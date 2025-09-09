Какой праздник отмечают 9 сентября: все об этом дне

Каждый день в календаре полон разнообразных событий, формирующих наше настоящее, и 9 сентября не является исключением. Эта дата сочетает в себе важные религиозные празднования, празднование профессиональных и международных дней, а также знаменательные исторические события.

От основания Киевского университета до первого выполнения "мертвой петли" в небе и провозглашения независимости Таджикистана — этот день вобрал в себя знаковые моменты истории человечества. Он подчеркивает как духовное, так и научное, культурное и социальное значение, которое может нести одна-единственная дата.

Какие праздники 9 сентября

День Службы спасения

Всемирный день сельского хозяйства

Всемирный день электромобилей

День "Обнимите своего начальника"

День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме

Международный день защиты от нападений в сфере образования

День тестировщика

День плюшевого мишки

День чудесных чудаков

Международный день судоку

Международный день алкогольного синдрома плода

День дизайнера-графика

Международный день красоты

Церковный праздник 9 сентября

9 сентября православная церковь чтит память нескольких святых:

Праведных Богоотцов Иоакима и Анны: Это родители Пресвятой Богородицы, Девы Марии, которых почитают за их благочестивую жизнь и глубокую веру. По церковному преданию, они долгое время были бездетными, но после искренних молитв Господь послал им ребенка — будущую Матерь Спасителя.

Мученика Севериана Севастийского: Он был одним из 40 воинов-мучеников, пострадавших за веру во Христа в Севастии.

Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского: Святитель Феодосий был архиепископом Черниговским в XVII веке. Его мощи были обретены и перенесены 9 сентября 1896 года, и этот день стал днем его чествования.

Исторические события 9 сентября

1834 — впервые начались занятия в Киевском университете на первом факультете новосозданного университета — философском.

1850 — Калифорния принята в США как 31-й штат.

1855 — в ходе Крымской войны после 349-дневной осады британо-французские силы взяли Севастополь.

1886 — Бельгия, Великобритания, Гаити, Испания, Италия, Либерия, Германия, Тунис, Франция и Швейцария подписали Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений.

1913 — киевский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире сделал на самолете "мертвую петлю" — одну из фигур высшего пилотажа ("петля Нестерова").

1920 — создан Киевский авиационный завод.

1944 — СССР и Польша заключили договор о выселении украинцев с их этнических земель, вошедших в состав Польской республики — Депортация украинцев из Польши в УССР .

. 1951 — Народно-освободительная армия Китая вошла в Лхасу. Окончательная ликвидация независимости Тибета.

1991 — провозглашена независимость Таджикистана.

1998 — на посту Председателя Генеральной Ассамблеи ООН украинского министра иностранных дел Геннадия Удовенко сменил представитель Уругвая Дидье Опертити.

2001 — массовое отравление метанолом в Пярну (Эстония), которое повлекло гибель 68 человек.

2006 — начался космический полет астронавтки НАСА, украинки Хайдемари Стефанишин-Пайпер.

Именинники 9 сентября

Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Афанасий, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон, Аким.

