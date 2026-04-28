Какова максимальная сумма штрафа за нарушение правил воинского учета в Украине: объяснение

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. За нарушение правил воинского учета военнообязанным могут назначать штрафы, которые накладывают ТЦК и СП.

Видео дня

Сейчас максимальный размер такого штрафа для граждан составляет 25 500 гривен, однако сумма может отличаться в зависимости от конкретной ситуации. Об этом в комментарии медиа рассказала военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая.

Размер штрафа зависит от обстоятельств дела

Специалист отметила, что нарушение правил воинского учета во время военного положения может стоить не дешево. В то же время она уточнила, что размер штрафа не является фиксированным и определяется индивидуально в каждом конкретном случае. По словам Терновой, далеко не всегда нарушителям назначают максимальное финансовое взыскание.

"Если лицо имеет нарушения учета, его могут привлечь к ответственности. По поводу размера штрафа, то он составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Однако, из практики, нет такой тенденции, чтобы это был максимальный размер", – объяснила она.

Терновая отметила, что ТЦК и СП имеют определенную дискрецию при определении размера штрафа, то есть могут решать, назначать ли сумму ближе к минимальной или к максимальной границе в зависимости от конкретной ситуации.

Адвокат объяснила, что на размер взыскания влияют обстоятельства самого нарушения, в частности произошло ли это впервые, а также пытался ли гражданин скрыть свое местонахождение от государства.

Напомним, нарушение мобилизационного закона, в частности неявка в ТЦК, влечет за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность. Среди прочего у человека могут отобрать имущество – жилье или машину.

Как писал OBOZ.UA, по словам юриста, штраф от ТЦК можно обжаловать в течение 30 дней, если он был выписан не в соответствии с процедурой. Для обжалования штрафа нужно написать заявление в ТЦК и СП, которое его назначило, и отправить по электронной почте или лично.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!