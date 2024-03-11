Какой украинский город на фото? Угадайте по одному кадру

Хорошо ли вы знаете Украину? Возможно, вы много путешествовали и видели самые известные достопримечательности в каждой области, а возможно вы именно тот счастливчик, у которого все открытия еще впереди.

OBOZ.UA предлагает интересную и познавательную игру. Попытайтесь за одним кадром определить название города.

Как видим, город достаточно большой и стоит на большой реке. Подсказка: это областной центр.

Дайте себе несколько минут, чтобы вспомнить географию Украины. Какие областные центры стоят на реках?

Предлагаем еще несколько интересных подсказок. Если вы уже угадали название города, эта информация станет прекрасной возможностью ознакомиться с интересными фактами о населенном пункте.

Город был основан в 1789 году.

В 1399 году, в южных окрестностях современного города литовский князь Витовт построил Витовтовский замок. Крепость и таможню использовали для контроля торговли с крымскими татарами.

Когда-то город был огорожен каменной стеной, общая протяженность которой составляла более 3 км.

Первый герб города был утвержден 7 октября 1803 г., и за всю историю города он менялся трижды.

Первый мост был сооружен в 1855 году. Он был деревянным, наплавным и прослужил 109 лет.

Вытянутый полуостров в северо-восточной части города получил название в честь потомков итальянского купца Луиджи Алиауди, хутор которых размещался на этих землях в XIX веке.

В 1821 году в городе была основана астрономическая обсерватория.

Первый электрический трамвай был запущен в городе 21 декабря 1914, а первый троллейбус – 29 октября 1967 по линии Железнодорожный вокзал – троллейбусный парк.

Город является крупным центром кораблестроения и расположен в устье реки Ингул, где она впадает в Южный Буг, в 65 километрах от Черного моря.

24 марта 2022 года с целью отмечания подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите города во время отпора вооруженной агрессии РФ, городу присвоено звание "Город-герой Украины".

Удалось ли вам угадать название города? Правильный ответ – Николаев.

Ранее OBOZ.UA публиковал загадку о еще одном украинском городе, который ведет свою историю с 1363 года и трижды исполнял обязанности столицы Украины.

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