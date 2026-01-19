Каталась с горки и получила смертельные травмы: в Харькове погибла 70-летняя женщина. Фото

В субботу, 18 января, днем, в Немышлянском районе Харькова произошла трагедия. Там погибла 70-летняя женщина. Предварительно установили, что она получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки.

Об этом сообщили в полиции. Отмечается, что женщина без признаков жизни лежала на снегу, а возле нее заметили тюбинг. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

"70-летняя женщина погибла от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой. 18 января около 14:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении женщины без признаков жизни в Немышлянском районе города Харькова", – говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, чтона место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2. Был проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и установлена личность погибшей. Ею оказалась 70-летняя женщина.

По заключению судебно-медицинского эксперта, во время первичного осмотра тела видимых телесных повреждений не обнаружено. Предварительно установлено, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Несчастный случай".

