Штрафы за снег и лед на крышах авто: где действуют и что нужно знать украинцам

В Украине зимой регулярно возникают опасные ситуации, когда из-за неочищенного снега и льда с крыш авто на дороге образуется реальная угроза ДТП, однако отдельных штрафов за это фактически не предусмотрено. В то же время в странах ЕС за такое нарушение водителей наказывают финансово, от нескольких десятков до сотен евро и штрафных, ведь это считается прямой угрозой безопасности движения.

Видео дня

Одна из пользовательниц сети Threads поделилась едва не травматическим случаем, ведь с крыши автомобиля, который не был очищен от снега и льда, отлетела метровая глыба льда почти в ее авто, вызвав серьезный стресс и потенциальную угрозу безопасности. Такие ситуации на украинских дорогах случаются каждый год зимой, особенно после ночных снегопадов, когда водители пренебрегают элементарным правилом – убирать снег и лед с крыши, капота и окон перед движением.

Во многих странах Европейского Союза такая халатность не только опасна, но и является прямым основанием для штрафов, поскольку ледовые "снаряды" могут вызвать аварии, повреждения авто или травмы людей.

Почему это опасно

снег и лед, летящие с крыши автомобиля, могут закрыть обзор водителю или другому участнику движения , вызывая ДТП;

, вызывая ДТП; огромные куски льда способны разбить лобовое стекло или повредить кузов встречной машины;

или повредить кузов встречной машины; в Украине ПДД не предусматривают отдельного штрафа именно за снег на крыше, поэтому водители часто пренебрегают этим правилом, хотя оно напрямую связано с безопасностью движения.

Штрафы за неочищенный автомобиль в странах Европы

Германия

В Германии водители обязаны очищать автомобиль полностью, включая номерные знаки, окна и крышу, поскольку снег может представлять угрозу для других. Пример:

нечищеный номерной знак – 5-10 €;

нечищеное лобовое или боковые стекла – 10 €;

снег/лед на крыше автомобиля – 25 €;

снег/лед на фарах или указателях поворота –10 €.

Франция

Здесь подход значительно жестче. Если автомобиль имеет ограниченную видимость из-за снега или льда, водитель может получить штраф от 68 до 90 евро. В случае нескольких нарушений сумма штрафа может вырасти до более 400 евро, поскольку они накладываются отдельно.

Польша

Польские правила дорожного движения прямо обязывают водителя полностью очистить автомобиль. За нечищеный номерной знак штраф достигает 500 злотых, за грязное стекло или фары – 300 злотых. В серьезных случаях общая сумма штрафов может достигать 3 000 злотых, а также начисляются штрафные баллы.

Великобритания

Формально штрафуют не за сам снег, а за создание опасной ситуации. Базовый штраф составляет около 60 фунтов, но если из-за неочищенного авто произошла авария, сумма может вырасти до 5 000 фунтов, а водителя могут лишить баллов или прав.

Австрия

Здесь снег и лед на крыше авто считаются прямой угрозой безопасности. За нарушение водителю могут выписать штраф в десятки или даже сотни евро – в зависимости от ситуации и последствий.

В Украине водители юридически обязаны обеспечивать безопасное техническое состояние транспортного средства, однако отдельной статьи за снег или лед на крыше автомобиля нет. На практике полиция почти не привлекает к ответственности за такие нарушения, пока не произойдет ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в социальных сетях начала распространяться информация о якобы введении штрафных баллов для водителей с 2026 года, однако она основывается только на законопроекте №14133, который еще не принят и даже не прошел профильный комитет Верховной Рады. Однако, по словам инициатора проекта, систему таки хотят ввести уже в этом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!