саркисян в 9 лет вместе с родителями совершила восхождение на все шесть вершин-двухтысячников украинских Карпат и установила рекорд Украины", – говорится в сообщении.

Маленькая киевлянка покорила шесть вершин Карпат

По словам Ветровой, во время первого путешествия Эвелина за один день покорила сразу три карпатские вершины – Ребра, Бребенескул и Гутин-Томнатик.

Это восхождение стало настоящим испытанием, ведь в горах шел дождь, стоял густой туман, а видимость местами сокращалась до нескольких метров. Впрочем, маршрут не отменили, и все запланированные вершины были пройдены.

Глава Национального реестра рекордов также раскрыла секрет выносливости девочки, отметив, что в конце длительных маршрутов у девочки как будто открывается второе дыхание. Эвелина ускоряется и на последних километрах нередко опережает остальных. В то же время во время спуска юная путешественница иногда мечтает, чтобы домой ее забрал вертолет.

"Все 6 восхождений честно подтверждены GPS-треками маршрутов с сервисов "Strava" и "Wikiloc", фотографиями, видеозаписями, а также другими материалами, подтверждающими прохождение ребенком каждой вершины", – отмечается в сообщении.

Девочка уже мечтает о Монблане

Отец Эвелины признался, что сначала идея покорить вместе с ребенком все шесть карпатских двухтысячников казалась почти нереальной.

"Но вместо того, чтобы сразу думать обо всех шести, мы просто начали двигаться от одной вершины к следующей. Шаг за шагом – к рекорду Украины", – подчеркнул он.

Теперь девочка мечтает подняться на самую высокую вершину Альп – Монблан.

Как писал OBOZ.UA, 24-летний житель Закарпатья Михаил Переганя покорил самую высокую вершину Антарктиды — гору Винсон, высота которой составляет 4 897 м над уровнем моря. На вершине молодой человек поднял флаги Украины и своего родного города Тячева.

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