Какой праздник отмечают 22 мая: все об этом дне
22 мая – это день, в котором удивительно сочетаются история, культура, наука и символические события разных эпох. В это время мир отмечает международные и неформальные праздники – от Дня биоразнообразия до Дня "Быть собой", а также дни, посвященные городскому фермерству, цифровым технологиям и даже Шерлоку Холмсу.
В то же время церковный календарь напоминает о духовном измерении этой даты, почитая память мученика Василиска – символа веры и стойкости.
Но 22 мая – это не только о современных инициативах и религиозных традициях. Этот день оставил заметный след в истории: от крупных международных договоров и научных открытий до трагических событий и знаковых моментов для Украины. Именно поэтому эта дата сочетает в себе разные измерения человеческого опыта — от духовного до исторического, от локального до глобального.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день Паломы
- Международный день биологического разнообразия
- Всемирный день городских фермеров
- День Шерлока Холмса
- Международный день кокосовых матерей
- Всемирный день готов
- День биткоин-пиццы
- Всемирный день преэклампсии
- Международный день "Быть собой"
Церковный праздник 22 мая
В этот день Православная церковь чтит память святого мученика Василиска, который в начале IV века мужественно пострадал за христианскую веру и за свои духовные подвиги и непоколебимость был казнен по приказу языческого правителя.
События этого дня
- 1629 – император Священной Римской империи Фердинанд II и король Дании Кристиан IV подписали Любекский договор, который прекратил вмешательство Дании в Тридцатилетнюю войну.
- 1762 – Швеция и Пруссия подписали Гамбургский договор.
- 1807 – большое жюри выдвигает обвинения бывшему вице-президенту Соединенных Штатов Аарону Берру в государственной измене.1
- 848 – на Мартинике отменено рабство.
- 1849 – Авраам Линкольн получил патент на конструкцию плавающего сухого дока.
- 1861 – Тараса Шевченко перезахоронен в Каневе на Чернечей горе.
- 1892 – доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.
- 1846 – в Нью-Йорке основано информационное агентство "Associated Press".
- 1906 – американские авиаконструкторы братья Райт получили патент на изобретенный ими самолет (испытанный в 1903 году).
- 1919 – В Киеве в церкви святого Николая отправили первое богослужение на украинском языке, из-за чего этот день "неофициально" стал днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви.
- 1927 – вблизи Синина, Китай, землетрясение магнитудой 8,3 стало причиной 200 000 смертей. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории.
- 1931 – начала свою деятельность Украинская академия аграрных наук.
- 1936 – начался первый чемпионат СССР по футболу.
- 1939 – Гитлер и Муссолини создали политический и военный альянс между Германией и Италией (так называемый "Стальной пакт").
- 1942 – Мексика вступает во Вторую мировую войну на стороне союзников.
- 1960 – произошло сильнейшее в XX веке землетрясение силой 9,5 баллов по шкале Рихтера – в Чили.
- 1971 – состоялось выступление Анатолия Лупиноса возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве и арест оратора.
- 1972 – Впервые в истории лидер США Ричард Никсон прибыл с визитом в СССР.
- 1972 – Новая конституция изменила название Цейлона на Республику Шри-Ланка.
- 1979 – похороны Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове, который вылился в массовую акцию протеста.
- 1990 – Фирма "Microsoft" анонсировала выход операционной системы Windows 3.0.
- 1995 – Во Львове было создано Всеукраинское педагогическое общество имени Григория Ващенко.
- 1995 – Астрономы Аманда Бош и Эндрю Ривкин обнаружили на фотографиях, которые прислал телескоп "Хаббл", два новых спутника на орбите Сатурна.
- 1998 – в Киеве на Аскольдовой могиле освятили греко-католическую церковь святого Николая.
- 2002 – в Праге открыт Мемориал жертвам коммунизма.
- 2009 – СБУ возбудила уголовное дело по факту Геноцида в Украине 1932–1933 годов (по ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины – "Геноцид").
- 2014 – возле города Волноваха произошло нападение боевиков ДНР на блокпост украинской 51-й механизированной бригады. 16 украинских военных погибли, 32 травмированы.
- 2014 – возле города Рубежное, в результате боя с пророссийскими боевиками, украинская 30-я механизированная бригада понесла потери и отступила. 3 украинских военных погибли, 7 ранены.
Именинники 22 мая
Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Килина.
OBOZ.UA писал ранее, когда в Украине будут праздновать Летнего Николая.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.