Какой праздник отмечают 31 марта в Украине: все об этом дне

31 марта сочетает в себе сразу несколько важных событий, праздников и памятных дат как в Украине, так и в мире. Этот день охватывает как современные международные инициативы, так и глубокие церковные традиции.

Верующие чтят память святого, к которому обращаются с молитвами об исцелении, а мир отмечает ряд необычных и символических праздников.

В то же время 31 марта вошло в историю благодаря событиям, повлиявшим на развитие науки, культуры и политики. Именно поэтому эта дата является поводом не только отметить праздники, но и вспомнить важные страницы прошлого.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день резервного копирования

Международный день видимости трансгендеров

День флориста в Украине

День Эйфелевой башни

Международный день декольте

Международный день "Объятия медиевиста"

Церковный праздник сегодня

31 марта православная церковь чтит память преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского, который прославился своей аскетической жизнью и особым даром исцеления больных через молитву и возложение рук. В народной традиции к святому обращаются с просьбами о выздоровлении от недугов, считая его покровителем тех, кто ищет физического и духовного восстановления.

События этого дня

1284 — Епископ Эли (Илийский) основал Питерхауз — сегодня это старейший и самый маленький колледж Кембриджского университета.

1492 — указом Изабелы и Фернандо предписывалось выслать всех евреев из Кастилии и Арагона.

1770 — английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она — остров, покидает ее и берет курс на запад — на Австралию.

1814 — фельдмаршалы Шестой коалиции Блюхер, Шварценберг и Барклай-де-Толли взяли Париж.

1821 — отменена Португальская инквизиция.

1831 — Квебек (город) и Монреаль получают статус городов.

1840 — окончательное прекращение Центральноамериканской федерации — объединение стран Центральной Америки со столицей в Гватемале.

1851 — французский астроном Леон Фуко начал эксперимент со своим маятником в парижском Пантеоне для демонстрации вращения Земли вокруг своей оси.

1854 — заключен Канагавский договор между Японией и США. Япония отменяет курс на изоляцию от Запада.

1856 — евреям запрещается служить в российском флоте.

1889 — официальное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель поставил на ее вершине французский флаг. Подниматься вверх тогда приходилось по ступенькам.

1893 — американец Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную "молнией".

1896 — первый замок-молния патентуется в США его изобретателем, Уиткомбом Джадсоном.

1900 — первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональной газете Saturday Evening Post. Одна филадельфийская компания поместила его под девизом "Автомобили, которые приносят удовольствие".

1900 — во Франции принят закон, ограничивающий рабочий день женщин и детей 11 часами.

1901 — выпускается первый автомобиль "Мерседес", созданный Вильгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готлиба Даймлера.

1909 — заложен пассажирский лайнер "Титаник".1917 — по договору Датская Вест-Индия перешла во владение США за $25 млн и стала называться Американскими Виргинскими Островами.

1918 — США впервые переходят на летнее время.

1922 — в Киеве Лесь Курбас основал театр "Березиль", который в 1926 году переехал в Харьков.

1923 — в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, которая продержалась на ногах 27 часов.

1929 — Украинская академия наук одобрила Харьковское правописание украинского языка, а 29 мая его одобрило НОШ во Львове.

1936 — В Мюнхене (нацистская Германия) открывается "Выставка дегенеративного искусства" (сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм).

1940 — открыт нью-йоркский аэропорт "Ла Гардия".

1949 — Ньюфаундленд становится 10-й провинцией Канады.

1952 — открыт Львовский филиал Академии наук Украины.

1954 — СССР обратился к НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс через некоторое время отверг это предложение.

1955 — советское правительство приняло решение вернуть ГДР сокровища Дрезденской галереи, вывезенные в СССР после Второй мировой войны.

1959 — тибетский буддийский лидер Далай Лама бежит из оккупированного китайцами Тибета.

1966 — с космодрома Байконур, осуществлен пуск ракеты-носителя "Молния" с автоматической межпланетной станцией "Луна-10", которая 3 апреля 1966 года была выведена на селеноцентрическую орбиту и стала первым в мире искусственным спутником Луны.

1967 — после решения Франции о выходе из военной организации НАТО штаб-квартира организации была переведена из Парижа в столицу Бельгии Брюссель.

1973 — в хит-параде журнала "Billboard" впервые появился альбом группы "Pink Floyd" "The Dark Side of the Moon", который оставался в сотне лучших в течение следующих 14 лет.

1976 — "Led Zeppelin" выпустили свой шестой студийный альбом Presence.

1988 — на турнире четырех стран в Западном Берлине сборная СССР обыграла чемпионов мира — сборную Аргентины со счетом 4:2.

1991 — на референдуме в Грузии 90 % населения проголосовало за независимость.

1992 — ООН проголосовала за введение санкций против Ливии после ее отказа выдать двух подозреваемых в организации взрыва самолета авиакомпании "Пан Америкен" в районе Локерби.

1993 — во время съемок эпизода фильма "Ворон" трагически погиб американский актер Брэндон Брюс Ли, сын Брюса Ли.

1994 — Венгрия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз.

1998 — пилот "Формулы-1" Энди Валлас установил мировой рекорд скорости для серийного автомобиля — 402,6 км/ч.

2019 — выборы президента в Украине. Во второй тур выходят Владимир Зеленский и действующий на момент выборов президент Петр Порошенко.

2020 — Верховная Рада Украины приняла закон о рынке земли, который отменил 20-летний мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Именинники 31 марта

Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Анна.

