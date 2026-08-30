Сентябрь станет четвертым месяцем лета? Эксперт дала прогноз по климатическим изменениям в Украине

В Украине осень постепенно становится теплее, а сентябрь всё чаще напоминает продолжение лета. На фоне глобального потепления переход между сезонами становится менее плавным, а длительные засухи могут сменяться сильными ливнями.

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Эксперт объяснила, какой может быть осень 2026 года и к каким климатическим изменениям Украине следует готовиться в будущем. О тенденциях изменения климата в Украине рассказала специалист отдела климата ОО "Экодия" Марина Цимбалюк украинским СМИ.

Сентябрь становится теплее

По словам эксперта, осень в Украине постепенно становится теплее, особенно это заметно с начала 2000-х годов. В центральных областях средняя осенняя температура выросла на 0,2–1,5 °C.

Данные за 2020–2025 годы также свидетельствуют о постепенном потеплении в сентябре. В будущем он может стать похожим на четвертый летний месяц, если не учитывать осадки.

Однако в сентябре 2026 года этого пока не стоит ожидать. Укргидрометцентр прогнозирует среднюю температуру на уровне 11–18 °C, что близко к норме.

Дожди могут сменяться засухами

Климатические изменения влияют и на характер осадков. После длительных периодов без дождя могут выпадать сильные ливни, способные вызывать подтопления.

"Одно из проявлений изменения климата – неравномерное распределение осадков в течение года", – отметила Цимбалюк.

Засухи и жара уже сказываются на урожаях и водных ресурсах. На юге Украины некоторые небольшие реки могут пересыхать на несколько месяцев.

Будет ли тепло осенью и зимой

Из-за общего потепления осень в Украине, вероятно, будет оставаться более теплой. В то же время точно предсказать погоду на всю зиму пока невозможно.

На погодные процессы могут влиять природные явления, в частности Эль-Ниньо и изменения полярного вихря. Поэтому теплые периоды могут внезапно сменяться похолоданиями.

Эксперт подчеркивает, что главной причиной современного глобального потепления является сжигание угля, нефти и газа.

"Если не сокращать выбросы парниковых газов, некоторые процессы климатических изменений будут необратимыми", – предупредила Марина Цимбалюк.

Напомним, Черное море накопило аномально большое количество тепла, что может повлиять на погоду в Украине осенью. Больше всего это может сказаться на южных областях, где теплая погода способна задержаться надолго.

Как писал OBOZ.UA, согласно прогнозам сезонных моделей, сентябрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. В то же время спрогнозировать количество осадков пока сложно.

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