Какой праздник отмечают 3 июня в Украине

3 июня в календаре отличается большим количеством международных праздников, памятных дат и важных исторических событий. В этот день в мире отмечают Всемирный день велосипеда и День бега, а также вспоминают выдающиеся моменты из истории Украины и Европы.

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Для верующих дата имеет особое значение из-за чествования святого мученика Лукиллиана, который пострадал за христианскую веру. В истории 3 июня запомнилось Большим пожаром Львова, основанием футбольного клуба "Ливерпуль" и провозглашением независимости Черногории. Этот день объединяет духовные традиции, спортивные инициативы и события, повлиявшие на ход мировой истории.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день велосипеда

Всемирный день бега

День велосипедиста

День рождения парашюта

Всемирный день сидра

Всемирный день косолапости

День средств защиты от насекомых

Церковный праздник 3 июня

По новоюлианскому календарю 3 июня верующие чтят память святого мученика Лукиллиана – бывшего языческого жреца, который в старости искренне уверовал во Христа и вместе с четырьмя юношами и девой Павлой принял мученическую смерть за свою веру в Никомидии.

События этого дня

1527 – в 7 часов вечера начался Большой пожар Львова, уничтоживший всю готическую застройку города.

1571 – войска крымского хана Девлет-Герая захватили и до тла сожгли Москву.

1638 – началась Жовнинская битва, решающая битва повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против войска Речи Посполитой во время восстания Острянина.

1768 – взятие Умани гайдамацкими отрядами Максима Зализняка и Ивана Гонты.

1784 – город Акмесджит переименован в Симферополь. В протоколе заседания Таврического областного правления от 23 мая 1784 года отмечается, что "с Акмечета будет губернский город Симферополь".

В протоколе заседания Таврического областного правления от 23 мая 1784 года отмечается, что "с Акмечета будет губернский город Симферополь". 1892 – основан английский футбольный клуб "Ливерпуль".

1918 – по приказу гетмана Павла Скоропадского началось формирование Сердюцкой дивизии.

1998 – железнодорожная катастрофа вблизи Эшеде в Германии.

2006 – Черногория провозгласила независимость.

2017 – в Лондоне осуществлена серия террористических атак. Террористы убили восемь человек и ранили десятки мирных жителей. Трех нападавших полиция застрелила.

Именинники 3 июня

Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда верующие чествуют апостолов Петра и Павла по новому календарю.

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