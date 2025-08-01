Календарь рыбака на август-2025: благоприятные дни
Любители рыбалки всегда с нетерпением ждут прихода августа. В последний месяц лета нерест уже остается позади и рыба начинает клевать активнее – можно получить неплохой улов.
Однако некоторые рыбаки отправляются к водоемам, лишь предварительно сверившись не только с прогнозом погоды, но и с лунным календарем. Специально для таких рыбаков OBOZ.UA публикует календарь рыбалки на август 2025 года.
Когда ловить рыбу в августе
Последний месяц этого лета начнется с растущей Луны. Полнолуние наступит 9 числа. Далее начнется нисходящая фаза. А 23 августа произойдет новолуние, после чего снова начнется фаза роста Луны. Вот как это скажется на удачных для рыбалки днях:
- лучшие дни: 2-5, 24-28 августа (хорошо будет ловиться карп, карась, лещ);
- хорошие дни: 11-15, 17-20 августа (активно будут ловиться щука, окунь, судак, особенно на спиннинг);
- плохие дни: 7-8, 21-22 августа (клев слабый, но с прикормом рыбу можно вытянуть);
- очень плохие дни: 1, 9, 23, 29-31 августа (полнолуние и новолуние будут подавлять активность рыбы).
На что ловить рыбу в августе
Лучшая приманка будет зависеть от вида рыбы, который вы хотите поймать. Вот советы, которые помогут вам сориентироваться:
- карп, карась и лещ будут клевать на кукурузу, горох, опарыша или хлебный мякиш, лучше всего ловить рыбу этих пород у камыша или на мельнице;
- плотва или красноперка хорошо будут реагировать на мотыля и червей;
- щука, окунь, судак, которые держатся на глубине 2-4 метров, будут ловиться на воблеры, блесны или силикон;
- сома лучше ловить ночью на живца или куриную печень.
Также опытные рыбаки советуют в августе выходить к воде утром и вечером. Поскольку это жаркий месяц, в дневные часы рыба может прятаться в тени или на глубине.
Ранее OBOZ.UA публиковал посевной календарь на август 2025 года.
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