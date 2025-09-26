Какой праздник отмечают 26 сентября: все об этом дне

26 сентября – это день, когда календарь сочетает духовные традиции, международные инициативы и важные исторические события. В эту дату чествуют одного из самых почитаемых апостолов христианства – Иоанна Богослова.

Видео дня

В то же время в мире отмечают сразу несколько необычных праздников – от Дня спасения коал и Дня любовных записок до Европейского дня языков. Именно 26 сентября также напоминает о решающих моментах новейшей истории – от предотвращения ядерной войны до спортивных триумфов Украины. Это сочетание духовности, культуры и памяти делает дату особенной и достойной внимания.

Праздники 26 сентября

День косатки Шаму (Shamu the Whale Day)

День специалиста по управлению персоналом

День американских блинов (National Pancake Day)

День любовной записки (Love Note Day)

День альпаки (Alpaca Day)

Европейский день языков

Всемирный день контрацепции

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Всемирный день здоровья окружающей среды

День рождения граммофона

День дудла

Церковный праздник 26 сентября

26 сентября Православная Церковь чтит память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Иоанн является автором трех посланий, Книги Откровения (Апокалипсис) и Евангелия от Иоанна.

Именно он, по преданию, был любимым учеником Иисуса, который находился с ним во время Тайной вечери, а также стоял рядом с Богоматерью у подножия креста. Иоанн Богослов является символом любви, поскольку в своих посланиях он особо подчеркивал, что "Бог есть любовь".

Исторические события 26 сентября

1371 — в битве в долине реки Марица объединенные сербско-болгарско-валашско-венгерско-хорватские войска потерпели поражение от османов

1580 — английский пират Фрэнсис Дрейк завершил второе в мире кругосветное плавание.

1687 — в результате обстрела Афин венецианской армией частично разрушен Парфенон.

1815 — герцог Ришелье назначен премьер-министром и министром иностранных дел Королевства Франция.

1815 — Австрийская империя, Королевство Пруссия и Российская империя заключили в Париже Священный союз для обеспечения незыблемости решений Венского конгресса 1814—1815.

1913 — в Киеве начался суд по делу Бейлиса.

1919 — войска Нестора Махно прорвали фронт Добровольческой армии и совершили дерзкий рейд в направлении Бердянска и Таганрога.

1921 — Большевистская Россия призвала помочь голодающим Поволжья.

1930 — польские власти запретили деятельность Пласта.

1951 — Бундестаг проголосовал за выплату послевоенных репараций евреям.

1960 — Кеннеди и Никсон провели между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты.

1961 — на три недели американский хит-парад возглавил Рой Орбисон с песней "Oh, Pretty Woman".

1962 — провозглашена Йеменская Арабская Республика.

1969 — вышел последний студийный альбом группы "Битлз" "Abbey Road".

1991 — установлены консульские отношения между Украиной и Австрией.

1995 — Украина принята в Совет Европы.

2001 — день рождения польской Википедии.

2012 — убийство в ТРЦ "Караван". Подозреваемый Ярослав Мазурок убил трех охранников и ранил одного сотрудника торгового центра.

2017 — пожар на складе боеприпасов в Калиновке. В зону поражения взрывоопасных веществ и предметов, которые были на этих военных складах попали населенные пункты в радиусе 5 км.

2021 — в боксерском противостоянии между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа победу одержал Усик. Он стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO и вернул все чемпионские пояса в Украину.

Именинники 26 сентября

Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий, Ян.

OBOZ.UA ранее писал об истории и традициях праздника Успения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.