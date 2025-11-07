Какой праздник отмечают 7 ноября: все об этом дне: все об этом дне

7 ноября – день, когда в календаре сочетаются религиозная память и несколько необычных современных праздников. Верующие чтят память древних мучеников в Мелитине. Также этот день – возможность оценить значение науки и медицины, окунуться в искусство письма от руки и даже поднять бокал вина за жизнь и вдохновение.

В мире отмечают День перьевой ручки, Международный день медицинской физики, Международный день мерло. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 7 ноября

Церковный праздник

В этот день православная церковь чтит память 33 мучеников, погибших за веру в городе Мелитине (Малая Армения) в IV веке. Они отказались отречься от христианства, за что были подвергнуты пыткам и казнены. Их стойкость и мужество стали символом верности духовным убеждениям даже перед лицом смерти.

День перьевой ручки (Fountain Pen Day)

Праздник, который появился в США, ежегодно отмечают в первую пятницу ноября – этот раз он приходится именно на 7 ноября 2025 года. День перьевой ручки призван напомнить, что писать от руки – это не только навык, но и искусство.

Сторонники праздника призывают в этот день взять в руки классическую ручку, написать письмо, заметку или просто несколько теплых слов родным. В цифровую эпоху это становится особым способом сохранить человечность и замедлить ритм жизни.

Международный день медицинской физики

Ежегодно 7 ноября ученые, врачи и исследователи отмечают Международный день медицинской физики. Дата выбрана в честь дня рождения Марии Склодовской-Кюри – выдающегося физика и химика, двукратного лауреата Нобелевской премии.

Этот праздник напоминает об огромной роли медицинских физиков в развитии современной медицины: именно они работают над технологиями радиотерапии, томографии, ультразвуковой диагностики и других методов, спасающих миллионы жизней.

Международный день мерло (International Merlot Day)

Любители вина в этот день отмечают праздник сорта merlot – одного из самых популярных в мире. Мягкое, ароматное и бархатистое красное вино происходит из французского Бордо, но сегодня его изготавливают во многих странах мира – от Италии до Чили.

Исторические события 7 ноября

1708 – украинский гетман Иван Мазепа с частью своего войска соединился с войсками шведского короля Карла XII возле села Горки.

1788 – казаки под руководством Антона Головатого завоевали османскую крепость Очаков.

1917 – октябрьская революция.

1918 – начало третьего наступления большевиков на Украину.

1919 – в Изяславе УНР и Польская Республика подписали протокол об установлении демаркационной линии между украинскими и польскими войсками.

1928 – в Харькове официально открыт Госпром – первый украинский и европейский небоскреб.

1941 – Люфтваффе потопило теплоход "Армения" вблизи Севастополя. Погибло более 5 тыс. человек.

1951 – В Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр.

1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.

2000 – Джордж Уокер Буш стал президентом США.

Кто родился 7 ноября

1744 – Нестор Амбодик-Максимович, украинский ученый-энциклопедист, один из основоположников научного акушерства, фитотерапии, ботаники.

1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик польского происхождения, двукратный Нобелевский лауреат.

1888 – Нестор Махно, руководитель крестьянского повстанческого движения 1918–1921 годов.

1913 – Альбер Камю, французский романист, философ, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957).

1917 – Матвей Шестопал, украинский журналист, публицист, ученый, кандидат филологических наук, декан факультета журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко в 1955–1957 годах. Репрессирован в годы СССР по обвинению в "украинском буржуазном национализме".

1922 – Франсеск Торрес Монсо, испанский скульптор.

1926 – Джоан Сазерленд, австралийская оперная дива.

1936 – Николай Винграновский, украинский писатель и кинематографист.

В этот день умерли:

1678 – Эразм Квеллин младший, фламандский художник и график, ученик Рубенса.

1980 – Стив Маккуин, американский киноактер, авто- и мотогонщик.

1990 – Лоуренс Джордж Даррелл, британский прозаик и поэт, старший брат писателя-натуралиста Джеральда Даррелла.

