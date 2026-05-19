Какой церковный праздник 19 мая в Украине
Май продолжает удивлять нас разнообразием памятных дат, где глубокая духовность переплетается с научными изобретениями и судьбоносными историческими событиями. 19 мая – это день, когда мы отдаем дань уважения неутомимым семейным врачам, вспоминаем величие киевской княжны на французском престоле и даже празднуем день рождения легендарного "Кубика Рубика".
От религиозных традиций, которые чествуют несокрушимость мучеников, до современных инициатив в поддержку здоровья – эта дата собрала в себе все, что делает нашу историю и настоящее такими многогранными.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника
- День динозавра
- Всемирный день семейного врача
- День рождения "Кубика Рубика"
- День семейной медицины в Украине
- День гордости агендеров
- Всемирный день борьбы с гепатитом
- День майского солнца
- День блокнота или День записной книжки
Церковный праздник 19 мая
В этот день верующие чтят память мученика Парфения Жолковского, мощи которого являются важной святыней Галичины, и преподобного Иоанна, епископа Готского, известного своей защитой иконопочитания.
События этого дня
- 1051 – во французском Реймсе коронована дочь Ярослава Мудрого — Анну Ярославну.
- 1536 – казнь Анны Болейн, жены английского короля Генриха VIII.
- 1568 — английская королева Елизавета I приказала заточить в тюрьму бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт, которая предъявила свои права на английский престол.
- 1649 – Англия провозглашена республикой.
- 1861 – в Сумах открыта первая в Украине воскресная школа.
- 1997 – компания "Hewlett-Packard" выпустила свой первый портативный компьютер, работавший под операционной системой Windows CE.
- 1998 – из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестными похищены две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна.
- 2005 – на конференции министров образования стран Европы в Бергене (Норвегия) приняли решение о присоединении Украины к Болонскому процессу.
Именинники 19 мая
Иван, Иосиф, Иванна, Мария, Марта, Соломия, Тамара.
