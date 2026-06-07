Какой праздник отмечают 7 июня в Украине: все об этом дне

Седьмое июня поражает своей насыщенностью, ведь в этот день пересекаются важные религиозные торжества, профессиональные праздники и знаковые исторические даты. Православные верующие в 2026 году отмечают важное церковное событие – Неделю всех святых, а также молитвенно чтят память мученика Феодота Анкирского и чудотворные иконы Богородицы.

Видео дня

В Украине в этот день традиционно поздравляют специалистов местной промышленности, мелиораторов и работников водного хозяйства, которые вносят весомый вклад в благосостояние страны. В мировом календаре дата обозначена трогательными гуманитарными инициативами, среди которых Международный день людей, преодолевших рак, и Всемирный день заботы.

Кроме того, именно 7 июня богато на уникальные исторические годовщины – от начала Чертковской офензивы УГА до официального основания государства Ватикан.

Праздники в Украине и мире

День работников местной промышленности в Украине

Всемирный день заботы

Международный день людей, которые преодолели рак

Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля

День работников водного хозяйства Украины

Международный день очистки водоемов

Всемирный день натуризма

День мелиоратора

Воскресенье всех святых

День шоколадного мороженого

День краудфандинга

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Международный день осведомленности о синдроме Туретта

Международный день специалистов в сфере снабжения

День видеомагнитофона

Церковный праздник 7 июня

7 июня православные верующие чтят память святого мученика Феодота Анкирского, который отдал жизнь за веру в IV веке, а также вспоминают Тернопольскую чудотворную икону Богородицы.

Особое место в этот день занимает молитвенное почитание иконы Божьей Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельной), перед которой традиционно просят о мире, прекращении вражды и исцелении от гнева.

События этого дня

1099 – войска крестоносцев во время их первого похода начали осаду Иерусалима.

1498 – Колумб отправился в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открыл современный остров Гаити.

1775 – Соединенные Колонии изменили свое название на Соединенные Штаты Америки.

1903 – в Берлине французский ученый Кюри объявил об открытии нового химического элемента – полония, названного в честь родины его жены-польки Марии Склодовской-Кюри.

1905 – японские войска взяли Сахалин.

1919 – в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительского удостоверения.

1919 – началась Чертковская офензива УГА.

1920 – правительство Украинской Народной Республики переехало из Винницы в Жмеринку.

1929 – согласно Латеранским соглашениям, в центре Рима образовано суверенное государство Ватикан.

1939 – Третий Рейх заключил пакты о ненападении с Латвией и Эстонией.

1945 – всем немцам в зонах оккупации союзников приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в Бухенвальде.

1963 – состоялся теледебют группы "Роллинг Стоунз".

1967 – Израиль взял под свой контроль Стену плача в Иерусалиме.

Именинники 7 июня

Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Мария.

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