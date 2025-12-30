Какой праздник отмечают 30 декабря в Украине: все об этом дне

За мгновение до того, как календарь перевернет последнюю страницу, 30 декабря становится особым "узелком на память". Это день, когда мир балансирует между серьезным планированием будущего и легким предновогодним хаосом. Пока одни готовятся к празднику соды или бекона, другие вспоминают о несокрушимой вере святой Анисии или анализируют масштабные исторические события — от появления первой печатной книги в Киеве до отмены смертной казни в Украине.

Каким будет этот предпоследний день 2025 года для вас? Возможно, это именно то время для "изменений в последнюю минуту" или же день, чтобы поздравить знакомых Богданов и Василиев с именинами. OBOZ.UA собрал самые интересные факты о 30 декабря: от глубоких церковных традиций до необычных мировых праздников и исторических поворотов, изменивших лицо планеты.

Праздники в Украине и мире

День глобального планирования (Resolution Planning Day)

Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту

День соды

День бекона

Церковный праздник 30 декабря

30 декабря (по новому церковному календарю) почитается память святой мученицы Анисии Солунской, которая жила в III веке в городе Фессалоники. Родившись в богатой христианской семье, после смерти родителей она раздала все свое имущество бедным и посвятила жизнь молитве и посту. Святая Анисия пострадала во времена гонений на христиан при императоре Максимиане, когда отказалась идти на языческий праздник и отклонила требование воина принести жертву идолам.

Согласно летописям, она была убита мечом прямо на улице, когда смело признала себя христианкой и прославила имя Христа.

События 30 декабря

1616 — Вышел из печати "Часослов" — первая печатная книга в Киеве.

1699 — указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января (20 декабря по ст. ст.).

1853 — США купили у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико.

1905 — Француз Виктор Эмери на автомобиле "Darracq" с бензиновым двигателем установил новый мировой рекорд.

1922 — Создан СССР.

1927 — В Токио между районами Уэно и Асакуса начал действовать первый в Азии метрополитен.

1947 — под давлением коммунистов последний король Румынии Михай I отрекся от престола.

1964 — Образована ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).1965 — Фердинанд Маркос стал президентом Филиппин.

1978 — в Киеве вступила в строй первая в Советском Союзе линия скоростного трамвая построена по инициативе Владимира Веклича и Василия Дьяконова.

1981 — президент США Рональд Рейган обвинил СССР в причастности к политическому кризису в Польше и объявил о введении экономических санкций против Советского Союза — прекращение переговоров о продаже зерна и эмбарго на поставку оборудования для Транссибирского газопровода.

1992 — в Симферополе начала выходить украиноязычная общественно-политическая и литературная газета "Кримська світлиця".

1993 — Израиль и Ватикан установили дипломатические отношения.

1999 — Верховный Суд Украины признал статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь, неконституционными.

2006 — В Багдаде казнен через повешение Президент Ирака (1979-2003) Саддам Хусейн.

Именины 30 декабря

Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков.

