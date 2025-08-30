Какой праздник отмечают 30 августа: все об этом дне

30 августа имеет богатое календарное наполнение — как в церковном, так и в светском измерении. В этот день чтят память нескольких святых, а также проводят международные и профессиональные празднования.

Среди них — Дни, посвященные культуре, науке и даже природе. Интересно, что именно эта дата объединяет и духовные традиции, и современные символические события.

Кроме того, 30 августа в истории обозначено знаковыми событиями, которые повлияли на развитие Украины и мира. Не менее важны и народные приметы, связанные с этим днем, а также именины, которые празднуют десятки украинцев.

Церковный праздник 30 августа

В православном календаре 30 августа чтят сразу трех константинопольских патриархов — святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового. Эти деятели известны своей набожностью и преданностью защите веры. Чествование их памяти напоминает о важности духовной стойкости и моральных ценностей в повседневной жизни. Для верующих этот день является поводом посетить богослужение, помолиться и вспомнить давние традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Международные и профессиональные праздники 30 августа

Международный день вина "Каберне Совиньон"

Международный день жертв насильственных исчезновений

День игрушки-пружины "Слинки"

День рождения электрического пылесоса

День дальнобойщика

День авиации Украины

Международная Ночь летучих мышей

Международный день китовой акулы

Исторические события 30 августа

1435 — в ходе двухдневной битвы силы Свидригайло разбиты над рекой Святой. Православная и белорусская шляхта в Украине резко потеряла свои позиции, украинские замки занимали польские гарнизоны.

1481 — казнены Михаил Олелькович Слуцкий и князь Гольшанский и Дубровицкий Иван Юрьевич после провала заговора против Казимира Ягеллончика — хотели убить его и восстановить Киевское княжество.

1590 — Токугава Иэясу под командованием Тойотоми Хидэёси захватил главную цитадель Го-Ходзё.

1700 — началась Великая Северная война между Московским царством и Шведской империей.

1704 — по Нарвскому договору Речь Посполитая вступила в Северную войну на стороне Московского царства против Шведской империи.

1813 — битва при Кульме.

1835 — в Австралии основан город Мельбурн.

1836 — в Техасе основан город Хьюстон.

1877 — французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал Праксиноскоп — прародителя мультипликации.

1901 — Губерт Сесил Бут запатентовал пылесос.

1919 — украинские войска выбили красноармейцев из Житомира и освободили город.

1919 — Киевская группа Армии УНР во главе с генералом Антином Кравсом освободила Киев.

1920 — в Праге образована Украинская военная организация во главе с Евгением Коновальцем.

1940 — свадьба британских актеров Лоуренса Оливье и Вивьен Ли.

1991 — Азербайджан провозгласил свою независимость.

1991 — в Украинской ССР запрещена Коммунистическая партия.

1991 — Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.

1993 — на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.

1999 — в ходе референдума подавляющее большинство населения Восточного Тимора проголосовало за независимость от Индонезии.

2010 — стрельба в Братиславе.

2021 — в порту г. Фредериксхавн (Дания) Украине от Великобритании официально передано ледокол RRS James Clark Ross, бывший флагман Британской антарктической службы, над ним был поднят сине-желтый флаг. Судно впоследствии получило название "Ноосфера".

Именинники 30 августа

30 августа свои именины празднуют Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Александр, Павел, Петр, Федор, Яков и Елизавета.

