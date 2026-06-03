Какой праздник отмечают 3 июня в Украине
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3 июня в календаре отличается большим количеством международных праздников, памятных дат и важных исторических событий. В этот день в мире отмечают Всемирный день велосипеда и День бега, а также вспоминают выдающиеся моменты из истории Украины и Европы.
Для верующих дата имеет особое значение из-за чествования святого мученика Лукиллиана, который пострадал за христианскую веру. В истории 3 июня запомнилось Большим пожаром Львова, основанием футбольного клуба "Ливерпуль" и провозглашением независимости Черногории. Этот день объединяет духовные традиции, спортивные инициативы и события, повлиявшие на ход мировой истории.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день велосипеда
- Всемирный день бега
- День велосипедиста
- День рождения парашюта
- Всемирный день сидра
- Всемирный день косолапости
- День средств защиты от насекомых
Церковный праздник 3 июня
По новоюлианскому календарю 3 июня верующие чтят память святого мученика Лукиллиана – бывшего языческого жреца, который в старости искренне уверовал во Христа и вместе с четырьмя юношами и девой Павлой принял мученическую смерть за свою веру в Никомидии.
События этого дня
- 1527 – в 7 часов вечера начался Большой пожар Львова, уничтоживший всю готическую застройку города.
- 1571 – войска крымского хана Девлет-Герая захватили и до тла сожгли Москву.
- 1638 – началась Жовнинская битва, решающая битва повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против войска Речи Посполитой во время восстания Острянина.
- 1768 – взятие Умани гайдамацкими отрядами Максима Зализняка и Ивана Гонты.
- 1784 – город Акмесджит переименован в Симферополь. В протоколе заседания Таврического областного правления от 23 мая 1784 года отмечается, что "с Акмечета будет губернский город Симферополь".
- 1892 – основан английский футбольный клуб "Ливерпуль".
- 1918 – по приказу гетмана Павла Скоропадского началось формирование Сердюцкой дивизии.
- 1998 – железнодорожная катастрофа вблизи Эшеде в Германии.
- 2006 – Черногория провозгласила независимость.
- 2017 – в Лондоне осуществлена серия террористических атак. Террористы убили восемь человек и ранили десятки мирных жителей. Трех нападавших полиция застрелила.
Именинники 3 июня
Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия.
OBOZ.UA предлагает узнать, когда верующие чествуют апостолов Петра и Павла по новому календарю.
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