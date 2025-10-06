Какой праздник отмечают 6 октября в Украине: все об этом дне
6 октября богато на исторические вехи: от запуска Instagram, навсегда изменившего цифровой мир, до триумфа киевского "Динамо" в Суперкубке Европы. Этот день также напоминает о важности защиты природы и поддержки людей с особыми потребностями.
Узнайте, как 6 октября объединяет прошлое и настоящее, приглашая нас к осмыслению и празднованию.
Церковный праздник 6 октября
6 октября по церковному календарю православные христиане в Украине чествуют апостола Фому, известного как "Фома неверующий". Этот ученик Иисуса Христа прославился своей историей сомнения в воскресении Спасителя, но впоследствии стал символом веры, приходящей через личный опыт. В этот день верующие посещают богослужения, молятся за укрепление веры и вспоминают жизнь Фомы, который проповедовал христианство вплоть до Индии.
Праздник апостола Фомы напоминает о важности духовного поиска и принятия истины сердцем. В храмах читают отрывки из Евангелия, рассказывающие о его встрече с воскресшим Христом, а верующие размышляют над значением веры в современном мире.
Праздники 6 октября
- Всемирный День архитектора
- Всемирный день охраны мест обитания
- Международный день жилья (Всемирный день Хабитат)
- Международный день врача
- Еврейский праздник Суккот
- День "Приди и возьми"
- День сумасшедшего Шляпника
- День помощника врача (ассистента)
- Международный день георазнообразия
- Международный день ненасильственного общения
Исторические события 6 октября
- 1553 — по приказу султана Сулеймана І Великолепного был казнен его сын — Шехзаде Мустафа.
- 1596 — начался Берестейский церковный собор.
- 1618 — украинское войско во главе с П. Сагайдачным отправилось в сторону Москвы и разгромило московское войско Бутурлина.
- 1648 — войска Богдана Хмельницкого осадили Львов.
- 1701 — Киево-Могилянской коллегии предоставлен статус академии.
- 1829 — первый пробный пробег от Манчестера до Ливерпуля совершил паровоз "Ракета", построенный британским изобретателем Дж. Стефенсоном.
- 1848 — в Вене началось народное восстание, которое вылилось в революцию 1848—1849 гг.
- 1917 — состоялся I Всеукраинский съезд обществ "Просвита".
- 1927 — в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма.
- 1948 — в Ашхабаде произошло одно из самых мощных землетрясений в мире, повлекшее большие человеческие жертвы. Теперь в Туркменистане в этот день отмечается День поминовения.
- 1973 — атакой египетских и сирийских войск во время еврейского праздника Йом-Кипур началась Война Судного дня между Израилем и арабскими странами.
- 1975 — киевское "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА у клуба "Бавария" (Мюнхен) во втором матче 2:0 (первый 1:0).
- 2007 — между Россией, Беларусью и Казахстаном заключен Договор "О создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза".
- 2018 - открылись III Летние Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе, Аргентина
Именинники 6 октября
Иван, Макар, Хома, Ян.
