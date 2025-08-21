День украинской письменности и языка: что это за праздник и когда отмечают

В Украине есть немало государственных праздников, но День украинской письменности и языка занимает особое место. Он не только напоминает об истоках нашей культуры, но и объединяет украинцев в стремлении беречь и развивать родной язык.

Главная цель этого праздника – не просто чествование истории и языка, но и укрепление национального единства. День украинской письменности и языка является не только официальной датой в календаре, но и важным духовным символом для всех, кто ценит свои корни.

Когда День украинской письменности и языка 2025

Этот праздник имеет давнюю историю, связанную с именем Нестора Летописца, но в 2023 году произошло важное изменение – он получил новую дату. С тех пор украинцы празднуют его уже не в ноябре, а в октябре.

Это изменение связано с переходом на новоюлианский календарь, который повлиял и на церковные даты. В 2025 году День украинской письменности и языка снова будет отмечаться в обновленное время.

История и значение праздника

Впервые День украинской письменности и языка официально начали отмечать в 1997 году. Традиционно он приходился на 9 ноября – день памяти преподобного Нестора Летописца, который составил "Повесть временных лет". Его считают одним из первых историков Киевской Руси и духовным символом украинского слова.

В 2023 году состоялась календарная реформа – Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Из-за этого непереходные церковные даты сдвинулись на 13 дней раньше. Соответственно, и день памяти Нестора Летописца теперь отмечают 27 октября. В том же году президент Украины подписал указ, которым закрепил эту дату для празднования Дня украинской письменности и языка.

Украинский язык: интересные факты

Украинский язык считается одним из самых благозвучных в мире. Его развитие началось еще в VI веке и продолжалось вплоть до XVI века. В истории было множество попыток его запретить – исследователи насчитывают по меньшей мере 134 случая, среди которых известны Валуевский циркуляр и Эмский указ. Несмотря на это, язык сохранился и сегодня активно развивается, имея около 256 тысяч слов.

Украинский язык известен своим разнообразием уменьшительных форм – их имеет даже слово "враги" ("вороженьки"). Самая распространенная буква – "п", а самая редкая – "ф". К тому же именно украинская литература подарила миру произведение-рекордсмен: "Заповіт" Тараса Шевченко переведено на 147 языков.

Ежегодно ко Дню украинской письменности и языка стартует Международный конкурс имени Петра Яцика, в котором принимают участие представители более 20 стран. Кроме того, одной из самых ярких традиций является Всеукраинский радиодиктант национального единства. Его пишут не только в Украине, но и за ее пределами, что превращает его в настоящий символ единения.

