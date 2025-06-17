Кармический день: какие сюрпризы ждут 17 июня. Астропрогноз

Во вторник, 17 июня продолжается 21 лунный день. Луна находится в Рыбах, Солнце в Близнецах.

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Как число 17 будет влиять на этот день в каких энергиях он пройдет, об этом эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она предупредила, что сегодня могут активизироваться кармические процессы.

"Вторник, 17 июня, число 17 – это восьмерка, а также это 1 и 7. Это энергия Солнца и Кету", – рассказала Исита Гая.

Она добавила: "В этот день будут происходить какие-то кармические процессы. Энергия может быть напряженной, может болеть голова, подниматься давление, может портиться местами погода, быть дождь, чувствовать прохладу, но не везде, а вот местами".

По ее прогнозу, многим может захотеться в этот день закрыться. "Позвольте себе побыть в тишине. Позвольте себе побыть в какой-то гармонии с собой, в единстве с собой. Позвольте себе прожить свои индивидуальные процессы внутренней трансформации", – призвала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 17 июня – у кого сегодня сложится действительно удачный день.

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