Какой праздник отмечают 6 июня в Украине: все об этом дне

Дата 6 июня сочетает в себе глубокое уважение к свободе слова, религиозные традиции и незаживающие раны современной украинской истории. В этот день в Украине традиционно отмечают День журналиста, чествуя тех, кто держит информационный фронт, тогда как в религиозном календаре вспоминают преподобного Виссариона, известного своими чудесами и аскетизмом.

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Главные истории дня

В то же время для каждого украинца этот день навсегда окрашен скорбью из-за годовщины страшного экоцида – подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС в 2023 году.

В мировом же масштабе 6 июня удивляет многообразием: от судьбоносной высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны до изобретения первого электрического утюга и всемирно любимой игры Тетрис.

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Всемирный день зеленой крыши

Всемирный день тетриса

Всемирный день трансплантологии

День гордости атеиста

День кинотеатра под открытым небом

День Йо-Йо

Церковный праздник 6 июня

6 июня по церковному календарю верующие чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, который прославился своей суровой подвижнической жизнью, даром исцеления болезней и глубоким смирением перед Богом.

События этого дня

1654 – шведская королева Кристина I отреклась от своего престола в пользу двоюродного брата Карла Густава и приняла католицизм.

1683 – в Англии в Оксфорде открылся первый в мире публичный музей.

1762 – во время Семилетней войны британские войска начали осаду Гаваны.

1832 – начало Июньского восстания в Париже.

1882 – житель Нью-Йорка Генри Сили запатентовал электрический утюг

1889 – Большой пожар в Сиэтле уничтожил весь центр города.

1925 – Уолтер Крайслер основал автомобильную корпорацию "Chrysler"

1933 – в городе Кемден (штат Нью-Йорк) открылся первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля

1944 – в Западной Европе открыт Второй фронт: на севере Франции началась высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции

1981 – зарегистрированы первые больные СПИДом

1990 – Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил патриархат УАПЦ и избрал митрополита Мстислава вторым патриархом Украинской автокефальной православной церкви

1991 – Нобелевская премия мира вручена президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву

1992 – в Тернополе состоялся I Всеукраинский конгресс лемков

2017 – во время гражданской войны в Сирии началась битва за Ракку, в ходе которой Сирийские демократические силы (SDF) выбили из города группировку "Исламского Государства"

2023 – оккупационные российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС в ходе российско-украинской войны.

Именинники 6 июня

Георгий, Егор, Иван, Макар, Сергей, Татьяна.

OBOZ.UA предлагает узнать, кто празднует именины в июне.

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