Какой церковный праздник 19 мая в Украине

Май продолжает удивлять нас разнообразием памятных дат, где глубокая духовность переплетается с научными изобретениями и судьбоносными историческими событиями. 19 мая – это день, когда мы отдаем дань уважения неутомимым семейным врачам, вспоминаем величие киевской княжны на французском престоле и даже празднуем день рождения легендарного "Кубика Рубика".

Видео дня

От религиозных традиций, которые чествуют несокрушимость мучеников, до современных инициатив в поддержку здоровья – эта дата собрала в себе все, что делает нашу историю и настоящее такими многогранными.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника

День динозавра

Всемирный день семейного врача

День рождения "Кубика Рубика"

День семейной медицины в Украине

День гордости агендеров

Всемирный день борьбы с гепатитом

День майского солнца

День блокнота или День записной книжки

Церковный праздник 19 мая

В этот день верующие чтят память мученика Парфения Жолковского, мощи которого являются важной святыней Галичины, и преподобного Иоанна, епископа Готского, известного своей защитой иконопочитания.

События этого дня

1051 – во французском Реймсе коронована дочь Ярослава Мудрого — Анну Ярославну.

1536 – казнь Анны Болейн, жены английского короля Генриха VIII.

1568 — английская королева Елизавета I приказала заточить в тюрьму бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт, которая предъявила свои права на английский престол.

1649 – Англия провозглашена республикой.

1861 – в Сумах открыта первая в Украине воскресная школа.

1997 – компания "Hewlett-Packard" выпустила свой первый портативный компьютер, работавший под операционной системой Windows CE.

1998 – из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестными похищены две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна.

2005 – на конференции министров образования стран Европы в Бергене (Норвегия) приняли решение о присоединении Украины к Болонскому процессу.

Именинники 19 мая

Иван, Иосиф, Иванна, Мария, Марта, Соломия, Тамара.

OBOZ.UA писал, когда в Украине празднуют День вышиванки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.