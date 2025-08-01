Календарь рыбака на август-2025: благоприятные дни

Любители рыбалки всегда с нетерпением ждут прихода августа. В последний месяц лета нерест уже остается позади и рыба начинает клевать активнее – можно получить неплохой улов.

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Однако некоторые рыбаки отправляются к водоемам, лишь предварительно сверившись не только с прогнозом погоды, но и с лунным календарем. Специально для таких рыбаков OBOZ.UA публикует календарь рыбалки на август 2025 года.

Когда ловить рыбу в августе

Последний месяц этого лета начнется с растущей Луны. Полнолуние наступит 9 числа. Далее начнется нисходящая фаза. А 23 августа произойдет новолуние, после чего снова начнется фаза роста Луны. Вот как это скажется на удачных для рыбалки днях:

лучшие дни: 2-5, 24-28 августа (хорошо будет ловиться карп, карась, лещ);

2-5, 24-28 августа (хорошо будет ловиться карп, карась, лещ); хорошие дни: 11-15, 17-20 августа (активно будут ловиться щука, окунь, судак, особенно на спиннинг);

11-15, 17-20 августа (активно будут ловиться щука, окунь, судак, особенно на спиннинг); плохие дни: 7-8, 21-22 августа (клев слабый, но с прикормом рыбу можно вытянуть);

7-8, 21-22 августа (клев слабый, но с прикормом рыбу можно вытянуть); очень плохие дни: 1, 9, 23, 29-31 августа (полнолуние и новолуние будут подавлять активность рыбы).

На что ловить рыбу в августе

Лучшая приманка будет зависеть от вида рыбы, который вы хотите поймать. Вот советы, которые помогут вам сориентироваться:

карп, карась и лещ будут клевать на кукурузу, горох, опарыша или хлебный мякиш, лучше всего ловить рыбу этих пород у камыша или на мельнице;

будут клевать на кукурузу, горох, опарыша или хлебный мякиш, лучше всего ловить рыбу этих пород у камыша или на мельнице; плотва или красноперка хорошо будут реагировать на мотыля и червей;

хорошо будут реагировать на мотыля и червей; щука, окунь, судак , которые держатся на глубине 2-4 метров, будут ловиться на воблеры, блесны или силикон;

, которые держатся на глубине 2-4 метров, будут ловиться на воблеры, блесны или силикон; сома лучше ловить ночью на живца или куриную печень.

Также опытные рыбаки советуют в августе выходить к воде утром и вечером. Поскольку это жаркий месяц, в дневные часы рыба может прятаться в тени или на глубине.

Ранее OBOZ.UA публиковал посевной календарь на август 2025 года.

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