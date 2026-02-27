Какой праздник отмечают 27 февраля: церковный календарь

27 февраля сочетает в себе духовный смысл, международные инициативы и даты, оставившие заметный след в истории разных народов. Этот день напоминает не только о церковных традициях, но и о глобальных темах – от защиты природы и человеческого достоинства до борьбы за свободу и независимость.

В календаре рядом стоят светлые праздники, трагические события прошлого и знаковые научные достижения. Именно поэтому 27 февраля – это повод не только вспомнить, но и задуматься.

Праздники в Украине и мире

День полярного медведя

Международный день противодействия буллингу (International Stand Up to Bullying Day)

Национальный день хачапури в Грузии

День без раздумий (No Brainer Day)

День независимости Доминиканской Республики

Международный день оптимиста

Всемирный день неправительственных организаций

День осведомленности об аносмии

Какой церковный праздник сегодня

26 февраля православная церковь чтит память святителя Порфирия, архиепископа Гасского, который в V веке прославился решительным искоренением язычества и строительством христианских храмов в Палестине. Согласно житию, за его преданное служение Господь наделил святого даром чудотворения, в частности способностью выпрашивать дождь во время большой засухи.

События этого дня

1593 — японские войска разбили китайско-корейскую коалиционную армию в битве при Пёкчегване.

1594 — первый из Бурбонов, Генрих IV, стал королем Франции.

1870 — японское правительство утвердило государственный флаг.

1919 — комиссия Антанты провела встречу с Главным атаманом Симоном Петлюрой.

1932 — была образована Днепропетровская область.

1933 — поджог Германского Рейхстага, который был использован Гитлером как повод для роспуска Рейхстага и установления диктатуры в Третьем Рейхе.

1942 — массовые расстрелы в Бабьем Яру немецкими войсками членов украинского националистического подполья.

1942 — начало битвы в Яванском море между Японией и США.

1944 — массовое сожжение чеченцев войсками НКВД в поселке Хайбах.

1952 — ООН впервые провела заседание в новой штаб-квартире в Нью-Йорке.

1965 — состоялся первый полет первого в мире широкофюзеляжного транспортного самолета АН-22 ("Антей"), созданного в КБ А. К. Антонова (Киев)

1990 — Верховный Совет СССР создал новую должность — президент СССР.

1991 — президент США Джордж Герберт Уокер Буш объявил об освобождении Кувейта в ходе операции "Буря в пустыне".

2014 — войска российского спецотряда в военной форме без опознавательных знаков захватили здания парламента и Совета министров Крыма и вывесили над ними российские флаги.

2015 — в Москве возле Кремля застрелен один из главных лидеров политической оппозиции путинскому режиму, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов.

Именинники 27 февраля

Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян, Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фотиния.

