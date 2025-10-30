Какой праздник отмечают 30 октября в Украине: события этого дня

30 октября – день, насыщенный событиями, памятными датами и необычными праздниками. Украина отмечает профессиональные дни тренеров и борцов с наркопреступностью, а мир вспоминает о важности осведомленности о сахарной зависимости.

В церковном календаре чествуют святых мучеников Зиновия и Зиновию — брата и сестру, которые приняли смерть за веру. История этого дня охватывает и военные события, и научные прорывы, в частности, первый патент на шариковую ручку.

Рожденные 30 октября изменили искусство, спорт и политику — от Марадоны до основателя авиационного гиганта Boeing. Поэтому этот день стоит внимания — как в контексте прошлого, так и современности.

Какой праздник 30 октября

День осведомленности о сахарной зависимости (Sugar Addiction Awareness Day)

Международный день вина "Кариньян"

Международный день ортопедических медсестер и медбратьев

День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине

День тренера в Украине

Церковный праздник 30 октября

30 октября (по новому стилю) Православная Церковь чтит память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его Зиновии.

Священномученик Зиновий и мученица Зиновия были родными братом и сестрой, жившими в III веке в Каппадокии (современная Турция). Они происходили из знатного и богатого рода, но рано осиротели. Получив значительное наследство, они отдали его бедным, а сами посвятили жизнь служению Богу.

Благодаря своей высокой духовности и добродетели, Зиновий получил дар исцеления, а позже был избран и рукоположен во епископа Эгейского (в Киликии).

Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (около 285–305 гг.) епископ Зиновий был схвачен. Когда его сестра Зиновия узнала об аресте брата, она добровольно явилась к правителю, чтобы разделить его участь. После жестоких пыток, которые не смогли сломить их веры, брат и сестра были обезглавлены.

Исторические события 30 октября

1653 — в гетманскую столицу Чигирина под залпы из пушек внесли гроб с покойным Тимофеем Хмельницким.

1888 — Лауд Джон запатентовал шариковую ручку.

1918 — капитуляция Османской Империи в 1-й мировой войне.

1941 — началась блокада Севастополя с суши во время 2-й мировой войны. После 250 дней обороны в июле 1942 года Севастополь капитулировал.

1943 — На Московской конференции подписано соглашение о создании ООН.

1961 — СССР осуществил самый мощный в истории взрыв водородной бомбы.

1987 — в Киеве выступила украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" ("ВВ").

Кто из известных родился 30 октября

1735 — Джон Адамс, второй президент США.

1741 — Ангелика Кауфман, немецкая художница, график, представительница классицизма.

1751 — Ричард Бринсли Шеридан, выдающийся английский писатель, драматург, политик.

1825 — Дмитрий Безперчий, украинский художник и педагог.

1839 — Альфред Сислей, известный французский художник-пейзажист, один из основателей импрессионизма.

1855 — Петр Гнедич, прозаик, драматург, переводчик, театральный деятель; происходил из казацкого рода Гнедичей, внучатый племянник писателя Николая Гнедича.

1861 — Антуан Бурдель, французский скульптор, ученик Огюста Родена.

1871 — Поль Валери, французский поэт и философ, яркий представитель французского символизма.

1881 — Уильям Боинг, американский авиаконструктор.

1882 — Михаил Бойчук, украинский художник, художник-монументалист, лидер группы "бойчукистов", жертва сталинского террора.

1885 — Эзра Паунд, американский поэт-модернист.

1887 — Георг Хайм, немецкий поэт и прозаик.

1899 — Мандельштам Надежда Яковлевна, писательница-мемуарист, жена Осипа Мандельштама. С двух лет жила в Киеве, училась живописи в мастерской Александры Экстер.

1911 — Григорий Крук, украинский скульптор и график, работал в Германии.

1930 — Ричард Харрис, ирландский актер ("Гладиатор", "Гарри Поттер").

1936 — Владимир Иванцив, украинский поэт, переводчик, литературный критик.

1937 — Клод Лелуш, французский режиссер, сценарист, актер.

1944 — Скотт Маккензи, американский исполнитель, автор гимна 60-х "San Francisco".

1949 — Олег Лишега, украинский поэт, драматург и переводчик.

1960 — Диего Марадона, аргентинский футболист.

1979 — Накама Юкие, японская актриса.

Именинники 30 октября

30 октября — Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена.

