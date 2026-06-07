Какой праздник отмечают 7 июня в Украине: все об этом дне
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Седьмое июня поражает своей насыщенностью, ведь в этот день пересекаются важные религиозные торжества, профессиональные праздники и знаковые исторические даты. Православные верующие в 2026 году отмечают важное церковное событие – Неделю всех святых, а также молитвенно чтят память мученика Феодота Анкирского и чудотворные иконы Богородицы.
В Украине в этот день традиционно поздравляют специалистов местной промышленности, мелиораторов и работников водного хозяйства, которые вносят весомый вклад в благосостояние страны. В мировом календаре дата обозначена трогательными гуманитарными инициативами, среди которых Международный день людей, преодолевших рак, и Всемирный день заботы.
Кроме того, именно 7 июня богато на уникальные исторические годовщины – от начала Чертковской офензивы УГА до официального основания государства Ватикан.
Праздники в Украине и мире
- День работников местной промышленности в Украине
- Всемирный день заботы
- Международный день людей, которые преодолели рак
- Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля
- День работников водного хозяйства Украины
- Международный день очистки водоемов
- Всемирный день натуризма
- День мелиоратора
- Воскресенье всех святых
- День шоколадного мороженого
- День краудфандинга
- Всемирный день безопасности пищевых продуктов
- Международный день осведомленности о синдроме Туретта
- Международный день специалистов в сфере снабжения
- День видеомагнитофона
Церковный праздник 7 июня
7 июня православные верующие чтят память святого мученика Феодота Анкирского, который отдал жизнь за веру в IV веке, а также вспоминают Тернопольскую чудотворную икону Богородицы.
Особое место в этот день занимает молитвенное почитание иконы Божьей Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельной), перед которой традиционно просят о мире, прекращении вражды и исцелении от гнева.
События этого дня
- 1099 – войска крестоносцев во время их первого похода начали осаду Иерусалима.
- 1498 – Колумб отправился в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открыл современный остров Гаити.
- 1775 – Соединенные Колонии изменили свое название на Соединенные Штаты Америки.
- 1903 – в Берлине французский ученый Кюри объявил об открытии нового химического элемента – полония, названного в честь родины его жены-польки Марии Склодовской-Кюри.
- 1905 – японские войска взяли Сахалин.
- 1919 – в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительского удостоверения.
- 1919 – началась Чертковская офензива УГА.
- 1920 – правительство Украинской Народной Республики переехало из Винницы в Жмеринку.
- 1929 – согласно Латеранским соглашениям, в центре Рима образовано суверенное государство Ватикан.
- 1939 – Третий Рейх заключил пакты о ненападении с Латвией и Эстонией.
- 1945 – всем немцам в зонах оккупации союзников приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в Бухенвальде.
- 1963 – состоялся теледебют группы "Роллинг Стоунз".
- 1967 – Израиль взял под свой контроль Стену плача в Иерусалиме.
Именинники 7 июня
Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Мария.
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