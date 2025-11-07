Какой праздник отмечают 7 ноября: все об этом дне: все об этом дне
7 ноября – день, когда в календаре сочетаются религиозная память и несколько необычных современных праздников. Верующие чтят память древних мучеников в Мелитине. Также этот день – возможность оценить значение науки и медицины, окунуться в искусство письма от руки и даже поднять бокал вина за жизнь и вдохновение.
В мире отмечают День перьевой ручки, Международный день медицинской физики, Международный день мерло. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 7 ноября
Церковный праздник
В этот день православная церковь чтит память 33 мучеников, погибших за веру в городе Мелитине (Малая Армения) в IV веке. Они отказались отречься от христианства, за что были подвергнуты пыткам и казнены. Их стойкость и мужество стали символом верности духовным убеждениям даже перед лицом смерти.
День перьевой ручки (Fountain Pen Day)
Праздник, который появился в США, ежегодно отмечают в первую пятницу ноября – этот раз он приходится именно на 7 ноября 2025 года. День перьевой ручки призван напомнить, что писать от руки – это не только навык, но и искусство.
Сторонники праздника призывают в этот день взять в руки классическую ручку, написать письмо, заметку или просто несколько теплых слов родным. В цифровую эпоху это становится особым способом сохранить человечность и замедлить ритм жизни.
Международный день медицинской физики
Ежегодно 7 ноября ученые, врачи и исследователи отмечают Международный день медицинской физики. Дата выбрана в честь дня рождения Марии Склодовской-Кюри – выдающегося физика и химика, двукратного лауреата Нобелевской премии.
Этот праздник напоминает об огромной роли медицинских физиков в развитии современной медицины: именно они работают над технологиями радиотерапии, томографии, ультразвуковой диагностики и других методов, спасающих миллионы жизней.
Международный день мерло (International Merlot Day)
Любители вина в этот день отмечают праздник сорта merlot – одного из самых популярных в мире. Мягкое, ароматное и бархатистое красное вино происходит из французского Бордо, но сегодня его изготавливают во многих странах мира – от Италии до Чили.
Исторические события 7 ноября
- 1708 – украинский гетман Иван Мазепа с частью своего войска соединился с войсками шведского короля Карла XII возле села Горки.
- 1788 – казаки под руководством Антона Головатого завоевали османскую крепость Очаков.
- 1917 – октябрьская революция.
- 1918 – начало третьего наступления большевиков на Украину.
- 1919 – в Изяславе УНР и Польская Республика подписали протокол об установлении демаркационной линии между украинскими и польскими войсками.
- 1928 – в Харькове официально открыт Госпром – первый украинский и европейский небоскреб.
- 1941 – Люфтваффе потопило теплоход "Армения" вблизи Севастополя. Погибло более 5 тыс. человек.
- 1951 – В Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр.
- 1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.
- 2000 – Джордж Уокер Буш стал президентом США.
Кто родился 7 ноября
- 1744 – Нестор Амбодик-Максимович, украинский ученый-энциклопедист, один из основоположников научного акушерства, фитотерапии, ботаники.
- 1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик польского происхождения, двукратный Нобелевский лауреат.
- 1888 – Нестор Махно, руководитель крестьянского повстанческого движения 1918–1921 годов.
- 1913 – Альбер Камю, французский романист, философ, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957).
- 1917 – Матвей Шестопал, украинский журналист, публицист, ученый, кандидат филологических наук, декан факультета журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко в 1955–1957 годах. Репрессирован в годы СССР по обвинению в "украинском буржуазном национализме".
- 1922 – Франсеск Торрес Монсо, испанский скульптор.
- 1926 – Джоан Сазерленд, австралийская оперная дива.
- 1936 – Николай Винграновский, украинский писатель и кинематографист.
В этот день умерли:
- 1678 – Эразм Квеллин младший, фламандский художник и график, ученик Рубенса.
- 1980 – Стив Маккуин, американский киноактер, авто- и мотогонщик.
- 1990 – Лоуренс Джордж Даррелл, британский прозаик и поэт, старший брат писателя-натуралиста Джеральда Даррелла.
