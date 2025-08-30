Какой праздник отмечают 30 августа: все об этом дне
30 августа имеет богатое календарное наполнение — как в церковном, так и в светском измерении. В этот день чтят память нескольких святых, а также проводят международные и профессиональные празднования.
Среди них — Дни, посвященные культуре, науке и даже природе. Интересно, что именно эта дата объединяет и духовные традиции, и современные символические события.
Кроме того, 30 августа в истории обозначено знаковыми событиями, которые повлияли на развитие Украины и мира. Не менее важны и народные приметы, связанные с этим днем, а также именины, которые празднуют десятки украинцев.
Церковный праздник 30 августа
В православном календаре 30 августа чтят сразу трех константинопольских патриархов — святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового. Эти деятели известны своей набожностью и преданностью защите веры. Чествование их памяти напоминает о важности духовной стойкости и моральных ценностей в повседневной жизни. Для верующих этот день является поводом посетить богослужение, помолиться и вспомнить давние традиции, которые передаются из поколения в поколение.
Международные и профессиональные праздники 30 августа
- Международный день вина "Каберне Совиньон"
- Международный день жертв насильственных исчезновений
- День игрушки-пружины "Слинки"
- День рождения электрического пылесоса
- День дальнобойщика
- День авиации Украины
- Международная Ночь летучих мышей
- Международный день китовой акулы
Исторические события 30 августа
- 1435 — в ходе двухдневной битвы силы Свидригайло разбиты над рекой Святой. Православная и белорусская шляхта в Украине резко потеряла свои позиции, украинские замки занимали польские гарнизоны.
- 1481 — казнены Михаил Олелькович Слуцкий и князь Гольшанский и Дубровицкий Иван Юрьевич после провала заговора против Казимира Ягеллончика — хотели убить его и восстановить Киевское княжество.
- 1590 — Токугава Иэясу под командованием Тойотоми Хидэёси захватил главную цитадель Го-Ходзё.
- 1700 — началась Великая Северная война между Московским царством и Шведской империей.
- 1704 — по Нарвскому договору Речь Посполитая вступила в Северную войну на стороне Московского царства против Шведской империи.
- 1813 — битва при Кульме.
- 1835 — в Австралии основан город Мельбурн.
- 1836 — в Техасе основан город Хьюстон.
- 1877 — французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал Праксиноскоп — прародителя мультипликации.
- 1901 — Губерт Сесил Бут запатентовал пылесос.
- 1919 — украинские войска выбили красноармейцев из Житомира и освободили город.
- 1919 — Киевская группа Армии УНР во главе с генералом Антином Кравсом освободила Киев.
- 1920 — в Праге образована Украинская военная организация во главе с Евгением Коновальцем.
- 1940 — свадьба британских актеров Лоуренса Оливье и Вивьен Ли.
- 1991 — Азербайджан провозгласил свою независимость.
- 1991 — в Украинской ССР запрещена Коммунистическая партия.
- 1991 — Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.
- 1993 — на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.
- 1999 — в ходе референдума подавляющее большинство населения Восточного Тимора проголосовало за независимость от Индонезии.
- 2010 — стрельба в Братиславе.
- 2021 — в порту г. Фредериксхавн (Дания) Украине от Великобритании официально передано ледокол RRS James Clark Ross, бывший флагман Британской антарктической службы, над ним был поднят сине-желтый флаг. Судно впоследствии получило название "Ноосфера".
Именинники 30 августа
30 августа свои именины празднуют Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Александр, Павел, Петр, Федор, Яков и Елизавета.
OBOZ.UA предлагает узнать, когда День украинской письменности и языка в 2025 году.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.