Какой праздник отмечают 6 июня в Украине: все об этом дне
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Дата 6 июня сочетает в себе глубокое уважение к свободе слова, религиозные традиции и незаживающие раны современной украинской истории. В этот день в Украине традиционно отмечают День журналиста, чествуя тех, кто держит информационный фронт, тогда как в религиозном календаре вспоминают преподобного Виссариона, известного своими чудесами и аскетизмом.
Главные истории дня
В то же время для каждого украинца этот день навсегда окрашен скорбью из-за годовщины страшного экоцида – подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС в 2023 году.
В мировом же масштабе 6 июня удивляет многообразием: от судьбоносной высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны до изобретения первого электрического утюга и всемирно любимой игры Тетрис.
Праздники в Украине и мире
- День журналиста в Украине
- Международный день настольных игр
- Международный день паркура
- Всемирный день борьбы с вредителями
- Всемирный день зеленой крыши
- Всемирный день тетриса
- Всемирный день трансплантологии
- День гордости атеиста
- День кинотеатра под открытым небом
- День Йо-Йо
Церковный праздник 6 июня
6 июня по церковному календарю верующие чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, который прославился своей суровой подвижнической жизнью, даром исцеления болезней и глубоким смирением перед Богом.
События этого дня
- 1654 – шведская королева Кристина I отреклась от своего престола в пользу двоюродного брата Карла Густава и приняла католицизм.
- 1683 – в Англии в Оксфорде открылся первый в мире публичный музей.
- 1762 – во время Семилетней войны британские войска начали осаду Гаваны.
- 1832 – начало Июньского восстания в Париже.
- 1882 – житель Нью-Йорка Генри Сили запатентовал электрический утюг
- 1889 – Большой пожар в Сиэтле уничтожил весь центр города.
- 1925 – Уолтер Крайслер основал автомобильную корпорацию "Chrysler"
- 1933 – в городе Кемден (штат Нью-Йорк) открылся первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля
- 1944 – в Западной Европе открыт Второй фронт: на севере Франции началась высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции
- 1981 – зарегистрированы первые больные СПИДом
- 1990 – Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил патриархат УАПЦ и избрал митрополита Мстислава вторым патриархом Украинской автокефальной православной церкви
- 1991 – Нобелевская премия мира вручена президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву
- 1992 – в Тернополе состоялся I Всеукраинский конгресс лемков
- 2017 – во время гражданской войны в Сирии началась битва за Ракку, в ходе которой Сирийские демократические силы (SDF) выбили из города группировку "Исламского Государства"
- 2023 – оккупационные российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС в ходе российско-украинской войны.
Именинники 6 июня
Георгий, Егор, Иван, Макар, Сергей, Татьяна.
OBOZ.UA предлагает узнать, кто празднует именины в июне.
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