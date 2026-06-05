Какой праздник отмечают 5 июня в Украине: все об этом дне

5 июня объединяет церковные чествования, международные инициативы и важные исторические события. В этот день верующие вспоминают священномученика Дорофея, епископа Тирского, и святого мученика Косму, пресвитера Армянского.

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В мире 5 июня отмечают Всемирный день охраны окружающей среды, который напоминает об ответственности человечества за природу и будущее планеты. Также на эту дату приходится День биомедицинских наук – профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с исследованиями, медициной и развитием современных технологий в сфере здоровья. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 5 июня

Церковный праздник

5 июня в церковном календаре чествуют священномученика Дорофея, епископа Тирского, и святого мученика Косму, пресвитера Армянского.

Священномученик Дорофей был епископом города Тир и относится к раннехристианским святым, память которых связана с временами преследований христиан. Его почитают как духовного наставника, который оставался верным своей вере даже перед опасностью.

Святой мученик Косма, пресвитер Армянский, также относится к тем христианским подвижникам, которых церковь вспоминает за стойкость, служение и готовность принять страдания за веру.

Всемирный день охраны окружающей среды

5 июня в мире отмечают Всемирный день охраны окружающей среды. Это одна из самых известных международных экологических дат, которая призвана привлечь внимание к проблемам загрязнения, изменения климата, сохранения природных ресурсов и ответственного отношения к окружающей среде.

День биомедицинских наук

Также в этот день отмечают День биомедицинских наук. Этот праздник касается специалистов, которые работают на пересечении медицины, биологии, лабораторных исследований и современных научных разработок. Их работа помогает лучше понимать болезни, создавать новые методы диагностики и развивать медицину будущего.

Знаменательные исторические события 5 июня

1945 – военачальники союзных держав подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в ней правительствами СССР, США, Великобритании и Франции.

1967 – на Ближнем Востоке началась Шестидневная арабо-израильская война.

1977 – в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

1990 – Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил возрождение УАПЦ, восстановил церковную структуру в виде патриархата и избрал первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.

2014 – во время АТО был освобожден город Красный Лиман.

OBOZ.UA предлагает полный перечень именинников в июне.

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