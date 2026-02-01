Как в СССР исказили название Мукачева: изменили лишь в 2017 году

Названия городов – это часть исторической памяти. В советский период многие топонимы меняли или "подгоняли" под канцелярские нормы, не учитывая языковые традиции регионов. Мукачево стало одним из таких примеров.

В 1947 году советская власть закрепила форму названия, которая противоречила живой закарпатской речи. Лишь спустя десятилетия, уже в независимой Украине, городу официально вернули его историческое название.

Откуда взялось название "Мукачево"

Происхождение названия Мукачево до сих пор вызывает споры среди историков и лингвистов. Одна из самых распространенных научных гипотез связывает его с праславянским словом "мука". Берега реки Латорицы издавна были удобным местом для водяных мельниц, и крупное мельничное поселение могло дать название будущему городу.

Существует и венгерская версия происхождения – от слова munkás ("работник"). Мукачево на протяжении веков было городом ремесел, цехов и активной торговли, поэтому такая этимология также выглядит логичной.

Народное же воображение связывает название с тяжелым трудом крепостных, которые тащили камни на гору для строительства замка Паланок. Хотя филологи считают это легендой, она точно передает дух города, возведенного вопреки сложным условиям.

Как менялось название на протяжении веков

Первое письменное упоминание о городе содержится в венгерской хронике Gesta Hungarorum, где он фигурирует как Muncas или Munkach. Позднее в венгерском языке закрепилась форма Munkacs.

Из-за смены государств и культур – от Галицко-Волынского княжества до Трансильвании, от монархии Габсбургов до Чехословакии – в употреблении одновременно существовали разные варианты: Мукачив, Мукачеве, Мукачово, Мукачево.

Что изменила советская власть

После присоединения Закарпатья к УССР в 1945 году началась унификация географических названий. В советском справочнике 1947 года официально закрепили форму "Мукачеве" с окончанием -е вместо традиционного для региона -о.

Закарпатские языковеды неоднократно подчеркивали, что для местных топонимов среднего рода характерно именно окончание -о. Форма "Мукачеве" была искусственным, канцелярским вариантом, который не соответствовал живой языковой традиции края и не использовался местными жителями в повседневной речи.

Когда городу вернули историческое название

23 мая 2017 года Верховная Рада Украины официально вернула городу его историческое название – Мукачево, поставив точку в многолетних спорах.

