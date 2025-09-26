УкраїнськаУКР
Какой праздник отмечают 26 сентября: все об этом дне

26 сентября – это день, когда календарь сочетает духовные традиции, международные инициативы и важные исторические события. В эту дату чествуют одного из самых почитаемых апостолов христианства – Иоанна Богослова.

В то же время в мире отмечают сразу несколько необычных праздников – от Дня спасения коал и Дня любовных записок до Европейского дня языков. Именно 26 сентября также напоминает о решающих моментах новейшей истории – от предотвращения ядерной войны до спортивных триумфов Украины. Это сочетание духовности, культуры и памяти делает дату особенной и достойной внимания.

Праздники 26 сентября

  • День косатки Шаму (Shamu the Whale Day)
  • День специалиста по управлению персоналом
  • День американских блинов (National Pancake Day)
  • День любовной записки (Love Note Day)
  • День альпаки (Alpaca Day)
  • Европейский день языков
  • Всемирный день контрацепции
  • Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
  • Всемирный день здоровья окружающей среды
  • День рождения граммофона
  • День дудла

Церковный праздник 26 сентября

26 сентября Православная Церковь чтит память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Иоанн является автором трех посланий, Книги Откровения (Апокалипсис) и Евангелия от Иоанна.

Именно он, по преданию, был любимым учеником Иисуса, который находился с ним во время Тайной вечери, а также стоял рядом с Богоматерью у подножия креста. Иоанн Богослов является символом любви, поскольку в своих посланиях он особо подчеркивал, что "Бог есть любовь".

Исторические события 26 сентября

  • 1371 — в битве в долине реки Марица объединенные сербско-болгарско-валашско-венгерско-хорватские войска потерпели поражение от османов
  • 1580 — английский пират Фрэнсис Дрейк завершил второе в мире кругосветное плавание.
  • 1687 — в результате обстрела Афин венецианской армией частично разрушен Парфенон.
  • 1815 — герцог Ришелье назначен премьер-министром и министром иностранных дел Королевства Франция.
  • 1815 — Австрийская империя, Королевство Пруссия и Российская империя заключили в Париже Священный союз для обеспечения незыблемости решений Венского конгресса 1814—1815.
  • 1913 — в Киеве начался суд по делу Бейлиса.
  • 1919 — войска Нестора Махно прорвали фронт Добровольческой армии и совершили дерзкий рейд в направлении Бердянска и Таганрога.
  • 1921 — Большевистская Россия призвала помочь голодающим Поволжья.
  • 1930 — польские власти запретили деятельность Пласта.
  • 1951 — Бундестаг проголосовал за выплату послевоенных репараций евреям.
  • 1960 — Кеннеди и Никсон провели между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты.
  • 1961 — на три недели американский хит-парад возглавил Рой Орбисон с песней "Oh, Pretty Woman".
  • 1962 — провозглашена Йеменская Арабская Республика.
  • 1969 — вышел последний студийный альбом группы "Битлз" "Abbey Road".
  • 1991 — установлены консульские отношения между Украиной и Австрией.
  • 1995 — Украина принята в Совет Европы.
  • 2001 — день рождения польской Википедии.
  • 2012 — убийство в ТРЦ "Караван". Подозреваемый Ярослав Мазурок убил трех охранников и ранил одного сотрудника торгового центра.
  • 2017 — пожар на складе боеприпасов в Калиновке. В зону поражения взрывоопасных веществ и предметов, которые были на этих военных складах попали населенные пункты в радиусе 5 км.
  • 2021 — в боксерском противостоянии между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа победу одержал Усик. Он стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO и вернул все чемпионские пояса в Украину.

Именинники 26 сентября

Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий, Ян.

