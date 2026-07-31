Какую прическу сделать, чтобы скрыть седину: совет от опытных парикмахеров

Все больше женщин отказываются скрывать седину и начинают воспринимать её как часть своего стиля. Тенденции в прическах также меняются, и естественность и едва заметные переходы цветов становятся важнее, чем маскировка. Именно поэтому громбре набирает популярность, поскольку позволяет скрыть седину без радикальных изменений.

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Один из трендов, который всё чаще появляется в парикмахерских, – это громбре, современный вариант классического омбре, сочетающий седину с цветом. Эта техника не скрывает натуральные серебристые пряди, а делает их частью общей прически, пишет OBOZ.UA.

Эта техника предполагает плавный переход между натуральной сединой и другим цветом волос. Она делает корни гораздо менее заметными, а вся прическа выглядит гармонично.

Ключ к успеху – подчеркнуть седые волосы, а не замаскировать их. Просто выберите правильные оттенки и мелирование, и ваш парикмахер создаст многомерный эффект. Это придаст вашим волосам элегантность, глубину и более здоровый вид. Кроме того, такая прическа может сделать вас моложе, осветляя цвет лица и смягчая черты лица, придавая им сияние.

Стоит также отметить, что эта техника ценится и за своё удобство. Это объясняется тем, что седые волосы становятся частью процесса окрашивания, поэтому нет необходимости часто посещать парикмахера, чтобы обновить причёску. Это упрощает повседневную жизнь, а также выглядит великолепно.

Эта окраска особенно хорошо подходит женщинам, которые хотят сохранить естественный вид, не жертвуя элегантностью. Громбре подходит женщинам старше 50 лет, которые понимают изменения в текстуре своих волос и воспринимают седину как элемент стиля.

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