Какой праздник отмечают 7 апреля: все об этом дне

7 апреля – день, в котором переплетаются важные духовные смыслы, международные события и знаковые исторические факты. Для верующих это период Страстной недели, побуждающий к размышлениям, молитве и внутреннему очищению.

В то же время в мире напоминают о серьезных социальных проблемах, вопросах здоровья и исторической памяти. Эта дата объединяет как трагические страницы прошлого, так и достижения человечества в науке и культуре.

Праздники в Украине и мире

День действий против сексуального насилия

Международный день памяти о геноциде в Руанде

Международный день бобра

Всемирный день здоровья

Церковный праздник 7 апреля

Великий вторник Страстной недели. Верующие вспоминают евангельские притчи о десяти девах и талантах, призывающие к духовной бдительности и готовности к встрече с Господом. В этот же день Церковь чтит память преподобного Георгия Исповедника, митрополита Митиленского, который прославился своим милосердием и стойкостью в вере во время иконоборческих гонений.

События этого дня

529 — после 14-месячной работы римских юристов обнародован Кодекс Юстиниана

1348 — чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге Карлов университет — первый в Центральной Европе

1652 — голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун

1738 — Папа Климент XII особой буллой обвинил "вольных каменщиков" в лицемерии, притворстве, ереси и извращениях.

1789 — Селим III стал османским султаном и начал попытки реформ

1795 — во Франции приняты законы 18 жерминаля, которые ввели метрическую систему и десятичную денежную систему, основанную на франке

1805 — премьера Симфонии № 3 Бетховена в Театре an der Wien

1827 — английский фармацевт Джон Уокер изобрел спички.

1906 — извержение вулкана Везувий опустошает Неаполь.

1906 — по итогам Альхесирасской конференции Марокко было разделено между Испанией и Францией.

1918 — 2-й Запорожский полк (командир — Петр Болбочан) Армии УНР разгромил красные войска на станции Люботин и занял Харьков.

1927 — осуществлена первая публичная телепередача на большое расстояние: из Вашингтона в Нью-Йорк показали выступление министра торговли США Герберта Гувера.

1930 — в СССР издан указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных в подчинение созданному Главному управлению лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ

1934 — Закон (Постановление ЦИК и СНК СССР) от 7.04.1935 № 3/598 "О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних", которая предусматривала смертную казнь через расстрел для детей в возрасте от 12 лет.

1939 — Италия вторглась в Албанию. Страна была превращена в протекторат, а король Зогу I бежал из страны.

1945 — операция Тен-Го закончилась победой США, а крупнейший японский линкор "Ямато" был затоплен.

1946 — бывшую Восточную Пруссию преобразовано в Кенигсбергскую область в составе РСФСР.

1948 — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас этот день отмечают как Всемирный день здоровья.

1956 — Испания отказалась от своего протектората в Марокко.

1964 — IBM анонсировала вычислительную систему System/360.

1969 — символическая дата рождения Интернета

1989 — в результате пожара, возникшего на советской атомной подводной лодке "Комсомолец", субмарина затонула, погибло 42 из 68 членов экипажа.

1992 — Республика Сербия провозгласила независимость.

1995 — в ходе первой российско-чеченской войны российские силовики вырезали село Самашки.

2001 — запущен орбитальный аппарат "Марс Одиссей".

2009 — из-за объявления о победе коммунистов на парламентских выборах в Молдове начались массовые беспорядки.

2014 — в захваченном днем ранее пророссийскими сепаратистами здании Донецкой ОГА было провозглашено "Донецкую народную республику".

2017 — бомбардировка авиабазы Шайрат.

2017 — завербованный "Исламским Государством" террорист въехал в толпу в Стокгольме.

2018 — Вооруженные силы Сирии при поддержке России и Ирана совершили химическую атаку на город Дума.

Именинники 7 апреля

Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия.

OBOZ.UA предлагает узнать, в какие Страстной недели не стоит убираться на кладбище.

