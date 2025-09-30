Какой праздник отмечают 30 сентября: все об этом дне
30 сентября — день, сочетающий в себе множество важных событий и значимых праздников. Эта дата отмечена в церковном календаре чествованием памяти святых, а также является днем, когда в Украине и мире отмечают несколько профессиональных и социальных праздников.
Кроме того, 30 сентября вошло в историю как день, связанный с рядом исторических событий.
Какой праздник сегодня
- Всеукраинский День библиотек
- День мальчика (Польша)
- Международный день переводчика
- День грязелечения
- Международный день подкастов
- День "Спасите коалу" (Save the Koala Day)
Церковный праздник 30 сентября
30 сентября по церковному календарю отмечают несколько важных праздников. Этот день посвящен памяти выдающихся святых, которые сыграли значительную роль в истории христианства.
Священномученик Григорий, епископ, просветитель Армении
Святой Григорий, известный также как Григорий Просветитель, жил в III–IV веках. Он является основателем и первым Католикосом Армянской Апостольской Церкви. Благодаря его деятельности христианство стало государственной религией в Армении. За свои убеждения он подвергся жестоким пыткам и заключению в тюрьму.
Святитель Михаил, первый митрополит Киевский и всея Руси
Святитель Михаил считается первым митрополитом Киевским и всея Руси. Он жил в X веке и принимал активное участие в крещении Руси, которое совершил князь Владимир. Святой Михаил организовывал первые церковные учреждения, строил храмы и распространял христианскую веру.
Мученицы Рипсимия, Гаяния и с ними 35 святых дев
30 сентября чтят память святых мучениц Рипсимии, Гаянии и их 35 сподвижниц, живших в начале IV века. Они приняли мученическую смерть за свою веру во Христа. Их преданность вере стала символом стойкости и жертвенности для христиан.
Исторические события 30 сентября
- 1452 — В типографии Иоганна Гутенберга вышла в свет первая в Европе печатная книга — Библия.
- 1614 — Между казацкой старшиной и комиссарами Речи Посполитой подписано соглашение, которым ограничивались казацкие права и реестровое казачество обязывалось нести сторожевую службу и жить только в Запорожье
- 1791 — в Вене состоялась премьера последней оперы Моцарта "Волшебная флейта"
- 1876 — Журнал "Киевская старина" впервые опубликовал биографию Григория Сковороды
- 1895 — Мадагаскар стал протекторатом Французской республики
- 1918 — Повстанческие силы под руководством Нестора Махно разгромили подразделения Центральных держав в бою за Дибровку
- 1919 — Совет народных министров УНР во главе с социал-демократом Исааком Мазепой принял законопроект об отмене сословий в Украине
- 1920 — Армия УНР освободила Жмеринку
- 1929 — Британская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.
- 1929 — Во Франкфурте-на-Майне немецкий авиаконструктор Фритц фон Опель совершил полет на планере с ракетными двигателями. За 75 секунд полета он преодолел расстояние 3 км.
- 1938 — Великобритания, Франция, Германия и Италия подписали Мюнхенское соглашение, по которому Германия аннексировала Судетскую область Чехословакии.
- 1938 — Лига Наций единогласно объявляет вне закона "преднамеренные бомбардировки гражданского населения".
- 1939 — В Париже создано Правительство Польши в изгнании, который впоследствии переехал в Лондон.
- 1944 — Основано агентство Франс Пресс (АФП) — одно из ведущих информационных агентств мира.
- 1945 — Победа подразделений УПА под Угневым над войсками НКВД
- 1946 — объявлены первые приговоры нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе
- 1947 — Пакистан присоединяется к Организации Объединенных Наций.
- 1954 — Вступила в строй первая атомная подводная лодка "Наутилус" (США)
- 1967 — впервые в космосе осуществлена автоматическая стыковка космических аппаратов, ими стали советские "Космос-186" и "Космос-188"
- 1980 — опубликована первая спецификация Ethernet
- 1990 — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве состоялся почти 300-тысячный митинг под лозунгом "Нет — новому Союзному договору!", санкционированный президиумом Киевского городского совета
- 1992 — Министерство юстиции Украины зарегистрировало Ассоциацию исследователей украинского голода-геноцида 1932—1933 гг. в Украине.
- 1992 — Отправлен в отставку премьер-министр Украины Витольд Фокин.
- 1994 — Совет сотрудничества стран Персидского залива объявил о прекращении экономического бойкота Израиля (длился 46 лет)
- 2005 — противоречивые рисунки о Мухаммеде напечатаны в датской газете.
- 2007 — в Украине состоялись досрочные парламентские выборы, после которых была образована коалиция фракциями БЮТ и НУНС
- 2009 — землетрясение на Суматре мощностью 7,6 балла унесло жизни 1115 человек.
- 2015 — начало интервенции России в Сирию.
- 2016 — ураган "Мэтью" стал ураганом 5-й категории, что сделало его самым сильным ураганом, который образовался в Карибском море с 2007 года.
- 2016 — две картины общей стоимостью 100 миллионов долларов найдены после того, как они были похищены из музея Ван Гога в 2002 году.
Именинники 30 сентября
30 сентября - Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.
