Какой праздник отмечают 24 апреля: все об этом дне

24 апреля сочетает в себе духовные традиции, международные инициативы и десятки важных исторических событий, оставивших след в мире. В этот день верующие обращаются к памяти святых и молятся перед почитаемой иконой Божьей Матери.

Видео дня

В то же время календарь напоминает о значении здоровья, мира, дипломатии и поддержки молодежи. Именно 24 апреля в разные годы происходили громкие открытия, политические решения, войны и научные прорывы. Поэтому дата является поводом не только поздравить именинников, но и вспомнить события, которые формировали ход истории.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день женского здоровья

День водопроводчика

Всемирная неделя иммунизации

Международный день солидарности молодежи

Всемирный день защиты лабораторных животных

Международный день многосторонности и дипломатии ради мира

Церковный праздник 24 апреля

24 апреля православная церковь чтит память преподобных Саввы и Алексия, отшельников Киево-Печерских, посвятивших жизнь строгому аскетизму и молитве за спасение человеческих душ. Также в этот день совершается празднование в честь Молченской иконы Божией Матери, к которой верующие обращаются с просьбами о защите, исцелении и заступничестве в сложные времена.

События этого дня

1479 до н.э. — Тутмос III занял трон Египта, хотя фактическая власть все больше переходила в руки Хатшепсут.

1184 до н.э. — согласно датировке Эратосфена и Аполлодора Афинского, в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою с помощью троянского коня.

1333 — коронация Казимира III Великого и его жены Альдоны в Вавельском кафедральном соборе в Кракове.

1521 — в Испании казнен Хуан де Падилья, проводник восстания испанской аристократии против императора Карла V.

1547 — в решающей битве Шмалькальдентской войны под Мюльбергом папские войска под предводительством Карла V Габсбурга разбили войска Шмалькальдентского союза протестантов и захватили в плен их лидера, курфюрста Саксонии Иоганна Фридриха I.

1558 — королева Шотландии Мария I вышла замуж за дофина французского Франсуа, торжественная церемония состоялась в соборе Парижской Богоматери "Notre Dame de Paris".

1585 — кардинала Феличе Перетти ди Монтальто избран папой римским Сикстом V.

1617 — на мосту Лувра по приказу короля Людовика XIII убили фактического правителя Франции маркиза Кончини.

1646 — заключена Ужгородская церковная уния.

1648 — четыре полка реестровых казаков перешли на сторону Богдана Хмельницкого.

1671 — в Кагальнике схвачен предводитель бунта донских казаков Степан Разин.

1682 — (14 апреля по ст. ст.) в Пустозерском остроге (ныне Архангельская область) в земляном срубе сожжен протопоп Аввакум и другие проводники старообрядчества.

1704 — в Бостоне начала издаваться Boston News-Letter, первая регулярная газета колониального периода США.

1723 — властями Берна казнен швейцарский национальный герой, лидер сепаратистов Жан Давель.

1771 — побережья японского острова Исигаки подверглось удару цунами высотой 85 м.

1793 — Екатерина II издала указ о создании на Правобережной Украине православной епархии.

1794 — отряды Тадеуша Костюшко нанесли поражение русским войскам в битве под Рацлавицами.

1800 — дата основания Библиотеки Конгресса США президентом Джоном Адамсом, который выделил 5000 долларов на закупку книг.

1833 — в США запатентована газированная вода.

1846 — началась американо-мексиканская война.

1867 — образовано Туркестанское генерал-губернаторство. Губернатором назначен генерал К. П. Кауфман.

1872 — после извержения вулкана Везувий лавовыми потоками сожжены два села, погибло около 25 человек.

1877 — Россия объявила войну Османской империи.

1884 — Намибия провозглашена немецкой колонией.

1884 — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

1891 — в Италии отменены выборы по партийным спискам.

1895 — Джошуа Слокам начал первое в мире одиночное кругосветное плавание.

1897 — в Риме безработный Пьетро Аччарто пытался заколоть кинжалом короля Италии Умберто I.

1898 — Испания объявила войну США, отвергнув ультиматум вывести свои войска с Кубы.

1900 — вышла в свет основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование снов".

1909 — впервые кинооператор совершил полет на аэроплане. Это произошло в Сентоселле, вблизи Рима. В качестве пассажира его взял на борт своего биплана Уилбур Райт.

1915 — османская власть начинает массовые аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии этот день станет днем памяти жертв геноцида армян.

1916 — начало "Пасхального восстания" ирландцев против британского господства.

1918 — американский экспедиционный корпус совершил высадку в Мурманске.

1918 — на тайном совещании с командованием немецкой армии генерал Павел Скоропадский договорился о поддержке немцами свержения Центральной Рады.

1918 — Крымская группа Армии УНР с боем взяла Симферополь.

1919 — в Литве свергнуто советское правительство.

1919 — создана галерея искусств в Торонто.

1920 — правительства Польши и УНР заключили соглашение о военной помощи.

1921 — террористы убили министра иностранных дел Германии Вальтера Ратенау.

1926 — подписан советско-немецкий договор о дружбе и нейтралитете.

1927 — открытие в Москве первой мировой выставки моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов (продолжалась в течение 2 месяцев).

1940 — Великобритания начинает эвакуацию своих войск из Греции. В течение шести дней страну покинуло более 50 тысяч военнослужащих, а оружие, техника и самолеты были оставлены на произвол судьбы.

1946 — первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 (пилот-испытатель А. Н. Гринчик) и Як-15 (М. И. Иванов).

1949 — в Киеве торжественно открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко.

1949 — в Англии отменены ограничения на продажу конфет, которые были введены во время войны.

1950 — Трансиордания переименована в Иорданское Хашимитское Королевство.

1952 — в Онтарио впервые по нефтепроводу поступила нефть из провинции Альберта (Канада).

1953 — английская королева Елизавета II предоставила рыцарский титул Уинстону Черчиллю.

1954 — братиславским судом к пожизненному заключению приговорен бывший председатель словацкой коммунистической партии Густава Гусака (будущего председателя коммунистической Чехословакии).

1955 — 29 государств осудили колониализм, расизм и холодную войну между США и СССР.

1955 — Ирак и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны (т. н. "Багдадский пакт"). В этом же году к нему присоединились Великобритания, Иран и Пакистан.

1957 — на Государственном совещании КНР Мао Цзэдун заявил: "Не надо читать много книг".

1962 — в США осуществлена первая телетрансляция с тихоокеанского побережья на атлантическое — телесигнал из Калифорнии был передан через первый экспериментальный телеспутник "Eco-1" и принят в Массачусетсе.

1964 — в южном Вьетнаме партизаны чуть не сбили самолет с американским генералом Уильямом Вестморлендом, ранив шесть человек на борту.

1965 — в Армении впервые отметили День памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915–1923 гг.

1965 — интервенция американских войск в Доминиканскую республику.

1967 — в Греции хунта "черных полковников" запретила ношение мини-юбок.

1967 — при возвращении на Землю КК Союз-1 погиб Владимир Комаров. Руководство замалчивало этот факт 13 часов.

1968 — Маврикий стал членом ООН.

1970 — КНР запустила свой первый искусственный спутник Земли "Dong Fang Hong 1".

1970 — Гамбия, которая в 1965 году получила независимость от Великобритании, провозглашена республикой.

1974 — арестован Гийом — личного референта канцлера ФРГ Вилли Брандта, который оказался офицером министерства госбезопасности ГДР. Через две недели В. Брандт добровольно ушел в отставку.

1975 — британское правительство приняло решение купить контрольный пакет акций автомобильной компании "British Layland Motors".

1975 — террористическая группа Баадер-Майнхоф устраивает взрыв в посольстве ФРГ в Стокгольме.

1981 — представлен первый персональный компьютер IBM.

1981 — США отменили эмбарго на поставки зерна в СССР.

1983 — по результатам выборов Социалистическая партия Австрии (СПА) потеряла абсолютное большинство в парламенте, что заставило федерального канцлера социалиста Бруно Крайского подать в отставку. Его преемник Фред Зиновац сформировал коалиционное правительство СПА и национально-либеральной Австрийской партии свободы.

1984 — в Сан-Франциско компания "Apple" анонсировала свой портативный компьютер Apple II весом 6 килограммов и размером с чемодан.

1985 — Верховный Суд Канады признал законной работу магазинов в воскресенье.

1986 — затонул филиппинский паром "Дона Жозефина", 194 человека погибли.

1987 — в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

1990 — на орбиту Земли был доставлен телескоп Хаббла.

1992 — создана Федеративная Республика Югославия (Сербия и Черногория).

1993 — боевики ИРА устраивают взрыв в районе Бишопсгейт (Лондон), который привел к значительным разрушениям.

1996 — Палестинский Национальный Совет проголосовал за изъятие из программных документов Организации Освобождения Палестины (ООП) положений, призывающих к вооруженной борьбе с Израилем вплоть до полного уничтожения его как государства.

1997 — США стали 75-м государством, ратифицировавшим международный договор о запрещении химического оружия, подписанный в 1993 году (164 страны).

1997 — нижняя палата японского парламента проголосовала за разрешение проводить в стране операции по пересадке сердца.

1998 — НАТО предъявило Югославии ультиматум с требованием вывести войска из Косово.

1999 — на заседании в Вашингтоне совет НАТО принял новую стратегическую концепцию, которая позволяла использование вооруженных сил блока для предотвращения нарушения прав человека где-либо в Европе.

2000 — в районе мыса Тарханкут противокорабельная крылатая ракета, запущенная с российской береговой установки, попала в украинский теплоход "Павел Верещагин", который оказался в зоне боевых стрельб Черноморского флота.

2000 — технологический сбой на ядерном реакторе в Японии.

2004 — США отменили экономические санкции, наложенные на Ливию 18 лет назад. Это своего рода вознаграждение за отказ ливийского руководства от разработки оружия массового уничтожения.

2004 — Виталий Кличко в бою с Корри Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC.

2005 — инаугурация папы Бенедикта XVI.

2006 — совершены террористические акты в египетском курорте Дахаб.

Именинники 24 апреля

Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей, Елизавета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.