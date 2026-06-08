Какой праздник отмечают в Украине 8 июня: все об этом дне

8 июня в календаре отличается большим количеством памятных дат, профессиональных и международных праздников. В этот день православные верующие чествуют великомученика Феодора Стратилата и начинают Петров пост – один из важных периодов духовного очищения перед праздником апостолов Петра и Павла.

Видео дня

В то же время в мире привлекают внимание к сохранению океанов, здоровому питанию и защите животных. Дата также связана с рядом выдающихся исторических событий, которые повлияли на развитие разных стран и народов.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день океанов

День здорового питания

Всемирный день защиты слонов в зоопарках

Начало Петрова (Петровского) поста

Международный день домохозяйки и домохозяина

Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга

День рождения пылесоса

Церковный праздник 8 июня

8 июня по новоюлианскому календарю православные верующие чтят память великомученика Феодора Стратилата и молятся перед чудотворной Далешивской иконой Божией Матери.

В этот же день начинается Петров пост (Петровка), который готовит христиан к празднику святых апостолов Петра и Павла и призывает к духовному очищению и воздержанию.

События этого дня

1668 – Петр Дорошенко избран гетманом Украины.

1783 – Началось извержение вулкана Лаки, Исландия, наиболее известное в истории вулканическое извержение, что привело к тысячам жертв.

1815 – завершился Венский конгресс.

1815 – Варшавское княжество аннексировано Российской империей под названием Королевства Польского.

1824 – Канадец Ноа Кашинг запатентовал машину для мытья и валяния шерсти.

1827 – основан грязевой курорт Саки.

1869 – Американец Айвз Макгаффни запатентовал пылесос.

1915 – Казимир Малевич создал свой первый "Черный квадрат" (всего известны 4 авторских варианта).

1918 – провозглашена Грузинская Демократическая Республика.

1919 – в ходе Чертковской офензивы, Украинская Галицкая армия получила Чертков и заставила польскую армию к отступлению на расстояние 120 км.

1924 – Британцы Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин отправились на покорение Эвереста (некоторые считают, что этим альпинистам удалось покорить вершину задолго до Э. Хиллари).

1928 – Совершен первый авиационный перелет из США в Австралию.

1934 – В СССР принят закон "об измене родине", предусматривающий коллективную ответственность членов семьи.

1940 – Объявлено об открытии плутония, 94-го элемента в периодической таблице.

1947 – Впервые открыто судоходство по всему Днепру.

1949 – Вышел в свет роман Джорджа Оруэлла "1984".

1965 – Американские компании "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола" слились, образовав компанию "PepsiCo".

1967 – в Средиземном море воздушные и морские силы Израиля ошибочно атаковали американский корабль "ЮСС Либерти" (USS Liberty), который наблюдал за военными действиями в регионе.

1988 – С советским экипажем в космос полетел первый болгарин – Александр Александров.

1989 – Во Франции впервые представлен боевой вертолет Ми-28.

1992 – вышел первый номер газеты "Флот Украины", единственной украиноязычной газеты ВМС ВСУ в Крыму.

1993 – Началась всеукраинская забастовка шахтеров.

1999 – впервые в Украине стала доступной программа международного бакалавриата. Обучение по этой программе предложила своим ученикам Печерская международная школа в Киеве.

Именинники 8 июня

Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.

OBOZ.UA предлагает узнать о запретах, касающихся начала Петрова поста.

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