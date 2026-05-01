Когда День вышиванки в 2026 году: почему дата меняется

День вышиванки в 2026 году будут праздновать 21 мая, ведь этот праздник ежегодно приходится на третий четверг мая. В этот день украинцев призывают надевать вышиванки, демонстрируя единство, уважение к культуре и связь с национальными традициями.

К празднику часто организовывают шествия, тематические акции, ярмарки, выставки, концерты и культурные мероприятия. OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях праздника.

Почему дата Дня вышиванки меняется каждый год

День вышиванки не имеет постоянной календарной даты, потому что его празднуют в третий четверг мая. Именно поэтому ежегодно число меняется.

Такой подход возник с начала существования праздника. Инициатор Дня вышиванки Леся Воронюк в 2006 году предложила выбрать именно будний день. Идея заключалась в том, чтобы показать: вышиванка – не только праздничная или сценическая одежда, а часть живой украинской культуры, которую можно носить в повседневной жизни.

История вышиванки

Вышитая одежда на украинских землях имеет очень давнюю историю. Упоминания об украшенной одежде народов, живших на территории современной Украины, связывают еще с античными источниками и археологическими находками.

Во время раскопок находили изображения людей в одежде с орнаментальными элементами, похожими на мотивы, которые позже стали характерными для народной одежды. Со временем вышивка превратилась в один из важнейших видов декоративно-прикладного искусства.

Украинцы относились к вышивке как к особой вещи. Она могла быть оберегом, символом здоровья, красоты, любви, семейной памяти и вдохновения. Невеста традиционно готовила вышитую одежду для себя и будущего мужа, а рубашки часто берегли как семейные ценности.

На протяжении веков часть древнего содержания символов терялась, но самые распространенные геометрические и растительные орнаменты сохранились по сей день. В вышивке часто встречаются маки, барвинок, хмель, калина, листья и другие мотивы, которые имеют глубокое культурное значение.

Как праздник стал всемирным

Со временем День вышиванки превратился из университетской инициативы в масштабное культурное явление. К нему начали приобщаться украинские общины в разных странах мира.

Сегодня вышиванки в третий четверг мая одевают не только в Украине, но и в Канаде, США, Польше, Германии, Великобритании и многих других странах, где живут украинцы или люди, которые поддерживают украинскую культуру.

В разных городах проходят шествия в вышиванках, флешмобы, концерты, фотосессии, благотворительные акции и мероприятия под лозунгами единства. Для украинской диаспоры этот праздник стал способом сохранить связь с родиной и передать культуру следующим поколениям.

Главная традиция этого дня – одеть вышиванку. Это могут быть классические рубашки, современные платья, блузы, жакеты, аксессуары или другие элементы одежды с украинской вышивкой.

День вышиванки в 2026 году станет еще одной возможностью показать, что украинская культура живая, современная и узнаваемая во всем мире. Это праздник о памяти, достоинстве, семье и связи с предыдущими поколениями.

