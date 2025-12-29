Какой праздник отмечают 29 декабря: все об этом дне

29 декабря – дата, в которой сочетаются религиозная память, профессиональные и международные праздники, а также важные страницы истории. Верующие чтят святых младенцев, за Христа убитых в Вифлееме и вспоминают преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпаемых.

В Украине сегодня отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны и ВСУ, а в мире – Международный день виолончели и День Тик-Так. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 29 декабря

Церковный календарь

По церковному календарю 29 декабря чествуют Вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода во время событий, описанных в Евангелии. В христианской традиции они символизируют абсолютную невинность, страдания без вины и трагедию жестокой человеческой власти. Их память напоминает о цене страха и тирании, а также о том, что зло часто направлено против самых слабых.

Также в этот день вспоминают преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпаемых – монашеской общины, где непрерывно совершалась молитва день и ночь. Преподобный Маркелл прославился строгой аскетической жизнью, глубокой духовной дисциплиной и неутомимым трудом для укрепления монашеского устава. Его образ в церковной традиции является примером полного самоотречения, постоянной молитвы и служения Богу без компромиссов.

День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины

Это профессиональный праздник специалистов, которые отвечают за коммуникацию между армией и обществом. Речь идет о военных журналистах, пресс-офицерах, аналитиках, операторах и стратегах информационной работы, чья деятельность особенно важна в условиях полномасштабной войны. Именно эти структуры формируют официальную позицию армии, противодействуют вражеской пропаганде, доносят правдивую информацию до украинцев и мира и работают на информационную безопасность государства.

Международный день виолончели

День объединяет музыкантов, композиторов и ценителей академической музыки, напоминая о роли виолончели в оркестровой, камерной и сольной традициях мировой культуры.

Исторические события 29 декабря

1911 – Игорь Сикорский на самолете С-6 собственной конструкции установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/ч.

1964 – введен под промышленную нагрузку первый турбогенератор Киевской ГЭС, что стало важным событием для энергосистемы Украины.

1999 – Конституционный суд Украины признал смертную казнь противоречащей Конституции Украины.

2008 – началась новая "газовая война" Россия против Украины, обострившая политические и экономические отношения.

2023 – Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в результате чего погибли около 61 человека и более 170 получили ранения.

Кто родился 29 декабря

1766 – Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобретатель пропитанной резиной ткани (1823); его именем было названо плащи, которые изготавливались из подобной ткани.

1800 – Чарльз Нельсон Гудьир, американский инженер, изобретатель процесса вулканизации резины.

1891 – Владимир Симиренко, украинский ученый-садовод, селекционер, помолог, один из первых агроэкологов (расстрелян в сентябре 1938).

1906 – Сергей Королев, украинский конструктор ракетно-космических систем.

1972 – Джуд Лоу, британский актер театра и кино ("Талантливый мистер Рипли", "Холодная гора", "Близость").

В этот день умерли:

1724 – Павел Полуботок, наказной гетман Левобережной Украины (умер в Петропавловской тюрьме Санкт-Петербурга).

1926 – Райнер Мария Рильке, австрийский поэт и прозаик, выдающийся представитель символизма и мистически-религиозного направления в литературе.

1952 – Иван Кочерга, украинский драматург ("Ярослав Мудрый", "Часовщик и курица", "Свичинская свадьба").

2020 – Пьер Карден, модельер, кутюрье, один из первооткрывателей стиля "унисекс".

2022 – Пеле, бразильский футболист, нападающий – единственный футболист в мире, который трижды становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах).

2024 – Джимми Картер, 39-й Президент США в 1977–1981 годах.

