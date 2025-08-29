Какой праздник отмечают 29 августа: церковный календарь

29 августа – особая дата, которая сочетает духовные традиции, национальную память и международные инициативы. В этот день в Украине вспоминают защитников, отдавших жизнь за свободу, в храмах чествуют Иоанна Крестителя, а в мире говорят о борьбе с ядерными испытаниями и отмечают культурные события, в частности День геймера.

Видео дня

Именины сегодня празднуют Анны, Иваны, Александры, Степаны, Яковы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 29 августа

Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя

Большой христианский праздник, который отмечают православные и греко-католики. Он посвящен трагическому событию – казни Иоанна Крестителя, пророка и предтечи Иисуса Христа. Верующие в этот день соблюдают строгий пост, не устраивают развлечений и свадеб. По народным традициям, 29 августа нельзя резать овощи круглой формы и употреблять алкоголь.

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность

Установленный указом Президента в 2019 году, этот день посвящен чествованию памяти воинов, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Дата выбрана неслучайно – именно 29 августа 2014 года под Иловайском произошли трагические события, когда сотни украинских военных погибли при выходе из окружения. В городах и селах Украины проходят мемориальные мероприятия, минуты молчания, возложение цветов к памятникам и могилам героев.

Международный день против ядерных испытаний

Провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году, этот день напоминает об опасности ядерного оружия для человечества и планеты. Его цель – способствовать запрету ядерных испытаний во всем мире и призвать к миру. Дата связана с закрытием Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане 29 августа 1991 года.

День индивидуальных прав

Международная инициатива, которая обращает внимание на права каждого человека как личности. Праздник акцентирует на важности свободы выбора, права на приватность, собственное мнение и достоинство.

Всемирный день видеоигр (День геймера)

Праздник для миллионов геймеров во всем мире. Этот день отмечают как любители компьютерных игр, так и профессиональные киберспортсмены. Видеоигры давно стали частью культуры, поэтому 29 августа игроки собираются на тематические ивенты, турниры или просто проводят время за любимыми играми.

Исторические события 29 августа

1561 – в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершена работа над созданием национального символа и присяжной книги украинцев – Пересопницкого Евангелия;

1831 – Майкл Фарадей успешно продемонстрировал первый электрический трансформатор в Королевском институте в Лондоне.

1883 – в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту.

1885 – немецкий инженер Готтлиб Даймлер получил патент на мотоцикл.

1929 – немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершил первое кругосветное путешествие.

1944 – началось Словацкое национальное восстание против нацистов.

1949 – СССР провел первое удачное испытание атомной бомбы в Семипалатинске (Казахская ССР);

2014 – расстрел украинской колонны во время выхода из-под Иловайска (Иловайская трагедия).

Кто родился 29 августа

1632 – Джон Локк, английский философ-просветитель, автор эмпирической теории познания.

1862 – Морис Метерлинк, бельгийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1869 – Мирон Тарнавский, украинский полководец, команданте Легиона УСС, генерал-четарь и Начальный вождь (главнокомандующий) УГА.

1958 – Майкл Джексон, поп-певец.

1975 – Леонид Хода, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

1995 – Андрей Сорока, офицер Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2023, посмертно)

В этот день умерли:

1780 – Жак-Жермен Суффло, французский архитектор, один из ведущих представителей классицизма; построил церковь Сент-Женевьев в Париже, ставшую затем Пантеоном.

1961 – Григорий Тютюнник, украинский писатель, прозаик, поэт; старший брат украинского писателя-прозаика Григора Тютюника.

1988 – Николай Лукаш, украинский языковед, переводчик, полиглот.

Также OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют Воздвижение в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.