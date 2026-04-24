Какой праздник отмечают 24 апреля: все об этом дне
24 апреля сочетает в себе духовные традиции, международные инициативы и десятки важных исторических событий, оставивших след в мире. В этот день верующие обращаются к памяти святых и молятся перед почитаемой иконой Божьей Матери.
В то же время календарь напоминает о значении здоровья, мира, дипломатии и поддержки молодежи. Именно 24 апреля в разные годы происходили громкие открытия, политические решения, войны и научные прорывы. Поэтому дата является поводом не только поздравить именинников, но и вспомнить события, которые формировали ход истории.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день женского здоровья
- День водопроводчика
- Всемирная неделя иммунизации
- Международный день солидарности молодежи
- Всемирный день защиты лабораторных животных
- Международный день многосторонности и дипломатии ради мира
Церковный праздник 24 апреля
24 апреля православная церковь чтит память преподобных Саввы и Алексия, отшельников Киево-Печерских, посвятивших жизнь строгому аскетизму и молитве за спасение человеческих душ. Также в этот день совершается празднование в честь Молченской иконы Божией Матери, к которой верующие обращаются с просьбами о защите, исцелении и заступничестве в сложные времена.
События этого дня
- 1479 до н.э. — Тутмос III занял трон Египта, хотя фактическая власть все больше переходила в руки Хатшепсут.
- 1184 до н.э. — согласно датировке Эратосфена и Аполлодора Афинского, в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою с помощью троянского коня.
- 1333 — коронация Казимира III Великого и его жены Альдоны в Вавельском кафедральном соборе в Кракове.
- 1521 — в Испании казнен Хуан де Падилья, проводник восстания испанской аристократии против императора Карла V.
- 1547 — в решающей битве Шмалькальдентской войны под Мюльбергом папские войска под предводительством Карла V Габсбурга разбили войска Шмалькальдентского союза протестантов и захватили в плен их лидера, курфюрста Саксонии Иоганна Фридриха I.
- 1558 — королева Шотландии Мария I вышла замуж за дофина французского Франсуа, торжественная церемония состоялась в соборе Парижской Богоматери "Notre Dame de Paris".
- 1585 — кардинала Феличе Перетти ди Монтальто избран папой римским Сикстом V.
- 1617 — на мосту Лувра по приказу короля Людовика XIII убили фактического правителя Франции маркиза Кончини.
- 1646 — заключена Ужгородская церковная уния.
- 1648 — четыре полка реестровых казаков перешли на сторону Богдана Хмельницкого.
- 1671 — в Кагальнике схвачен предводитель бунта донских казаков Степан Разин.
- 1682 — (14 апреля по ст. ст.) в Пустозерском остроге (ныне Архангельская область) в земляном срубе сожжен протопоп Аввакум и другие проводники старообрядчества.
- 1704 — в Бостоне начала издаваться Boston News-Letter, первая регулярная газета колониального периода США.
- 1723 — властями Берна казнен швейцарский национальный герой, лидер сепаратистов Жан Давель.
- 1771 — побережья японского острова Исигаки подверглось удару цунами высотой 85 м.
- 1793 — Екатерина II издала указ о создании на Правобережной Украине православной епархии.
- 1794 — отряды Тадеуша Костюшко нанесли поражение русским войскам в битве под Рацлавицами.
- 1800 — дата основания Библиотеки Конгресса США президентом Джоном Адамсом, который выделил 5000 долларов на закупку книг.
- 1833 — в США запатентована газированная вода.
- 1846 — началась американо-мексиканская война.
- 1867 — образовано Туркестанское генерал-губернаторство. Губернатором назначен генерал К. П. Кауфман.
- 1872 — после извержения вулкана Везувий лавовыми потоками сожжены два села, погибло около 25 человек.
- 1877 — Россия объявила войну Османской империи.
- 1884 — Намибия провозглашена немецкой колонией.
- 1884 — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.
- 1891 — в Италии отменены выборы по партийным спискам.
- 1895 — Джошуа Слокам начал первое в мире одиночное кругосветное плавание.
- 1897 — в Риме безработный Пьетро Аччарто пытался заколоть кинжалом короля Италии Умберто I.
- 1898 — Испания объявила войну США, отвергнув ультиматум вывести свои войска с Кубы.
- 1900 — вышла в свет основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование снов".
- 1909 — впервые кинооператор совершил полет на аэроплане. Это произошло в Сентоселле, вблизи Рима. В качестве пассажира его взял на борт своего биплана Уилбур Райт.
- 1915 — османская власть начинает массовые аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии этот день станет днем памяти жертв геноцида армян.
- 1916 — начало "Пасхального восстания" ирландцев против британского господства.
- 1918 — американский экспедиционный корпус совершил высадку в Мурманске.
- 1918 — на тайном совещании с командованием немецкой армии генерал Павел Скоропадский договорился о поддержке немцами свержения Центральной Рады.
- 1918 — Крымская группа Армии УНР с боем взяла Симферополь.
- 1919 — в Литве свергнуто советское правительство.
- 1919 — создана галерея искусств в Торонто.
- 1920 — правительства Польши и УНР заключили соглашение о военной помощи.
- 1921 — террористы убили министра иностранных дел Германии Вальтера Ратенау.
- 1926 — подписан советско-немецкий договор о дружбе и нейтралитете.
- 1927 — открытие в Москве первой мировой выставки моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов (продолжалась в течение 2 месяцев).
- 1940 — Великобритания начинает эвакуацию своих войск из Греции. В течение шести дней страну покинуло более 50 тысяч военнослужащих, а оружие, техника и самолеты были оставлены на произвол судьбы.
- 1946 — первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 (пилот-испытатель А. Н. Гринчик) и Як-15 (М. И. Иванов).
- 1949 — в Киеве торжественно открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко.
- 1949 — в Англии отменены ограничения на продажу конфет, которые были введены во время войны.
- 1950 — Трансиордания переименована в Иорданское Хашимитское Королевство.
- 1952 — в Онтарио впервые по нефтепроводу поступила нефть из провинции Альберта (Канада).
- 1953 — английская королева Елизавета II предоставила рыцарский титул Уинстону Черчиллю.
- 1954 — братиславским судом к пожизненному заключению приговорен бывший председатель словацкой коммунистической партии Густава Гусака (будущего председателя коммунистической Чехословакии).
- 1955 — 29 государств осудили колониализм, расизм и холодную войну между США и СССР.
- 1955 — Ирак и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны (т. н. "Багдадский пакт"). В этом же году к нему присоединились Великобритания, Иран и Пакистан.
- 1957 — на Государственном совещании КНР Мао Цзэдун заявил: "Не надо читать много книг".
- 1962 — в США осуществлена первая телетрансляция с тихоокеанского побережья на атлантическое — телесигнал из Калифорнии был передан через первый экспериментальный телеспутник "Eco-1" и принят в Массачусетсе.
- 1964 — в южном Вьетнаме партизаны чуть не сбили самолет с американским генералом Уильямом Вестморлендом, ранив шесть человек на борту.
- 1965 — в Армении впервые отметили День памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915–1923 гг.
- 1965 — интервенция американских войск в Доминиканскую республику.
- 1967 — в Греции хунта "черных полковников" запретила ношение мини-юбок.
- 1967 — при возвращении на Землю КК Союз-1 погиб Владимир Комаров. Руководство замалчивало этот факт 13 часов.
- 1968 — Маврикий стал членом ООН.
- 1970 — КНР запустила свой первый искусственный спутник Земли "Dong Fang Hong 1".
- 1970 — Гамбия, которая в 1965 году получила независимость от Великобритании, провозглашена республикой.
- 1974 — арестован Гийом — личного референта канцлера ФРГ Вилли Брандта, который оказался офицером министерства госбезопасности ГДР. Через две недели В. Брандт добровольно ушел в отставку.
- 1975 — британское правительство приняло решение купить контрольный пакет акций автомобильной компании "British Layland Motors".
- 1975 — террористическая группа Баадер-Майнхоф устраивает взрыв в посольстве ФРГ в Стокгольме.
- 1981 — представлен первый персональный компьютер IBM.
- 1981 — США отменили эмбарго на поставки зерна в СССР.
- 1983 — по результатам выборов Социалистическая партия Австрии (СПА) потеряла абсолютное большинство в парламенте, что заставило федерального канцлера социалиста Бруно Крайского подать в отставку. Его преемник Фред Зиновац сформировал коалиционное правительство СПА и национально-либеральной Австрийской партии свободы.
- 1984 — в Сан-Франциско компания "Apple" анонсировала свой портативный компьютер Apple II весом 6 килограммов и размером с чемодан.
- 1985 — Верховный Суд Канады признал законной работу магазинов в воскресенье.
- 1986 — затонул филиппинский паром "Дона Жозефина", 194 человека погибли.
- 1987 — в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.
- 1990 — на орбиту Земли был доставлен телескоп Хаббла.
- 1992 — создана Федеративная Республика Югославия (Сербия и Черногория).
- 1993 — боевики ИРА устраивают взрыв в районе Бишопсгейт (Лондон), который привел к значительным разрушениям.
- 1996 — Палестинский Национальный Совет проголосовал за изъятие из программных документов Организации Освобождения Палестины (ООП) положений, призывающих к вооруженной борьбе с Израилем вплоть до полного уничтожения его как государства.
- 1997 — США стали 75-м государством, ратифицировавшим международный договор о запрещении химического оружия, подписанный в 1993 году (164 страны).
- 1997 — нижняя палата японского парламента проголосовала за разрешение проводить в стране операции по пересадке сердца.
- 1998 — НАТО предъявило Югославии ультиматум с требованием вывести войска из Косово.
- 1999 — на заседании в Вашингтоне совет НАТО принял новую стратегическую концепцию, которая позволяла использование вооруженных сил блока для предотвращения нарушения прав человека где-либо в Европе.
- 2000 — в районе мыса Тарханкут противокорабельная крылатая ракета, запущенная с российской береговой установки, попала в украинский теплоход "Павел Верещагин", который оказался в зоне боевых стрельб Черноморского флота.
- 2000 — технологический сбой на ядерном реакторе в Японии.
- 2004 — США отменили экономические санкции, наложенные на Ливию 18 лет назад. Это своего рода вознаграждение за отказ ливийского руководства от разработки оружия массового уничтожения.
- 2004 — Виталий Кличко в бою с Корри Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC.
- 2005 — инаугурация папы Бенедикта XVI.
- 2006 — совершены террористические акты в египетском курорте Дахаб.
Именинники 24 апреля
Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей, Елизавета.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.