Какой праздник отмечают 24 января: все об этом дне

24 января верующие чтят память святой преподобной Ксении Римлянки. Эта дата напоминает как о подвижниках раннего христианства, так и о вызовах современного мира: от образования и экологии до безопасности и войны.

Видео дня

В Украине отмечают День Службы внешней разведки, а в мире – Всемирный день смеха, Международный день образования и Международный день утилизации мобильных телефонов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 января

День памяти святой преподобной Ксении Римлянки

Святая Ксения Римлянка известна как пример добровольного отречения от богатства и светской жизни ради служения Богу. Она оставила родной дом и посвятила себя монашескому подвигу, помощи нуждающимся и духовному наставничеству. В церковной традиции Ксения почитается как символ смирения, жертвенности и внутренней свободы. В этот день верующие молятся о правильном жизненном выборе, духовной силе и выносливости.

День Службы внешней разведки Украины

В этот день чествуют сотрудников Служба внешней разведки Украины, которые работают в сфере национальной безопасности и защиты государственных интересов. Праздник подчеркивает важность разведки в условиях современных гибридных угроз. Работа этих специалистов часто остается незаметной, но имеет стратегическое значение для государства.

Международный день образования

Международный день образования напоминает о ключевой роли знаний в развитии обществ и преодолении неравенства. Образование является фундаментом демократии, экономического роста и социальной стабильности. Эта дата особенно актуальна для стран, переживающих войны и кризисы, где доступ к обучению становится вопросом будущего.

Всемирный день смеха

Неофициальный праздник, который напоминает о важности юмора и психологической разгрузки. Смех рассматривают не только как эмоцию, но и как инструмент снижения стресса и поддержания ментального здоровья. В сложные времена это напоминание о способности человека сохранять внутреннее равновесие.

Международный день утилизации мобильных телефонов

Этот день обращает внимание на проблему электронных отходов и ответственного потребления. Мобильные телефоны содержат токсичные и ценные материалы, которые нуждаются в правильной переработке. Праздник призывает не хранить старые гаджеты годами, а сдавать их на утилизацию.

Исторические события 24 января

1918 – в ночь с 24 на 25 января (по другим данным – 11–12 января) была провозглашена независимость Украины.

1984 – в США в продаже появились первые компьютеры Apple Macintosh по цене 2495 долларов.

1986 – американский космический аппарат Voyager 2 стал первым искусственным объектом, достигшим планеты Уран.

2014 – в результате агрессии РФ был убит первый гражданин Украины, крымскотатарский активист Решат Аметов.

2015 – российские террористы так называемой ДНР обстреляли Мариуполь из реактивных систем "Град", в результате чего погибло 30 человек.

2024 – в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. РосСМИ утверждали, что на борту всего было якобы около 70 человек. Позже роспропагандисты и Минобороны РФ распространили информацию, что на момент падения самолета в нем якобы находились украинские военнопленные.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2026 году будут отмечать праздник Вознесения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.