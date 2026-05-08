Какой праздник отмечают 8 мая в Украине: все об этом дне

8 мая – дата, сочетающая в себе глубокую память, важные исторические события и современные мировые инициативы. Именно в этот день Украина вместе с европейскими странами чтит память жертв Второй мировой войны, вспоминая цену мира и человеческих потерь. В то же время календарь насыщен и международными событиями, которые привлекают внимание к здоровью, гуманитарной помощи и глобальным вызовам.

Этот день также имеет большое духовное значение, ведь церковь чтит выдающихся святых, ставших символами веры и служения. История 8 мая охватывает века – от открытий и научных прорывов до переломных моментов в мировой политике. Поэтому эта дата является напоминанием о прошлом, вызовах современности и важности человечности в мире.

Праздники в Украине и мире

День памяти и примирения

День Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Всемирный день осла

Международный день борьбы с талассемией

Всемирный день борьбы с раком яичников

День свободной торговли

День рождения Кока-колы

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Церковный праздник 8 мая

8 мая Православная церковь чтит память святого Иоанна Богослова, любимого ученика Христа и автора четвертого Евангелия, которого считают покровителем авторов и свидетелем Божественной любви.

В этот же день вспоминают преподобного Арсения Великого, византийского подвижника, который избрал путь строгого молчания и аскезы в египетской пустыне, став образцом смирения для многих поколений монахов.

События этого дня

1541 — испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи, которую он назвал Река Святого Духа.

1606 — в Москве состоялась свадьба Лжедмитрия I с Мариной Мнишек.

1660 — Карл II провозглашен королем Англии, что закончило 11-летнюю гражданскую войну.

1713 — указом Петра I столица Московского царства перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

1773 — в вооруженной схватке с турками убили правителя Египта мамлюка Али Бея (абхаза по происхождению).

1794 — казнен на гильотине 51-летний французский химик Антуан Лоран Лавузье, вся вина которого перед "революционным народом" заключалась в том, что он работал в Генеральном откупе, учреждении, которое собирало налоги.

1838 — в Великобритании опубликована "Народная хартия" — программа политических требований английского пролетариата.

1842 — вблизи Версаля загорелся поезд, перевозивший высших деятелей Франции, в результате чего более 50 человек погибло.

1846 — американская армия разбила мексиканские войска в битве при Пало-Альто.

1847 — шотландский изобретатель из Стонгейвена Роберт Томсон (1822-1873) получил патент на резиновую камеру для колес.

1886 — доктор Джон Пембертон из Атланты впервые продал свой лечебный эликсир. Это средство, которое продавалось через аптеку, пользовалось таким спросом, что через три года его секретную формулу было продано за 2300 долларов – сегодня его продают по всему миру под названием "Coca-Cola".

1892 — введен запрет на природные богатства Конго, который не позволял рассчитываться каучуком и слоновой костью с другими государствами.

1895 — Китай передал Тайвань Японской империи.

1898 — завершилось одиночное кругосветное плавание Джошуа Слокама на шлюпе "Спрей".

1900 — около 6 тысяч человек погибли из-за урагана и наводнения в Гальвестоне (Техас, США).

1900 — Андрей (Шептицкий) был назначен митрополитом Львовским

1902 — во время извержения вулкана Пеле (montagne Pelée) огненное облако разрушило город Сен-Пьер на острове Мартиника. Погибли около 26 тысяч жителей.

1903 — первый настоящий дирижабль "Лебоди" совершил свой первый полет на 37 км.

1909 — в Москве торжественно открыли памятник Николаю Гоголю работы скульптора Андреева.

1919 — Центральной Русской Народной Радой заключен Ужгородский меморандум — решение о присоединении Закарпатья к Чехословакии.

1923 — Великобритания предъявила СССР ряд ультимативных требований ("ультиматум Керзона"), которые сначала были отклонены, но впоследствии частично удовлетворены.

1926 — состоялся первый авиаперелет над северным полюсом.

1933 — Махатма Ганди начал голодную забастовку против британского господства в Индии.

1937 — президент Чехословакии Э. Бенеш направил Сталину сообщение с предупреждением о подготовке против него мятежа среди высшего руководства Красной Армии.

1940 — Вторая мировая война: немецкие коммандос в форме голландских военных пересекли немецко-нидерландскую границу и взяли под контроль стратегические мосты для последующего продвижения вермахта.

1942 — Вторая мировая война: вермахт начал наступление в Крыму.

1942 — в Коралловом море с борта атакованного американского авианосца "Лексингтон" эвакуированы 2735 человек — самая массовая в истории спасательная операция.

1943 — закончилось восстание Варшавского гетто.

шеф еврейского отдела гестапо А. Эйхман предложил союзникам обменять венгерских евреев на 10 000 грузовиков.

1945 — в пригороде Берлина Карлсгорсте представители немецкого командования во главе с фельдмаршалом Кейтелем во второй раз подписали акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии, вступивший в силу в 23:01

1945 — сотни мирных жителей Алжира убиты воинами французской армии во время Алжирского восстания.

1947 — Франция вышла из состава Международного валютного фонда.

1949 — парламентский совет в Бонне принял "Основной закон" (Конституцию ФРГ).

1951 — Иван Драч опубликовал свое первое стихотворение.

1952 — в Москве начался судебный процесс над руководителями Еврейского антифашистского комитета.

1953 — первый французский конвертоплан Сюд-Вест SO 1310 "Фарфаде" совершил первый полет как вертолет.

1954 — создана Федерация футбола Азии.

1959 — в канадской провинции Онтарио запретили наказание заключенных избиением.

1961 — в Англии приговорен к 42-м годам тюрьмы 38-летний дипломат Джордж Блейк, обвиненный в шпионской деятельности в пользу СССР.

1962 — в Лондоне перестали ходить последние троллейбусы.

1970 — вышел альбом "Let It Be".

1973 — закончилось 71-дневное противостояние между федеральными властями и членами Движения американских индейцев, которые захватили резервацию Пайн-Ридж.

1976 — Шведская группа "ABBA" в третий раз поднялась на первую строчку британского хит-парада с песней "Fernando", которую удерживала в течение месяца.

1984 — Олимпийский комитет Советского Союза отказался направлять команду спортсменов для участия в XXIII Олимпиаде в Лос-Анжелесе.

В помещении канадского парламента Деннис Лотье открыл автоматный огонь, убил троих и ранил 13 человек.

1988 — во Франции прошел второй тур президентских выборов, по результатам которого на новый семилетний срок избран Франсуа Миттерана.

1989 — вышел из печати первый номер "Газеты Избирательной" (Варшава).

1994 — Азербайджан присоединился к договору о прекращении огня в Карабахе.

1996 — внесены изменения в конституцию ЮАР — предоставлены равные гражданские права представителям всех рас.

2004 — немецкая полиция арестовала 18-летнего создателя компьютерного вируса "Sasser".

2021 — взрыв заминированного автомобиля перед школой в Кабуле, столице Афганистана, убил по меньшей мере 55 человек и ранил более 150.

2025 — избрание Папы Римского. Избран Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV.

Именинники 8 мая

Василий, Марк, Сергей, Ника.

