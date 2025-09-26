Какой праздник отмечают 26 сентября: все об этом дне
26 сентября – это день, когда календарь сочетает духовные традиции, международные инициативы и важные исторические события. В эту дату чествуют одного из самых почитаемых апостолов христианства – Иоанна Богослова.
В то же время в мире отмечают сразу несколько необычных праздников – от Дня спасения коал и Дня любовных записок до Европейского дня языков. Именно 26 сентября также напоминает о решающих моментах новейшей истории – от предотвращения ядерной войны до спортивных триумфов Украины. Это сочетание духовности, культуры и памяти делает дату особенной и достойной внимания.
Праздники 26 сентября
- День косатки Шаму (Shamu the Whale Day)
- День специалиста по управлению персоналом
- День американских блинов (National Pancake Day)
- День любовной записки (Love Note Day)
- День альпаки (Alpaca Day)
- Европейский день языков
- Всемирный день контрацепции
- Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
- Всемирный день здоровья окружающей среды
- День рождения граммофона
- День дудла
Церковный праздник 26 сентября
26 сентября Православная Церковь чтит память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Иоанн является автором трех посланий, Книги Откровения (Апокалипсис) и Евангелия от Иоанна.
Именно он, по преданию, был любимым учеником Иисуса, который находился с ним во время Тайной вечери, а также стоял рядом с Богоматерью у подножия креста. Иоанн Богослов является символом любви, поскольку в своих посланиях он особо подчеркивал, что "Бог есть любовь".
Исторические события 26 сентября
- 1371 — в битве в долине реки Марица объединенные сербско-болгарско-валашско-венгерско-хорватские войска потерпели поражение от османов
- 1580 — английский пират Фрэнсис Дрейк завершил второе в мире кругосветное плавание.
- 1687 — в результате обстрела Афин венецианской армией частично разрушен Парфенон.
- 1815 — герцог Ришелье назначен премьер-министром и министром иностранных дел Королевства Франция.
- 1815 — Австрийская империя, Королевство Пруссия и Российская империя заключили в Париже Священный союз для обеспечения незыблемости решений Венского конгресса 1814—1815.
- 1913 — в Киеве начался суд по делу Бейлиса.
- 1919 — войска Нестора Махно прорвали фронт Добровольческой армии и совершили дерзкий рейд в направлении Бердянска и Таганрога.
- 1921 — Большевистская Россия призвала помочь голодающим Поволжья.
- 1930 — польские власти запретили деятельность Пласта.
- 1951 — Бундестаг проголосовал за выплату послевоенных репараций евреям.
- 1960 — Кеннеди и Никсон провели между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты.
- 1961 — на три недели американский хит-парад возглавил Рой Орбисон с песней "Oh, Pretty Woman".
- 1962 — провозглашена Йеменская Арабская Республика.
- 1969 — вышел последний студийный альбом группы "Битлз" "Abbey Road".
- 1991 — установлены консульские отношения между Украиной и Австрией.
- 1995 — Украина принята в Совет Европы.
- 2001 — день рождения польской Википедии.
- 2012 — убийство в ТРЦ "Караван". Подозреваемый Ярослав Мазурок убил трех охранников и ранил одного сотрудника торгового центра.
- 2017 — пожар на складе боеприпасов в Калиновке. В зону поражения взрывоопасных веществ и предметов, которые были на этих военных складах попали населенные пункты в радиусе 5 км.
- 2021 — в боксерском противостоянии между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа победу одержал Усик. Он стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO и вернул все чемпионские пояса в Украину.
Именинники 26 сентября
Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий, Ян.
OBOZ.UA ранее писал об истории и традициях праздника Успения.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.