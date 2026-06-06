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Какой праздник отмечают 6 июня в Украине: все об этом дне

Елена Былим
Новости. Общество
2 минуты
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Какой праздник отмечают 6 июня в Украине: все об этом дне
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Дата 6 июня сочетает в себе глубокое уважение к свободе слова, религиозные традиции и незаживающие раны современной украинской истории. В этот день в Украине традиционно отмечают День журналиста, чествуя тех, кто держит информационный фронт, тогда как в религиозном календаре вспоминают преподобного Виссариона, известного своими чудесами и аскетизмом.

Главные истории дня

В то же время для каждого украинца этот день навсегда окрашен скорбью из-за годовщины страшного экоцида – подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС в 2023 году.

В мировом же масштабе 6 июня удивляет многообразием: от судьбоносной высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны до изобретения первого электрического утюга и всемирно любимой игры Тетрис.

Праздники в Украине и мире

  • День журналиста в Украине
  • Международный день настольных игр
  • Международный день паркура
  • Всемирный день борьбы с вредителями
  • Всемирный день зеленой крыши
  • Всемирный день тетриса
  • Всемирный день трансплантологии
  • День гордости атеиста
  • День кинотеатра под открытым небом
  • День Йо-Йо

Церковный праздник 6 июня

6 июня по церковному календарю верующие чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, который прославился своей суровой подвижнической жизнью, даром исцеления болезней и глубоким смирением перед Богом.

События этого дня

  • 1654 – шведская королева Кристина I отреклась от своего престола в пользу двоюродного брата Карла Густава и приняла католицизм.
  • 1683 – в Англии в Оксфорде открылся первый в мире публичный музей.
  • 1762 – во время Семилетней войны британские войска начали осаду Гаваны.
  • 1832 – начало Июньского восстания в Париже.
  • 1882 – житель Нью-Йорка Генри Сили запатентовал электрический утюг
  • 1889 – Большой пожар в Сиэтле уничтожил весь центр города.
  • 1925 – Уолтер Крайслер основал автомобильную корпорацию "Chrysler"
  • 1933 – в городе Кемден (штат Нью-Йорк) открылся первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля
  • 1944 – в Западной Европе открыт Второй фронт: на севере Франции началась высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции
  • 1981 – зарегистрированы первые больные СПИДом
  • 1990 – Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил патриархат УАПЦ и избрал митрополита Мстислава вторым патриархом Украинской автокефальной православной церкви
  • 1991 – Нобелевская премия мира вручена президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву
  • 1992 – в Тернополе состоялся I Всеукраинский конгресс лемков
  • 2017 – во время гражданской войны в Сирии началась битва за Ракку, в ходе которой Сирийские демократические силы (SDF) выбили из города группировку "Исламского Государства"
  • 2023 – оккупационные российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС в ходе российско-украинской войны.

Именинники 6 июня

Георгий, Егор, Иван, Макар, Сергей, Татьяна.

OBOZ.UA предлагает узнать, кто празднует именины в июне.

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