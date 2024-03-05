Угадайте украинский город по фото: быстрый тест

Как хорошо вы знаете Украину, в скольких городах побывали? Испытать свои знания помогут игры на знание пейзажей родной страны.

Например, сегодня OBOZ.UA предлагает вам посмотреть этот пейзаж и назвать областной центр, где было сделано фото. Подсказка находится прямо в кадре – город стоит на реке. Попытайтесь вспомнить оба географических названия.

Как видим, река, хоть и большая, но не очень широкая. Так что это точно не Днепр. А значит, перед нами однозначно не Киев, не Запорожье, не Черкассы, не Херсон и не город Днепр. Что ж, это уже существенное сужение области для поиска.

Дайте себе несколько минут, чтобы вспомнить географию Украины. Какие областные центры стоят на реках? Точно не Львов, например. И не Одесса.

Что ж, правильно угадали те, кто сказал, что это Винница. А река, соответственно, Южный Буг.

Интересные факты о Виннице

Город ведет свою историю от 1363 года, когда племянник князя Ольгерда Федор Кориатович заложил на Замковой горе деревянную крепость. Возникновение названия связывают либо со славянским словом "вино", то есть приданое за невесту, либо с виноградом, который здесь выращивали – плантации этих ягод, а также винокурни называли именно винницами. Кстати, в древности в каждом городке на Подолье была своя винокурня, а в центральном городе еще и не одна. Есть еще и третья версия происхождения названия – от реки Винничка, в устье которой начали селиться люди.

Винница трижды исполняла обязанности столицы Украины. Так, со 2 февраля по 6 марта 1919 года она была административным центром УНР. Сюда после захвата Киева большевиками перебралось правительство республики. И именно в винницкой гостинице "Савой" Симон Петлюра сменил Владимира Винниченко в должности главы Директории.

Директория работала в Виннице еще дважды. В первый раз – в декабре 1918 года, когда готовилось восстание против гетмана Павла Скоропадского. А в последний раз – с 7 мая по начало июня 1920 года, когда Украину посещал польский маршал Юзеф Пилсудский.

Винницкая телебашня в свое время была вторым по высоте сооружением в мире. В 1961 году, когда ее строили, она уступала только Эмпайр-Стейт-Билдингу в Нью-Йорке. Ее мачта возвышается на 354 метра.

Светомузыкальный фонтан на Южном Буге, который открыли в 2011 году, является самым большим фонтаном в Европе. Его длина составляет 97 метров, ширина – 10 метров, а воду он выбрасывает на высоту 63 метра. На зиму конструкцию опускают на дно реки. И это тоже уникальная особенность винницкого фонтана.

Символом города можно считать водонапорную башню (башню Артынова) в парке на Европейской площади. Ее построили как пожарную каланчу и центр первого водопровода города. Сейчас в этом здании работает музей воинов-афганцев. Башня украшена четырьмя часами, которые бьют каждые 15 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о главных туристических местах Винницы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.