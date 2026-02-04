Какой праздник отмечают 4 февраля в Украине: церковный календарь

Четвертое февраля – это дата, объединяющая в себе глубокую духовность, научные прорывы и судьбоносные политические сдвиги. В церковном календаре этот день посвящен памяти преподобного Исидора Пилусиотского, выдающегося богослова и отшельника, чья мудрость сквозь века вдохновляет верующих на путь истины.

В то же время мировое сообщество обращает внимание на глобальные вызовы во Всемирный день борьбы с раком и отмечает теплую традицию Всемирного дня чтения вслух. Историческая летопись 4 февраля впечатляет: от избрания Джорджа Вашингтона первым президентом США до запуска социальной сети Facebook, навсегда изменившей способ нашего общения.

Кроме того, именно в этот день родился город Припять и был запатентован тефлон, что делает сегодняшнюю дату настоящим калейдоскопом событий, о которых стоит узнать больше.

Праздники в Украине и мире

День неандертальца

День создания вакуума

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Всемирный день чтения вслух

Международный день человеческого братства

День Независимости Республики Шри-Ланка

Церковный праздник сегодня

Верующие чтят память святого преподобного Исидора Пилусиотского.

События 4 февраля

960 — на престол взошел Чжао Куаньинь, первый император китайской династии Сун.

1690 — собор Русской православной церкви наложил анафему "хлебопоклоннической ереси" и на религиозные произведения украинских авторов Петра Могилы, Кирилла Ставровецкого, Иоаникия Галятовского, Лазаря Барановича, Антина Радивиловского, Епифания Славинецкого.

1703 — в Эдо 47 самураев-ронинов совершили сепуку после исполненной ими мести за смерть своего сюзерена.

1708 — первое исполнение кантаты Иоганна Себастьяна Баха Gott ist mein König (BWV 71), которая была напечатана первой и единственной при жизни композитора.

1789 — в Филадельфии на заседании выборщиков, представлявших 10 из 11-и штатов, ратифицировавших конституцию США, единогласно был избран первый президент Соединенных Штатов Америки — им стал Джордж Вашингтон.

1793 — Второй раздел Речи Посполитой, в результате которого Волынь и Подолье присоединено к Российской империи.

1859 — Константин Тишендорф обнаружил в монастыре святой Екатерины Синайский кодекс.

1906 — департамент полиции Нью-Йорка постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников.

1941 — запатентован тефлон.

1943 — в Цюрихе (Швейцария) состоялась премьера "Доброго человека из Сезуана" Бертольда Брехта.

1944 — в Париже состоялась премьера "Антигоны" Жана Ануя.

1945 — в Ливадии (Крым) открылась Ялтинская конференция — дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного строя.

1948 — британская колония Цейлон получила независимость в Содружестве наций.

1961 — с Анголы началась колониальная война Португалии против африканских национально-освободительных движений.

1969 — Ясир Арафат возглавил Организацию освобождения Палестины.

1970 — основан город Припять.

1971 — объявлено о банкротстве британской компании "Роллс-Ройс".

1974 — после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово.

1992 — Уго Чавес совершил попытку государственного переворота в Венесуэле (станет президентом в 1999).

1998 — в лицо Билла Гейтса в Брюсселе попали тортом.

2004 — начала работу социальная сеть Facebook. Ее основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг.

2005 — Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко в должности премьер-министра Украины.

2021 — в Запорожье произошел пожар в Запорожской областной клинической инфекционной больнице, в результате которого погибли четыре человека, а еще двое пострадали.

Именинники 4 февраля

Агафон, Ананий, Анастасий, Георгий, Гавриил, Иосиф, Иван, Макар, Леонтий, Мануил, Петр, Сион, Тимофей.

