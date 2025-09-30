Какой праздник отмечают 30 сентября: все об этом дне

30 сентября — день, сочетающий в себе множество важных событий и значимых праздников. Эта дата отмечена в церковном календаре чествованием памяти святых, а также является днем, когда в Украине и мире отмечают несколько профессиональных и социальных праздников.

Кроме того, 30 сентября вошло в историю как день, связанный с рядом исторических событий.

Какой праздник сегодня

Всеукраинский День библиотек

День мальчика (Польша)

Международный день переводчика

День грязелечения

Международный день подкастов

День "Спасите коалу" (Save the Koala Day)

Церковный праздник 30 сентября

30 сентября по церковному календарю отмечают несколько важных праздников. Этот день посвящен памяти выдающихся святых, которые сыграли значительную роль в истории христианства.

Священномученик Григорий, епископ, просветитель Армении

Святой Григорий, известный также как Григорий Просветитель, жил в III–IV веках. Он является основателем и первым Католикосом Армянской Апостольской Церкви. Благодаря его деятельности христианство стало государственной религией в Армении. За свои убеждения он подвергся жестоким пыткам и заключению в тюрьму.

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский и всея Руси

Святитель Михаил считается первым митрополитом Киевским и всея Руси. Он жил в X веке и принимал активное участие в крещении Руси, которое совершил князь Владимир. Святой Михаил организовывал первые церковные учреждения, строил храмы и распространял христианскую веру.

Мученицы Рипсимия, Гаяния и с ними 35 святых дев

30 сентября чтят память святых мучениц Рипсимии, Гаянии и их 35 сподвижниц, живших в начале IV века. Они приняли мученическую смерть за свою веру во Христа. Их преданность вере стала символом стойкости и жертвенности для христиан.

Исторические события 30 сентября

1452 — В типографии Иоганна Гутенберга вышла в свет первая в Европе печатная книга — Библия.

1614 — Между казацкой старшиной и комиссарами Речи Посполитой подписано соглашение, которым ограничивались казацкие права и реестровое казачество обязывалось нести сторожевую службу и жить только в Запорожье

1791 — в Вене состоялась премьера последней оперы Моцарта "Волшебная флейта"

1876 — Журнал "Киевская старина" впервые опубликовал биографию Григория Сковороды

1895 — Мадагаскар стал протекторатом Французской республики

1918 — Повстанческие силы под руководством Нестора Махно разгромили подразделения Центральных держав в бою за Дибровку

1919 — Совет народных министров УНР во главе с социал-демократом Исааком Мазепой принял законопроект об отмене сословий в Украине

1920 — Армия УНР освободила Жмеринку

1929 — Британская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.

1929 — Во Франкфурте-на-Майне немецкий авиаконструктор Фритц фон Опель совершил полет на планере с ракетными двигателями. За 75 секунд полета он преодолел расстояние 3 км.

1938 — Великобритания, Франция, Германия и Италия подписали Мюнхенское соглашение, по которому Германия аннексировала Судетскую область Чехословакии.

1938 — Лига Наций единогласно объявляет вне закона "преднамеренные бомбардировки гражданского населения".

1939 — В Париже создано Правительство Польши в изгнании, который впоследствии переехал в Лондон.

1944 — Основано агентство Франс Пресс (АФП) — одно из ведущих информационных агентств мира.

1945 — Победа подразделений УПА под Угневым над войсками НКВД

1946 — объявлены первые приговоры нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе

1947 — Пакистан присоединяется к Организации Объединенных Наций.

1954 — Вступила в строй первая атомная подводная лодка "Наутилус" (США)

1967 — впервые в космосе осуществлена автоматическая стыковка космических аппаратов, ими стали советские "Космос-186" и "Космос-188"

1980 — опубликована первая спецификация Ethernet

1990 — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве состоялся почти 300-тысячный митинг под лозунгом "Нет — новому Союзному договору!", санкционированный президиумом Киевского городского совета

1992 — Министерство юстиции Украины зарегистрировало Ассоциацию исследователей украинского голода-геноцида 1932—1933 гг. в Украине.

1992 — Отправлен в отставку премьер-министр Украины Витольд Фокин.

1994 — Совет сотрудничества стран Персидского залива объявил о прекращении экономического бойкота Израиля (длился 46 лет)

2005 — противоречивые рисунки о Мухаммеде напечатаны в датской газете.

2007 — в Украине состоялись досрочные парламентские выборы, после которых была образована коалиция фракциями БЮТ и НУНС

2009 — землетрясение на Суматре мощностью 7,6 балла унесло жизни 1115 человек.

2015 — начало интервенции России в Сирию.

2016 — ураган "Мэтью" стал ураганом 5-й категории, что сделало его самым сильным ураганом, который образовался в Карибском море с 2007 года.

2016 — две картины общей стоимостью 100 миллионов долларов найдены после того, как они были похищены из музея Ван Гога в 2002 году.

Именинники 30 сентября

30 сентября - Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.

