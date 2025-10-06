Какой праздник отмечают 6 октября в Украине: все об этом дне

6 октября богато на исторические вехи: от запуска Instagram, навсегда изменившего цифровой мир, до триумфа киевского "Динамо" в Суперкубке Европы. Этот день также напоминает о важности защиты природы и поддержки людей с особыми потребностями.

Узнайте, как 6 октября объединяет прошлое и настоящее, приглашая нас к осмыслению и празднованию.

Церковный праздник 6 октября

6 октября по церковному календарю православные христиане в Украине чествуют апостола Фому, известного как "Фома неверующий". Этот ученик Иисуса Христа прославился своей историей сомнения в воскресении Спасителя, но впоследствии стал символом веры, приходящей через личный опыт. В этот день верующие посещают богослужения, молятся за укрепление веры и вспоминают жизнь Фомы, который проповедовал христианство вплоть до Индии.

Праздник апостола Фомы напоминает о важности духовного поиска и принятия истины сердцем. В храмах читают отрывки из Евангелия, рассказывающие о его встрече с воскресшим Христом, а верующие размышляют над значением веры в современном мире.

Праздники 6 октября

Всемирный День архитектора

Всемирный день охраны мест обитания

Международный день жилья (Всемирный день Хабитат)

Международный день врача

Еврейский праздник Суккот

День "Приди и возьми"

День сумасшедшего Шляпника

День помощника врача (ассистента)

Международный день георазнообразия

Международный день ненасильственного общения

Исторические события 6 октября

1553 — по приказу султана Сулеймана І Великолепного был казнен его сын — Шехзаде Мустафа.

1596 — начался Берестейский церковный собор.

1618 — украинское войско во главе с П. Сагайдачным отправилось в сторону Москвы и разгромило московское войско Бутурлина.

1648 — войска Богдана Хмельницкого осадили Львов.

1701 — Киево-Могилянской коллегии предоставлен статус академии.

1829 — первый пробный пробег от Манчестера до Ливерпуля совершил паровоз "Ракета", построенный британским изобретателем Дж. Стефенсоном.

1848 — в Вене началось народное восстание, которое вылилось в революцию 1848—1849 гг.

1917 — состоялся I Всеукраинский съезд обществ "Просвита".

1927 — в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма.

1948 — в Ашхабаде произошло одно из самых мощных землетрясений в мире, повлекшее большие человеческие жертвы. Теперь в Туркменистане в этот день отмечается День поминовения.

1973 — атакой египетских и сирийских войск во время еврейского праздника Йом-Кипур началась Война Судного дня между Израилем и арабскими странами.

1975 — киевское "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА у клуба "Бавария" (Мюнхен) во втором матче 2:0 (первый 1:0).

2007 — между Россией, Беларусью и Казахстаном заключен Договор "О создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза".

2018 - открылись III Летние Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе, Аргентина

Именинники 6 октября

Иван, Макар, Хома, Ян.

