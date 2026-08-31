Какую погоду ожидать 1 сентября в Украине: синоптики представили подробный прогноз. Карта

В первый день сентября погода в Украине будет переменчивой. В западных и северных областях пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни, град и шквалы. В то же время в центральных, южных и восточных регионах будет преобладать сухая погода, а днем температура воздуха достигнет +27…+32 °С.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра. Актуальные карты и прогнозы погоды опубликованы на сайте Укргидрометцентра.

Какая будет погода 1 сентября

Итак, 1 сентября осадки наиболее вероятны в западных и северных регионах. Днём там местами могут пройти ливни с грозами, градом и шквальными порывами ветра.

Ветер будет южный и юго-западный, его скорость составит 5–10 м/с. В западных и северных областях во время непогоды возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночная температура по стране будет колебаться в пределах +14…+19 °С. Днем в большинстве областей ожидается +27…+32 °С, тогда как на западе будет несколько прохладнее – +23…+28 °С.

В Киеве 1 сентября прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Ночью температура составит +18…+20 °С, а днём — всего +20…+22 °С.

Во Львове воздух ночью прогреется до +18…+20 °С, днём – до +23…+25 °С. В Одессе ожидается преимущественно солнечная погода: +20…+22 °С ночью и +22…+24 °С днем.

Теплее будет на востоке. В Харькове 1 сентября прогнозируют +16…+18 °С ночью и +25…+27 °С днём. В Днепре температура составит +15…+17 °С ночью и +26…+28 °С днём.

Что изменится 2 сентября

В среду, 2 сентября, погодная обстановка станет более стабильной. Осадков в Украине не ожидается, хотя ночью и утром местами возможен слабый туман.

Температура ночью снизится до +11…+17 °С, а днём составит преимущественно +24…+29 °С. В юго-восточных областях столбики термометров могут подняться до +28…+33 °С.

Прогноз на 3 сентября

В четверг, 3 сентября, на западе, в центре и на севере снова возможны локальные осадки. Дневная температура там составит около +20…+25 °С.

На юге и востоке сохранится более тёплая и преимущественно сухая погода – до +26…+29 °С.

Таким образом, начало сентября в Украине будет контрастным. После жаркой погоды 1 сентября на западе и севере может пройти грозовой фронт, а уже на следующий день осадки отступят.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине осень постепенно становится теплее, а сентябрь всё чаще напоминает продолжение лета. На фоне глобального потепления переход между сезонами становится менее плавным, а длительные засухи могут сменяться сильными ливнями.

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