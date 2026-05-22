Какой праздник отмечают 22 мая: все об этом дне

22 мая – это день, в котором удивительно сочетаются история, культура, наука и символические события разных эпох. В это время мир отмечает международные и неформальные праздники – от Дня биоразнообразия до Дня "Быть собой", а также дни, посвященные городскому фермерству, цифровым технологиям и даже Шерлоку Холмсу.

В то же время церковный календарь напоминает о духовном измерении этой даты, почитая память мученика Василиска – символа веры и стойкости.

Но 22 мая – это не только о современных инициативах и религиозных традициях. Этот день оставил заметный след в истории: от крупных международных договоров и научных открытий до трагических событий и знаковых моментов для Украины. Именно поэтому эта дата сочетает в себе разные измерения человеческого опыта — от духовного до исторического, от локального до глобального.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день Паломы

Международный день биологического разнообразия

Всемирный день городских фермеров

День Шерлока Холмса

Международный день кокосовых матерей

Всемирный день готов

День биткоин-пиццы

Всемирный день преэклампсии

Международный день "Быть собой"

Церковный праздник 22 мая

В этот день Православная церковь чтит память святого мученика Василиска, который в начале IV века мужественно пострадал за христианскую веру и за свои духовные подвиги и непоколебимость был казнен по приказу языческого правителя.

События этого дня

1629 – император Священной Римской империи Фердинанд II и король Дании Кристиан IV подписали Любекский договор, который прекратил вмешательство Дании в Тридцатилетнюю войну.

1762 – Швеция и Пруссия подписали Гамбургский договор.

1807 – большое жюри выдвигает обвинения бывшему вице-президенту Соединенных Штатов Аарону Берру в государственной измене.1

848 – на Мартинике отменено рабство.

1849 – Авраам Линкольн получил патент на конструкцию плавающего сухого дока.

1861 – Тараса Шевченко перезахоронен в Каневе на Чернечей горе.

1892 – доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.

1846 – в Нью-Йорке основано информационное агентство "Associated Press".

1906 – американские авиаконструкторы братья Райт получили патент на изобретенный ими самолет (испытанный в 1903 году).

1919 – В Киеве в церкви святого Николая отправили первое богослужение на украинском языке, из-за чего этот день "неофициально" стал днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви.

1927 – вблизи Синина, Китай, землетрясение магнитудой 8,3 стало причиной 200 000 смертей. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории.

1931 – начала свою деятельность Украинская академия аграрных наук.

1936 – начался первый чемпионат СССР по футболу.

1939 – Гитлер и Муссолини создали политический и военный альянс между Германией и Италией (так называемый "Стальной пакт").

1942 – Мексика вступает во Вторую мировую войну на стороне союзников.

1960 – произошло сильнейшее в XX веке землетрясение силой 9,5 баллов по шкале Рихтера – в Чили.

1971 – состоялось выступление Анатолия Лупиноса возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве и арест оратора.

1972 – Впервые в истории лидер США Ричард Никсон прибыл с визитом в СССР.

1972 – Новая конституция изменила название Цейлона на Республику Шри-Ланка.

1979 – похороны Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове, который вылился в массовую акцию протеста.

1990 – Фирма "Microsoft" анонсировала выход операционной системы Windows 3.0.

1995 – Во Львове было создано Всеукраинское педагогическое общество имени Григория Ващенко.

1995 – Астрономы Аманда Бош и Эндрю Ривкин обнаружили на фотографиях, которые прислал телескоп "Хаббл", два новых спутника на орбите Сатурна.

1998 – в Киеве на Аскольдовой могиле освятили греко-католическую церковь святого Николая.

2002 – в Праге открыт Мемориал жертвам коммунизма.

2009 – СБУ возбудила уголовное дело по факту Геноцида в Украине 1932–1933 годов (по ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины – "Геноцид").

2014 – возле города Волноваха произошло нападение боевиков ДНР на блокпост украинской 51-й механизированной бригады. 16 украинских военных погибли, 32 травмированы.

2014 – возле города Рубежное, в результате боя с пророссийскими боевиками, украинская 30-я механизированная бригада понесла потери и отступила. 3 украинских военных погибли, 7 ранены.

Именинники 22 мая

Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Килина.

