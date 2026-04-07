Какой праздник отмечают 7 апреля: все об этом дне
7 апреля – день, в котором переплетаются важные духовные смыслы, международные события и знаковые исторические факты. Для верующих это период Страстной недели, побуждающий к размышлениям, молитве и внутреннему очищению.
В то же время в мире напоминают о серьезных социальных проблемах, вопросах здоровья и исторической памяти. Эта дата объединяет как трагические страницы прошлого, так и достижения человечества в науке и культуре.
Праздники в Украине и мире
- День действий против сексуального насилия
- Международный день памяти о геноциде в Руанде
- Международный день бобра
- Всемирный день здоровья
Церковный праздник 7 апреля
Великий вторник Страстной недели. Верующие вспоминают евангельские притчи о десяти девах и талантах, призывающие к духовной бдительности и готовности к встрече с Господом. В этот же день Церковь чтит память преподобного Георгия Исповедника, митрополита Митиленского, который прославился своим милосердием и стойкостью в вере во время иконоборческих гонений.
События этого дня
- 529 — после 14-месячной работы римских юристов обнародован Кодекс Юстиниана
- 1348 — чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге Карлов университет — первый в Центральной Европе
- 1652 — голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун
- 1738 — Папа Климент XII особой буллой обвинил "вольных каменщиков" в лицемерии, притворстве, ереси и извращениях.
- 1789 — Селим III стал османским султаном и начал попытки реформ
- 1795 — во Франции приняты законы 18 жерминаля, которые ввели метрическую систему и десятичную денежную систему, основанную на франке
- 1805 — премьера Симфонии № 3 Бетховена в Театре an der Wien
- 1827 — английский фармацевт Джон Уокер изобрел спички.
- 1906 — извержение вулкана Везувий опустошает Неаполь.
- 1906 — по итогам Альхесирасской конференции Марокко было разделено между Испанией и Францией.
- 1918 — 2-й Запорожский полк (командир — Петр Болбочан) Армии УНР разгромил красные войска на станции Люботин и занял Харьков.
- 1927 — осуществлена первая публичная телепередача на большое расстояние: из Вашингтона в Нью-Йорк показали выступление министра торговли США Герберта Гувера.
- 1930 — в СССР издан указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных в подчинение созданному Главному управлению лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ
- 1934 — Закон (Постановление ЦИК и СНК СССР) от 7.04.1935 № 3/598 "О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних", которая предусматривала смертную казнь через расстрел для детей в возрасте от 12 лет.
- 1939 — Италия вторглась в Албанию. Страна была превращена в протекторат, а король Зогу I бежал из страны.
- 1945 — операция Тен-Го закончилась победой США, а крупнейший японский линкор "Ямато" был затоплен.
- 1946 — бывшую Восточную Пруссию преобразовано в Кенигсбергскую область в составе РСФСР.
- 1948 — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас этот день отмечают как Всемирный день здоровья.
- 1956 — Испания отказалась от своего протектората в Марокко.
- 1964 — IBM анонсировала вычислительную систему System/360.
- 1969 — символическая дата рождения Интернета
- 1989 — в результате пожара, возникшего на советской атомной подводной лодке "Комсомолец", субмарина затонула, погибло 42 из 68 членов экипажа.
- 1992 — Республика Сербия провозгласила независимость.
- 1995 — в ходе первой российско-чеченской войны российские силовики вырезали село Самашки.
- 2001 — запущен орбитальный аппарат "Марс Одиссей".
- 2009 — из-за объявления о победе коммунистов на парламентских выборах в Молдове начались массовые беспорядки.
- 2014 — в захваченном днем ранее пророссийскими сепаратистами здании Донецкой ОГА было провозглашено "Донецкую народную республику".
- 2017 — бомбардировка авиабазы Шайрат.
- 2017 — завербованный "Исламским Государством" террорист въехал в толпу в Стокгольме.
- 2018 — Вооруженные силы Сирии при поддержке России и Ирана совершили химическую атаку на город Дума.
Именинники 7 апреля
Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия.
