Какой праздник отмечают 28 декабря: все об этом дне: все об этом дне

28 декабря в христианском мире чтят память события, которое стало одним из самых массовых актов мученичества первых веков христианства. Это День святых мучеников 20 тысяч, сожженных в Никомидии.

В мире отмечают Международный день кино и День календаря, и именины празднуют Петры, Ефимы, Агафьи, Гликерии, Ефимы и Теодоры. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 28 декабря

Церковный праздник

28 декабря 2025 года по новоюлианскому календарю православная церковь чтит память святых мучеников – двадцати тысяч христиан, сожженных в Никомидии.

Это событие произошло в начале IV века, в правление римского императора Максимиана. По преданию, в день Рождества Христова в городе Никомидия (территория современной Турции) тысячи христиан собрались в храме на богослужение. По приказу властей здание было оцеплено и подожжено, а все присутствующие погибли, не отрекшись от своей веры.

Международный день кино

Также 28 декабря отмечают Международный день кино. Именно в этот день в 1895 году в Париже состоялся первый публичный киносеанс братьев Люмьер, который считают рождением кинематографа. Событие стало переломным в истории культуры и искусства, положив начало новой форме массовой коммуникации.

В этот день часто вспоминают историю кино, культовые ленты и роль кинематографа в формировании современного мира.

Исторические события 28 декабря

1065 – В Лондоне основано Вестминстерское аббатство – место коронации английских монархов.

1869 – Американец Уильям Финли Сэмпл из штата Огайо запатентовал жевательную резинку.

1895 – В парижском "Гран-кафе" братья Огюст и Луи Люмьер провели первый коммерческий сеанс просмотра фильма, снятого с помощью своего изобретения – устройства, совмещавшего функции камеры и проектора.

1908 – На юге Италии произошло крупнейшее из документально зафиксированных в Европе землетрясений – по разным данным погибло 160–250 тысяч человек.

1943 – Началась депортация калмыцкого народа. В ходе карательной операции "Улус" войска НКВД вывезли с территории ликвидированной Калмыцкой АССР на Сибирь около 100 тысяч калмыков.

1983 – Создан Шацкий национальный природный парк.

2014 – завершилась операция Международных сил содействия безопасности (ISAF).

Кто родился 28 декабря

1856 – Вудро Вильсон, 28-й президент США (1913-21).

1866 – Даниил Заболотный, украинский микробиолог, эпидемиолог, основатель Института микробиологии и эпидемиологии в Киеве.

1903 – Нейман Джон фон, математик, разработчик первых ЭВМ.

1944 – Кэри Маллис, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1993 года, которую он разделил с Майклом Смитом.

1969 – Линус Торвальдс, отец операционной системы Linux.

1981 – Сиена Миллер, американская киноактриса ("Тайны города", "Запретная любовь", "Хиппи Хиппи Шейк"), фотомодель.

В этот день умерли:

1849 – Катрмер де Квинси, французский археолог и теоретик архитектуры, масон, покровитель искусства.

1923 – Гюстав Эйфель, французский инженер, специалист по проектированию стальных конструкций, автор Эйфелевой башни в Париже.

1945 – Теодор Драйзер, американский писатель, автор социальных романов и повестей ("Сестра Керри", "Трилогия желания", "Американская трагедия").

2004 – Сьюзен Зонтаг, американская писательница, литературный, художественный, театральный и кинокритик, лауреат национальных и международных премий.

